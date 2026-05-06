Új célpontot találtak az orosz turisták – milliószámra árasztják el ezt az országot, ráadásul fillérekért nyaralnak

Vietnam néhány év alatt az orosz utazók egyik legfontosabb külföldi célpontjává vált, és az idei évben már történelmi rekord jöhet. Az orosz turisták száma akár az 1-1,2 millió főt is elérheti, miközben az ország olcsóbb alternatívát kínál sok hagyományos üdülőhelyhez képest. A keresletet a kedvező árak, az új közvetlen járatok és a közel-keleti bizonytalanság együtt hajtja.
2026.05.06, 18:20

Vietnám lett az orosz turisták új kedvence: az idei évben akár 1-1,2 millió orosz utazó is érkezhet a délkelet-ázsiai országba, ami történelmi rekordot jelentene. Az orosz turisztikai iparág szerint Vietnám jelenleg a leggyorsabban növekvő külföldi úti cél az orosz piacon, miközben az utazások ára még mindig versenyképes maradt Egyiptomhoz vagy Thaiföldhöz képest. A robbanásszerű növekedés mögött nemcsak az olcsóbb üdülések állnak, hanem az is, hogy az orosz turisták egy része a közel-keleti konfliktusok miatt új, biztonságosabb desztinációkat keres.

Új célpontot találtak az orosz turisták – milliószámra árasztják el ezt az országot, ráadásul olcsón / Fotó: NurPhoto via AFP

Az orosz utazási irodák adatai szerint a kereslet már tavaly is többszörösére nőtt, de 2026-ban újabb ugrás következett. A közvetlen légi járatok bővülése kulcsszerepet játszik ebben: Moszkva mellett már Kazanyból, Jekatyerinburgból, Novoszibirszkből, Krasznojarszkból és Ufából is indulnak charter- és menetrend szerinti járatok Vietnám tengerparti üdülőhelyeire – írja az Interfax.

A legnagyobb nyertesnek a Phu Quoc sziget számít, ahol az előző téli szezonban gyakorlatilag lehetetlen volt szabad szobát találni a népszerű szállodákban. Az orosz turisták már hónapokkal korábban lefoglalták a szilveszteri és újévi időszakot, az utazási irodák pedig azt állítják, hogy az idei téli szezonra is rendkívül erős az előfoglalási hullám.

A nyári időszakban a forgalom egy része északabbra tolódik. 

Nha Trang, Cam Ranh és Da Nang vált az orosz turisták fő célpontjává, különösen azért, mert ezekben a régiókban májustól októberig kedvezőbb az időjárás, miközben a hőség kevésbé megterhelő, mint Thaiföld vagy a Közel-Kelet egyes részein.

Az árak szintén fontos szerepet játszanak. Az orosz utazási irodák szerint egy vietnámi nyaralás átlagos költsége fejenként 78-80 ezer rubel, vagyis nagyjából 350-360 ezer forint. Ez már megközelíti az egyiptomi árakat, és csak valamivel drágább a thaiföldi csomagoknál. A hosszabb, legalább tíznapos utazások különösen népszerűek a családos turisták körében.

Vietnám ráadásul egyszerre többféle utazási modellt kínál. Az orosz turisták jelentős része továbbra is a városi, strandközeli szállodákat keresi reggelis vagy félpanziós ellátással, ahol inkább a helyi éttermekre és programokra költik a pénzt. Közben gyorsan nő a kereslet a teljes ellátást kínáló tengerparti resortok iránt is, főleg Cam Ranh térségében.

Az orosz turizmus saját rekordjait döntögeti

Az orosz turizmus átrendeződése mögött geopolitikai tényezők is állnak. A közel-keleti konfliktusok miatt sok turista elfordult az Egyesült Arab Emírségektől vagy más regionális célpontoktól, miközben Európa továbbra is nehezebben elérhető az orosz utazók számára a szankciók, a vízumkorlátozások és a korlátozott légi összeköttetések miatt. Vietnám ebből a helyzetből látványosan profitál.

A vietnámi turizmus számára az orosz vendégek visszatérése komoly gazdasági lehetőség. Az ország a járvány előtti években is fontos piacként kezelte az orosz turistákat, most viszont a forgalom minden korábbi rekordot túlszárnyalhat. 

Tavaly 690 ezer orosz turista érkezett Vietnámba, az idei várakozások pedig már átlépik az egymilliós határt.

Az orosz utazási irodák szerint a növekedés még nem ért véget. Ha a rubel árfolyama stabil marad és a repülőjegyek ára nem emelkedik jelentősen, Vietnám a következő években akár évi 1,5 millió orosz turistát is fogadhat.

Közben az oroszok külföldi utazási kedve összességében is erősödik. Az orosz turisztikai szövetség adatai szerint a szervezett külföldi utak ára tavaly átlagosan 9 százalékkal nőtt, ami kisebb drágulás volt a vártnál. Az utazási irodák 2025-ben összesen 6,5 millió külföldi utat értékesítettek, csaknem 600 milliárd rubel, vagyis nagyjából 2600 milliárd forint értékben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
