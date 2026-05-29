Meghozták a döntést, Európa végignézi: Kínába terelik az orosz olajat, átépítik a teljes csővezetékrendszert - megvan a megállapodás, indul a tervezés

Yerlan Akkenzsenov kazah energiaügyi miniszter az Interfaxnak azt mondta, hogy a most aláírt dokumentum „az alapelveket” rögzíti, ami azt jelenti, hogy a felek még nem zárták le a teljes megállapodást. Az orosz olajexport évi további 2,5 millió tonnával szeretnék növelni Kína irányába.

Minden készen áll az orosz olajra Kínában

A miniszter korábban jelezte: a projekthez még nem készült teljes megvalósíthatósági tanulmány, de az előzetes számítások már rendelkezésre állnak. A kkenzsenov szerint további olajátemelő állomásokra, vezetékhurkokra és kapacitásbővítésre lesz szükség. A tervezés csak az alapdokumentumok véglegesítése után indulhat el. A kazah képviselő ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy a technikai problémák kezelhetők, ha a felek

politikai

és kereskedelmi szinten

meg tudnak állapodni.

Az Atasu–Alasankou vezeték évek óta az egyik fontos keleti irányú útvonal az orosz olaj számára. A jelenlegi megállapodás alapján Oroszország évente 10 millió tonna olajat juttathat el Kínába Kazahsztánon keresztül, a KazTransOil és a Rosznyefty közötti szerződést pedig

2034. január 1-jéig meghosszabbították.

A kazah csővezeték-üzemeltető tájékoztatása szerint a tranzitdíj tonnánként 15 dollár, vagyis a május 29-i, nagyjából 304 forintos dollárárfolyammal számolva körülbelül 4600 forint tonnánként.

Oroszország nem esett pánikba

Oroszország a nyugati piacok szűkülése után egyre nagyobb súlyt ad az ázsiai vevőknek. Kína és India az ukrajnai háború után az orosz kőolaj legfontosabb vásárlói közé került, Peking pedig vezetékes és tengeri útvonalon is jelentős mennyiséget vesz át. A Reuters korábbi összesítése szerint Kína 2025-ben továbbra is Oroszország egyik legfontosabb energiapiaca maradt, miközben a két ország az olaj mellett

a földgáz- és cseppfolyósított földgázszállítások (LNG) bővítéséről is tárgyalt.

Kazahsztán így tranzitdíjhoz jut, erősíti szerepét az eurázsiai energiaútvonalakban, és saját infrastruktúráját is fejlesztheti. Közben Asztanának ügyelnie kell arra, hogy ne csak orosz tranzitországként tekintsenek rá, hiszen saját kőolajexportja is nagyrészt érzékeny útvonalakon mozog. A Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorciumon, vagyis a CPC-rendszeren keresztül halad a kazah olajexport döntő része, ezért az ország számára különösen fontos, hogy több irányban is működőképes, politikailag kezelhető export- és tranzitlehetőségei legyenek.