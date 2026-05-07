Újabb hajmeresztő kijelentést tett a korábbi orosz államfő: Dmitrij Medvegyev tagadja az egyesült Németország létezését

Dmitrij Medvegyev újabb éles hangú nyilatkozattal támadta Németországot: az orosz Biztonsági Tanács alelnöke ezúttal nemcsak militarizmussal és revansvággyal vádolta Berlint, hanem a modern német állam jogszerűségét is megkérdőjelezte.

Így képzeli el az Európai Unió térképét Dmitrij Medvegyev volt orosz államfő / Fotó: mesterséges intelligencia

Megkérdőjeleződött Németország létezésének jogalapja

Medvegyev hosszú írása az RT orosz propagandaportálon jelent meg, két nappal azelőtt, hogy Oroszországban megemlékeznek a náci Németország felett 1945-ben aratott szovjet győzelemről. A szövegben a volt elnök azt állította, hogy Németországban soha nem tartottak népszavazást az újraegyesítésről, ezért szerinte

annak jogi alapja is kérdéses.

Az orosz politikus szerint Berlin a Rostockban megnyitott tengeri taktikai parancsnoksággal megsértette a két plusz négyes szerződést, amely Németország újraegyesítésének nemzetközi jogi kereteit rögzítette. Medvegyev ebből azt a következtetést vonta le, hogy maga a szerződés érvénytelenné vált. Mint írta, ez „megkérdőjelezi a modern német állam jogszerűségét”.

Kritikából nincs hiány

Moszkva már 2024-ben, a CTF Baltic nevű haditengerészeti törzs megnyitása után is bírálta Berlint. Az orosz álláspont szerint Németország ezzel megkerülte azt a tilalmat, amely a NATO katonai infrastruktúrájának keleti terjeszkedésére vonatkozott. Berlin ezzel szemben azzal érvelt, hogy nem NATO-parancsnokságról, hanem német vezetés alatt működő nemzeti katonai létesítményről van szó, ahol más országok katonai személyzete is dolgozik.

A Welt beszámolt róla, hogy Medvegyev ezt az érvelést nem fogadta el, és továbbra is a két plusz négyes szerződés megsértéséről beszélt. Írásában a német kormányt is támadta, azt állítva, hogy Berlin gazdaságpolitikája „szakadékba” vezeti az országot. Külön is bírálta Friedrich Merz német kancellárt, akiről azt írta, hogy szerinte nem ismeri fel:

a fegyverkezés nem hoz gazdasági növekedést.

A kijelentések különösen élesek annak fényében, hogy Medvegyev egy olyan időszakban vádolja Németországot militarizmussal, amikor Oroszországban is példátlan mértékű fegyverkezés zajlik. A megadott adatok szerint az orosz költségvetési bevételek 40 százaléka a védelmi és biztonsági apparátusra megy el. A volt orosz elnök szövegét több náci Németországra utaló hasonlat is átszövi, az elmúlt időszakban többször használt rendkívül kemény hangnemet nyugati országokkal és vezetőkkel szemben, mostani írása azonban különösen messzire ment azzal, hogy nem pusztán a német kormány politikáját bírálta, hanem a Német Szövetségi Köztársaság jogi alapjait is kétségbe vonta.