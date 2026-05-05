Maradandó sérülést szereztek Putyinék: bemondták, hogy mennyiért kell eladniuk az olajat, vagy nincs tovább – beteg az orosz medve?

Az év eleje óta Ukrajna több mint húsz csapást mért az orosz olaj-infrastruktúrára, beleértve finomítókat, exportterminálokat és vezetékeket. Ezek a támadások eddig több mint hétmilliárd dollár veszteséget okozhattak Oroszországnak – írja a The Washington Post.

Füst emelkedik az épületek felett a tuapszei olajfinomító ellen elkövetett legutóbbi dróncsapás után / Fotó: AFP

A március végén és április elején végrehajtott támadások az orosz Balti-tengeri és Fekete-tengeri terminálokat célozták. Ezek a csapások körülbelül 2,2 milliárd dollár bevételkiesést eredményezhettek a többhetes leállások és az exportvolumen átmeneti csökkenése miatt – mondta Boris Dodonov, a Kijevi Közgazdaságtudományi Egyetem Energetikai és Klímakutató Központjának vezetője.

Dodonov szerint a legújabb finomítók elleni támadások tovább növelik a veszteségeket. Különösen súlyos károk keletkeztek a Rosznyeft tuapszei üzemében, ahol a rombolás mértéke miatt akár teljes újjáépítésre is szükség lehet, ami akár ötmilliárd dolláros költséget is jelenthet, bár orosz források szerint a helyzet közel sem ilyen vészes.

Nőttek az olajexportból származó bevételek

A felételezett veszteségek ellenére Oroszország olajexport-bevételei márciusban növekedést mutattak. a Közel-Keleten zajló iráni konfliktus miatti olajár-emelkedésnek köszönhetően: a bevétel 19 milliárd dollárra ugrott a februári 9,8 milliárddal szemben.

Craig Kennedy, a Harvard Egyetem kutatója szerint Oroszországnak arra lenne szüksége, hogy az olajárak az év végéig átlagosan 115 dollár körül maradjanak hordónként, ha teljesíteni akarja a 2026-os költségvetési tervet jelentős megszorítások nélkül. Kennedy úgy számol be, hogy az infrastruktúra elleni csapások miatt az orosz olajtársaságok áprilisban 300-400 ezer hordóval csökkentették a napi kitermelést.

Bár a magas világpiaci olajárak segítik az orosz államháztartást, a rendszeres ukrán dróncsapások korlátozzák az olajtermelést és az exportot, bár annak mértéke vita tárgya.