Nem verték nagy dobra: drámai incidens történt a Fekete-tenger felett - orosz vadászgépek kerültek összetűzésbe egy brit kémrepülővel

Egymásnak feszült a Fekete-tenger felett az orosz és a brit haderő. Nagy-Britannia védelmi minisztériuma szerint két orosz vadászgép áprilisban többször is kockázatos manőverrel közelített meg egy fegyvertelen brit felderítő repülőgépet.
Csókási Annamária
2026.05.21, 06:36

A brit védelmi minisztérium május 20-án közölte, hogy a Royal Air Force egyik RC-135W Rivet Joint típusú felderítő repülőgépe nemzetközi légtérben, rutinfeladatot végzett a Fekete-tenger felett, amikor két orosz harci gép elfogta. London állítása szerint az egyik orosz Szu–35-ös olyan közel repült a brit géphez, hogy bekapcsoltak a Rivet Joint vészhelyzeti rendszerei, és az automata pilóta is lekapcsolt. Egy másik orosz gép, egy Szu–27-es hat alkalommal húzott el a brit repülőgép előtt, a legközelebbi ponton mindössze hat méterre a gép orrától.

Orosz vadászgépek ugranak a briteknek a Fekete-tengernél / Fotó: AFP

A NATO kelet szárnyának sarkában

John Healey brit védelmi miniszter „veszélyesnek és elfogadhatatlannak” nevezte az orosz pilóták manővereit. Szerinte az ilyen akciók komoly baleseti kockázatot hordoznak, és növelhetik az eszkaláció esélyét. A miniszter ugyanakkor külön kiemelte a brit személyzet fegyelmezettségét és szakmai felkészültségét, valamint azt mondta, hogy az eset nem tántorítja el az Egyesült Királyságot 

a NATO keleti szárnyának védelmétől.

A brit kormány szerint a Rivet Joint fegyvertelen volt, és nemzetközi légtérben repült. A típus feladata elektronikus felderítés: érzékelőivel rádió- és radarjeleket figyel, majd ezekből hírszerzési adatokat állít elő. A brit légierő ilyen gépei jellemzően a lincolnshire-i RAF Waddington bázisról indulnak, és a NATO keleti térségében végzett megfigyelési feladatokban vesznek részt.

Az oroszok a briteket célozzák

Az eset előzményei miatt London különösen érzékenyen reagált, 2022 szeptemberében egy orosz vadászgép rakétát indított egy brit Rivet Joint közelében a Fekete-tenger felett. Moszkva akkor műszaki hibáról beszélt, a brit kormány pedig nyilvánosan elfogadta ezt a magyarázatot, később azonban nyugati védelmi források alapján a BBC arról számolt be, hogy az orosz pilóta 

egy félreérthető parancsot követően lőtte ki a rakétát.

A mostani incidens nem önmagában áll. A brit védelmi minisztérium az elmúlt hetekben fokozott orosz katonai aktivitásról beszélt, egyebek mellett a brit és szövetséges infrastruktúra közelében észlelt tengeralattjáró-mozgásokról. London számára ez nemcsak katonai, hanem gazdasági és nemzetbiztonsági kérdés is, mert az Északi-tenger és az Atlanti-óceán térségében futó tenger alatti kábelek és energia-infrastruktúrák kulcsfontosságúak a kommunikáció, az adatforgalom és az energiaellátás szempontjából.

Az oroszok még nem adtak ki nyilatkozatot

Moszkva részéről egyelőre nem érkezett érdemi nyilvános reakció a brit közlésre. Az orosz fél korábban hasonló eseteknél rendszerint azt hangsúlyozta, hogy saját határai közelében, a nemzetközi szabályok betartásával jár el, és a nyugati felderítő repülések provokatív jellegűek. A brit értelmezés ezzel szemben az, hogy a repülőgép nemzetközi légtérben, jogszerűen működött, és az orosz pilóták manőverei veszélyeztették a repülésbiztonságot.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
