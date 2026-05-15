Von der Leyen és az EU ebbe beleremeg, Putyin ünnepel: döntött a bíróság a befagyasztott orosz vagyonról – brutális kártérítést ítélt meg Moszkvának
A moszkvai választottbíróság 200 milliárd euró kártérítést ítélt meg az orosz jegybanknak a belga Euroclearrel szemben. Az ügy a befagyasztott orosz devizatartalékok miatt robbant ki, és új szintre emelheti az EU és Oroszország közötti pénzügyi konfliktust.
Újabb súlyos fejezetéhez érkezett az Oroszország és a Nyugat közötti pénzügyi konfliktus:
a moszkvai választottbíróság pénteken 200 milliárd euró kártérítést ítélt meg az orosz központi banknak, a Bank Rossziinak a belga Euroclearrel szemben.
A döntés zárt ülésen született meg, és az orosz állami hírügynökségek szerint a bíróság teljes egészében helyt adott az orosz jegybank keresetének. A RIA Novosztyi az egyik résztvevőre hivatkozva azt írta, hogy a bíróság „maradéktalanul” elfogadta az igényeket.
Az orosz központi bank közleményben üdvözölte az ítéletet. A Bank Rosszii szerint a bíróság jogellenesnek minősítette az Euroclear tevékenységét, amely jelentős veszteségeket okozott az orosz félnek. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a döntés végleges szövege még nem készült el, az ítélet egyelőre nem emelkedett jogerőre, és az Euroclear fellebbezhet.
A per hátterében az Ukrajna elleni orosz invázió után bevezetett nyugati szankciók állnak. Az Európai Unió és a G7-országok 2022 után befagyasztották az orosz devizatartalékok jelentős részét. Az érintett összeg nagyjából 300 milliárd dollárra tehető, ebből több mint 200 milliárd euró az Európai Unió területén található, döntően a belgiumi Euroclear számláin.
Oroszország rálőtt az EU pénzügyi szívére
Az Euroclear Európa egyik legfontosabb pénzügyi letétkezelő rendszere, amely államkötvények, részvények és más pénzügyi eszközök kezelésével foglalkozik. A nyugati szankciók miatt azonban az orosz állami vagyon jelentős része befagyott a rendszeren belül, Moszkva pedig ezt kezdettől fogva jogellenesnek nevezte.
A Bank Rosszii még tavaly decemberben indította el a pert. A kereset szerint az Euroclear miatt az orosz jegybank nem férhetett hozzá saját pénzeszközeihez és értékpapírjaihoz, emiatt pedig nemcsak közvetlen veszteségek érték őket, hanem jelentős elmaradt haszon is keletkezett. A most megítélt 200 milliárd eurós összeg ezekből a tételekből áll össze.
Az Euroclear jogi képviselői szerint ugyanakkor az eljárás során sérült a letétkezelő tisztességes eljáráshoz való joga.
Szergej Szaveljev és Makszim Kulkov ügyvédek úgy vélik, hogy az ügy több ponton is vitatható, ezért várhatóan jogi úton próbálják megtámadni az ítéletet.
A történet azonban messze túlmutat egy egyszerű pénzügyi vitán. Az elmúlt években a befagyasztott orosz vagyonok kérdése az egyik legérzékenyebb geopolitikai üggyé vált Európában. Több nyugati országban már arról is folytak viták, hogy az orosz állami eszközök hozamait vagy akár magát a vagyont Ukrajna támogatására használják fel.
Moszkva erre saját ellenlépésekkel reagált. Az orosz hatóságok az úgynevezett „barátságtalan államokból” érkező befektetők eszközeit speciális, úgynevezett C típusú számlákon kezdték zárolni. Ezekhez a pénzekhez és bevételekhez csak külön kormányzati engedéllyel lehet hozzáférni.
