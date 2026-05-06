Új célpontot találtak az orosz turisták – milliószámra árasztják el ezt az országot, ráadásul fillérekért nyaralnak

Vietnám lett az orosz turisták új kedvence: az idei évben akár 1-1,2 millió orosz utazó is érkezhet a délkelet-ázsiai országba, ami történelmi rekordot jelentene. Az orosz turisztikai iparág szerint Vietnám jelenleg a leggyorsabban növekvő külföldi úti cél az orosz piacon, miközben az utazások ára még mindig versenyképes maradt Egyiptomhoz vagy Thaiföldhöz képest. A robbanásszerű növekedés mögött nemcsak az olcsóbb üdülések állnak, hanem az is, hogy az orosz turisták egy része a közel-keleti konfliktusok miatt új, biztonságosabb desztinációkat keres.

Az orosz utazási irodák adatai szerint a kereslet már tavaly is többszörösére nőtt, de 2026-ban újabb ugrás következett. A közvetlen légi járatok bővülése kulcsszerepet játszik ebben: Moszkva mellett már Kazanyból, Jekatyerinburgból, Novoszibirszkből, Krasznojarszkból és Ufából is indulnak charter- és menetrend szerinti járatok Vietnám tengerparti üdülőhelyeire – írja az Interfax.

A legnagyobb nyertesnek a Phu Quoc sziget számít, ahol az előző téli szezonban gyakorlatilag lehetetlen volt szabad szobát találni a népszerű szállodákban. Az orosz turisták már hónapokkal korábban lefoglalták a szilveszteri és újévi időszakot, az utazási irodák pedig azt állítják, hogy az idei téli szezonra is rendkívül erős az előfoglalási hullám.

A nyári időszakban a forgalom egy része északabbra tolódik.

Nha Trang, Cam Ranh és Da Nang vált az orosz turisták fő célpontjává, különösen azért, mert ezekben a régiókban májustól októberig kedvezőbb az időjárás, miközben a hőség kevésbé megterhelő, mint Thaiföld vagy a Közel-Kelet egyes részein.

Az árak szintén fontos szerepet játszanak. Az orosz utazási irodák szerint egy vietnámi nyaralás átlagos költsége fejenként 78-80 ezer rubel, vagyis nagyjából 350-360 ezer forint. Ez már megközelíti az egyiptomi árakat, és csak valamivel drágább a thaiföldi csomagoknál. A hosszabb, legalább tíznapos utazások különösen népszerűek a családos turisták körében.

Vietnám ráadásul egyszerre többféle utazási modellt kínál. Az orosz turisták jelentős része továbbra is a városi, strandközeli szállodákat keresi reggelis vagy félpanziós ellátással, ahol inkább a helyi éttermekre és programokra költik a pénzt. Közben gyorsan nő a kereslet a teljes ellátást kínáló tengerparti resortok iránt is, főleg Cam Ranh térségében.