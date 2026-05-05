Deviza
EUR/HUF361,4 -0,76% USD/HUF308,74 -0,9% GBP/HUF418,94 -0,63% CHF/HUF394,94 -0,59% PLN/HUF85,1 -0,5% RON/HUF68,96 -1,68% CZK/HUF14,82 -0,72% EUR/HUF361,4 -0,76% USD/HUF308,74 -0,9% GBP/HUF418,94 -0,63% CHF/HUF394,94 -0,59% PLN/HUF85,1 -0,5% RON/HUF68,96 -1,68% CZK/HUF14,82 -0,72%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 935,1 +1,76% MTELEKOM2 478 +0,32% MOL4 314 +3,4% OTP42 570 +2,26% RICHTER12 840 +0,94% OPUS329,5 -1,64% ANY7 330 -0,14% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 410 -4,13% BUMIX9 060,17 -1,09% CETOP4 380,94 +1,08% CETOP NTR2 751,48 +1,07% BUX135 935,1 +1,76% MTELEKOM2 478 +0,32% MOL4 314 +3,4% OTP42 570 +2,26% RICHTER12 840 +0,94% OPUS329,5 -1,64% ANY7 330 -0,14% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 410 -4,13% BUMIX9 060,17 -1,09% CETOP4 380,94 +1,08% CETOP NTR2 751,48 +1,07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Oroszország
orosz olajexport
Ukrajna
orosz-ukrán háború
orosz olaj

Maradandó sérülést szereztek Putyinék: bemondták, hogy mennyiért kell eladniuk az olajat, vagy nincs tovább – beteg az orosz medve?

Az év eleje óta több mint húsz ukrán csapás érte az orosz olajipart, jelentős gazdasági terhet róva Moszkvára. A támadások miatt milliárdos veszteségek keletkeztek.
VG
2026.05.05, 17:14
Frissítve: 2026.05.05, 17:15

Az év eleje óta Ukrajna több mint húsz csapást mért az orosz olaj-infrastruktúrára, beleértve finomítókat, exportterminálokat és vezetékeket. Ezek a támadások eddig több mint hétmilliárd dollár veszteséget okozhattak Oroszországnak – írja a The Washington Post.

Több mint hétmilliárd dolláros veszteség: ennyibe kerülhettek eddig az ukrán csapások az orosz olajiparban
Füst emelkedik az épületek felett a tuapszei olajfinomító ellen elkövetett legutóbbi dróncsapás után / Fotó: AFP

A március végén és április elején végrehajtott támadások az orosz Balti-tengeri és Fekete-tengeri terminálokat célozták. Ezek a csapások körülbelül 2,2 milliárd dollár bevételkiesést eredményezhettek a többhetes leállások és az exportvolumen átmeneti csökkenése miatt – mondta Boris Dodonov, a Kijevi Közgazdaságtudományi Egyetem Energetikai és Klímakutató Központjának vezetője.

Dodonov szerint a legújabb finomítók elleni támadások tovább növelik a veszteségeket. Különösen súlyos károk keletkeztek a Rosznyeft tuapszei üzemében, ahol a rombolás mértéke miatt akár teljes újjáépítésre is szükség lehet, ami akár ötmilliárd dolláros költséget is jelenthet, bár orosz források szerint a helyzet közel sem ilyen vészes.

Nőttek az olajexportból származó bevételek

A felételezett veszteségek ellenére Oroszország olajexport-bevételei márciusban növekedést mutattak. a Közel-Keleten zajló iráni konfliktus miatti olajár-emelkedésnek köszönhetően: a bevétel 19 milliárd dollárra ugrott a februári 9,8 milliárddal szemben. 

Craig Kennedy, a Harvard Egyetem kutatója szerint Oroszországnak arra lenne szüksége, hogy az olajárak az év végéig átlagosan 115 dollár körül maradjanak hordónként, ha teljesíteni akarja a 2026-os költségvetési tervet jelentős megszorítások nélkül. Kennedy úgy számol be, hogy az infrastruktúra elleni csapások miatt az orosz olajtársaságok áprilisban 300-400 ezer hordóval csökkentették a napi kitermelést.

Bár a magas világpiaci olajárak segítik az orosz államháztartást, a rendszeres ukrán dróncsapások korlátozzák az olajtermelést és az exportot, bár annak mértéke vita tárgya.

Olyan kapós az orosz olaj, hogy drágább is lehet, mint a Brent

Oroszország és Irán is alaposan kihasználta az amerikaiak engedékenységét, ömlött az iráni és az orosz olaj márciusban Ázsiába, ahol a leginkább megszenvedik a Hormuzi-szoros zárlatát és az energiahordozók hiányát. Moszkva és Teherán is vagyonokat keresett az elmúlt hónapban, és a nagy üzletnek még nincsen vége.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13060 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu