Von der Leyen és az EU ebbe beleremeg, Putyin ünnepel: döntött a bíróság a befagyasztott orosz vagyonról – brutális kártérítést ítélt meg Moszkvának

A moszkvai választottbíróság 200 milliárd euró kártérítést ítélt meg az orosz jegybanknak a belga Euroclearrel szemben. Az ügy a befagyasztott orosz devizatartalékok miatt robbant ki, és új szintre emelheti az EU és Oroszország közötti pénzügyi konfliktust.

A befagyasztott orosz vagyonok körüli vitában óriási pofont kapott az Európai Unió / Fotó: AFP

Újabb súlyos fejezetéhez érkezett az Oroszország és a Nyugat közötti pénzügyi konfliktus:

a moszkvai választottbíróság pénteken 200 milliárd euró kártérítést ítélt meg az orosz központi banknak, a Bank Rossziinak a belga Euroclearrel szemben.

A döntés zárt ülésen született meg, és az orosz állami hírügynökségek szerint a bíróság teljes egészében helyt adott az orosz jegybank keresetének. A RIA Novosztyi az egyik résztvevőre hivatkozva azt írta, hogy a bíróság „maradéktalanul” elfogadta az igényeket.

Az orosz központi bank közleményben üdvözölte az ítéletet. A Bank Rosszii szerint a bíróság jogellenesnek minősítette az Euroclear tevékenységét, amely jelentős veszteségeket okozott az orosz félnek. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a döntés végleges szövege még nem készült el, az ítélet egyelőre nem emelkedett jogerőre, és az Euroclear fellebbezhet.

A per hátterében az Ukrajna elleni orosz invázió után bevezetett nyugati szankciók állnak. Az Európai Unió és a G7-országok 2022 után befagyasztották az orosz devizatartalékok jelentős részét. Az érintett összeg nagyjából 300 milliárd dollárra tehető, ebből több mint 200 milliárd euró az Európai Unió területén található, döntően a belgiumi Euroclear számláin.

Oroszország rálőtt az EU pénzügyi szívére

Az Euroclear Európa egyik legfontosabb pénzügyi letétkezelő rendszere, amely államkötvények, részvények és más pénzügyi eszközök kezelésével foglalkozik. A nyugati szankciók miatt azonban az orosz állami vagyon jelentős része befagyott a rendszeren belül, Moszkva pedig ezt kezdettől fogva jogellenesnek nevezte.

A Bank Rosszii még tavaly decemberben indította el a pert. A kereset szerint az Euroclear miatt az orosz jegybank nem férhetett hozzá saját pénzeszközeihez és értékpapírjaihoz, emiatt pedig nemcsak közvetlen veszteségek érték őket, hanem jelentős elmaradt haszon is keletkezett. A most megítélt 200 milliárd eurós összeg ezekből a tételekből áll össze.

Az Euroclear jogi képviselői szerint ugyanakkor az eljárás során sérült a letétkezelő tisztességes eljáráshoz való joga.

Szergej Szaveljev és Makszim Kulkov ügyvédek úgy vélik, hogy az ügy több ponton is vitatható, ezért várhatóan jogi úton próbálják megtámadni az ítéletet.