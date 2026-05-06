Ukrajna nem tartja be az oroszok által kínált tűzszünetet - rettenetes bosszú készül, indulnak a rakéták Kijev belvárosa felé
Ukrajna nem lát okot arra, hogy betartsa az Oroszország által a győzelem napi ünnepségekre javasolt tűzszünetet – közölte egy ukrán tisztviselő. A névtelenséget kérő forrás szerint Kijev nem tartja indokoltnak, hogy kizárólag a moszkvai parádé miatt állítsa le a harci cselekményeket.
Egymást nevezte meg indoknak a két háborúzó ország
Ukrajna különösen úgy, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország már a május 6-án életbe lépett ukrán tűzszünet első óráiban 1820 alkalommal sértette meg a fegyvernyugvást. Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke hangsúlyozta, hogy
Kijev feltétel nélküli és tartós tűzszünetben érdekelt, nem olyan ideiglenes fegyvernyugvásban, amelynek szerinte egyetlen célja Vlagyimir Putyin moszkvai katonai parádéjának biztosítása lenne.
A tűzszünet előtt Ukrajna is több légi támadást indított oroszországi célpontok ellen. Csapás érte a Leningrádi területen található Kirisi egyik ipari övezetét, valamint Csebokszariban egy katonai alkatrészeket gyártó üzemet. Zelenszkij szerint a csebokszari támadásban ukrán gyártású Flamingo cirkálórakétákat vetettek be, körülbelül
1500 kilométerre a frontvonaltól.
Oleg Nyikolajev, Csuvasföld kormányzója szerint 40 többlakásos lakóház, valamint több szociális intézmény, köztük iskolák, óvodák és egy elektromechanikai főiskola is megrongálódott. Nyikolajev 28 megrongálódott társasházról számolt be, az újabb összesítés szerint azonban ennél nagyobb lehet a kár. A városban 70 szakember járja végig a lakásokat, hogy felmérje a veszteségeket.
Az ideiglenes elhelyezési pontokon már több mint ezer embert fogadtak. A károsultak egyszeri kifizetésekre, vagyonvesztés miatti kompenzációra és egészségügyi támogatásra is jogosultak lehetnek, a kérelmeket az orosz állami ügyintézési portálon vagy ügyfélszolgálati központokon keresztül lehet benyújtani. A támadásokban
- két ember meghalt,
- 35-en megsebesültek.
További rakétatesztek az orosz gyakorlótereken
Közben Oroszország rakétateszteket jelentett be a kamcsatkai Kura gyakorlótéren, néhány nappal a május 9-i moszkvai győzelem napi parádé előtt. A kamcsatkai rendkívüli helyzetekért felelős hatóságok szerint a tesztek
május 6. és május 10. között zajlanak.
A Kura gyakorlótér Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól mintegy 500 kilométerre északra található, és Oroszország egyik fontos interkontinentális ballisztikus rakétatesztelési helyszíne. A területet már a szovjet időszakban is népszerű célpont volt katonai célokra, hiszen az első kísérleteket az 1950-es években hajtották végre.
Nagy a baj Ukrajnában, Zelenszkij posztolt
Ukrajnát súlyos orosz támadások érték közvetlenül a bejelentett fegyvernyugvás előtt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint Kramatorszk belvárosában öt civil vesztette életét, miután az orosz hadsereg több siklóbombát vetett be. Zaporizzsjában a helyi hatóságok szerint egy orosz légi támadás 12 ember halálát okozta – számolt be az esetről Zelenszkij az X közösségi oldalon.
Az oroszok ünnepe nem marad el a háború miatt sem
Ahogy korábban beszámolt róla a Világgazdaság, Moszkva május 8-ra és 9-re hirdetett egyoldalú tűzszünetet, a második világháborús győzelem napi megemlékezések idejére. Oroszország ugyanakkor súlyos rakétacsapással fenyegette meg Kijev központját arra az esetre, ha Ukrajna megsértené a fegyvernyugvást. Kijev válaszul május 6-án éjféltől határozatlan idejű tűzszünetet jelentett be, és közölte, hogy
az orosz tűzszünetsértésekre arányos választ ad.
A moszkvai lakosokat arra is figyelmeztették, hogy a mobilinternet-hozzáférést a május 9-i ünnepségek előtt korlátozhatják vagy akár teljesen lekapcsolhatják. A háború jelenlegi szakaszában a győzelem napi események nemcsak szimbolikus jelentőségűek, hanem biztonsági és katonai szempontból is kiemelten érzékeny időszakot jelentenek mind Moszkva, mind Kijev számára.