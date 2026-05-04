Oroszországnak most lett elege Ukrajnából: szétlövi egész Kijevet, ha Zelenszkij nem áll le – "Figyelmeztetjük a lakosságot, hagyják el időben a várost"

Oroszország előre bebiztosítaná magát

Oroszország válaszul rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megpróbálja megzavarni a Győzelem Napja ünnepségeket – jelentette be hétfőn az orosz védelmi minisztérium.

„Ha a kijevi rezsim megpróbálja végrehajtani bűnös terveit, hogy megzavarja a Nagy Honvédő Háborúban aratott győzelem 81. évfordulójának megünneplését, az orosz fegyveres erők megtorló, nagyszabású rakétacsapást mérnek Kijev központjára” – áll a minisztérium közleményében. „Oroszország, képességei ellenére, korábban humanitárius okokból tartózkodott az ilyen akcióktól” – fogalmaztak az Interfax szerint.

„Figyelmeztetjük Kijev polgári lakosságát és a külföldi diplomáciai képviseletek alkalmazottait a város azonnali elhagyásának szükségességére” – áll a közleményben.

Tavaly nem lett belőle nagyobb gond

A Szovjetunió második világháborúban aratott győzelmének évenkénti megemlékezése az egyik legfontosabb nap Putyin naptárában. Míg az elmúlt három évben szolidabban ünnepelték a győzelem napját, Oroszország ezúttal nem fogta vissza magát, ráadásul ukrán dróntámadás sem történt.

Az ukrajnai háború kapcsán közölte, hogy Oroszország lakossága támogatja a hadműveletet és büszke a harcoló katonákra. A sajtóban felmerült, hogy Ukrajna drónokkal célba venné a díszszemlét, bár az elemzők többsége ezt kizárta. Ukrajna végül a várakozásoknak megfelelően

nem támadta meg a győzelmi napi parádét.

Az orosz-ukrán háború kirobbanása után szolidabban ünnepelték a győzelem napját, de Oroszország ezúttal nem fogta vissza magát: idén először vonultak fel Gerán, Orlan és Lancet drónok, nukleáris robbanófejek hordozására alkalmas interkontinentális Jarsz rakéták, valamint Iszkander-M rakétakomplexumok és Sz-400 légvédelmi rendszerek.