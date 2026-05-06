Ukrajna nem tartja be az oroszok által kínált tűzszünetet - rettenetes bosszú készül, indulnak a rakéták Kijev belvárosa felé

Ukrajna nem lát okot arra, hogy betartsa az Oroszország által a győzelem napi ünnepségekre javasolt tűzszünetet – közölte egy ukrán tisztviselő. A névtelenséget kérő forrás szerint Kijev nem tartja indokoltnak, hogy kizárólag a moszkvai parádé miatt állítsa le a harci cselekményeket.

Egymást nevezte meg indoknak a két háborúzó ország

Ukrajna különösen úgy, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország már a május 6-án életbe lépett ukrán tűzszünet első óráiban 1820 alkalommal sértette meg a fegyvernyugvást. Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke hangsúlyozta, hogy

Kijev feltétel nélküli és tartós tűzszünetben érdekelt, nem olyan ideiglenes fegyvernyugvásban, amelynek szerinte egyetlen célja Vlagyimir Putyin moszkvai katonai parádéjának biztosítása lenne.

A tűzszünet előtt Ukrajna is több légi támadást indított oroszországi célpontok ellen. Csapás érte a Leningrádi területen található Kirisi egyik ipari övezetét, valamint Csebokszariban egy katonai alkatrészeket gyártó üzemet. Zelenszkij szerint a csebokszari támadásban ukrán gyártású Flamingo cirkálórakétákat vetettek be, körülbelül

1500 kilométerre a frontvonaltól.

Oleg Nyikolajev, Csuvasföld kormányzója szerint 40 többlakásos lakóház, valamint több szociális intézmény, köztük iskolák, óvodák és egy elektromechanikai főiskola is megrongálódott. Nyikolajev 28 megrongálódott társasházról számolt be, az újabb összesítés szerint azonban ennél nagyobb lehet a kár. A városban 70 szakember járja végig a lakásokat, hogy felmérje a veszteségeket.

Az ideiglenes elhelyezési pontokon már több mint ezer embert fogadtak. A károsultak egyszeri kifizetésekre, vagyonvesztés miatti kompenzációra és egészségügyi támogatásra is jogosultak lehetnek, a kérelmeket az orosz állami ügyintézési portálon vagy ügyfélszolgálati központokon keresztül lehet benyújtani. A támadásokban

két ember meghalt,

35-en megsebesültek.

További rakétatesztek az orosz gyakorlótereken

Közben Oroszország rakétateszteket jelentett be a kamcsatkai Kura gyakorlótéren, néhány nappal a május 9-i moszkvai győzelem napi parádé előtt. A kamcsatkai rendkívüli helyzetekért felelős hatóságok szerint a tesztek

május 6. és május 10. között zajlanak.

A Kura gyakorlótér Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól mintegy 500 kilométerre északra található, és Oroszország egyik fontos interkontinentális ballisztikus rakétatesztelési helyszíne. A területet már a szovjet időszakban is népszerű célpont volt katonai célokra, hiszen az első kísérleteket az 1950-es években hajtották végre.