Oroszország sokkolta a világot: bejelentette, mennyi gázt termel ki 2026-ban – európai országok is lecsapnak rá
Jelentős, összesen 688,4 milliárd köbméter lehet Oroszország 2026-os gáztermelése az orosz Gazdaságfejlesztési Minisztérium honlapján közzétett frissített gazdasági forgatókönyvek szerint. A kormány áttekintette a minisztérium módosított 2026-os makrogazdasági előrejelzését, valamint a 2027–2029-es időszakra vonatkozó forgatókönyveket, majd megküldte azokat a szövetségi és regionális kormányzati szerveknek véleményezésre.
A tavaly szeptemberben közzétett előző előrejelzés a 2026-ra 690,4 milliárd köbméteres előrejelzést valamint egy 670,8 milliárd köbméteres konzervatív becslést tartalmazott – emlékeztet az Interfax orosz hírügynökség.
A 2025-ös alapforgatókönyv kezdetben 695,4 milliárd köbméteres termeléssel számolt, míg a konzervatív forgatókönyv 659,8 milliárd köbmétert prognosztizált, azonban a 2026-os makrogazdasági előrejelzés kidolgozásakor azonban ezt 680,2 milliárd köbméterre mérsékelték. A rendkívül enyhe fűtési szezon miatt azonban a tényleges termelés 663 milliárd köbméter lett, ami inkább a konzervatív forgatókönyvhöz állt közel.
Az idei év hideg téli hónapokkal és hűvös tavasszal indult, ami jelentősen támogatta a gázfogyasztást és a termelést. A Gazprom rekordellátási adatokról számolt be januárban, februárban és áprilisban is. Az Interfax becslései szerint a Rosstat adatai alapján 2026 első negyedévében a tényleges gáztermelés 4 milliárd köbméterrel haladta meg a frissített makrogazdasági előrejelzést.
A vezetékes gázexportra vonatkozó 2026-os becslését enyhén, 114 milliárd köbméterről 115,5 milliárd köbméterre emelték, ami összhangban áll a 2025-ös tényleges adattal. Az orosz gázexport fő célpiacai Kína, Törökország, Üzbegisztán, Kazahsztán, Kirgizisztán és a dél-európai országok.
A gázexport átlagos szerződéses árának 2026-os előrejelzését ezer köbméterenként 268,5 dollárra emelték (a konzervatív becslés szerint 260,4 dollárral számol), szemben a 2025-ös tényleges 253,9 dolláros árral, illetve az előző előrejelzésben szereplő 236,8 és 214,9 dollárral. A FÁK-on kívüli országokba irányuló gázszállítások árbecslését 336,3 és 323,8 dollárra emelték, szemben a 2025-ös tényleges 324 dollárral, valamint az előző becslésben szereplő 308,4 és 282,1 dollárral.
A frissített forgatókönyv megerősítette a 2026-os LNG-exportra vonatkozó 40,3 millió tonnás becslését. Oroszország fő LNG-termelői
- a Szahalin Energy (amelynek tulajdonosai a Gazprom, a Mitsui és a Mitsubishi),
- a Yamal LNG (amelyben a Novatek, a TotalEnergies, illetve a kínai CNPC és SRF rendelkezik részesedéssel),
- és a balti-tengeri partvidéken működő Cryogas-Vysotsk és Gazprom LNG Portovaya.
A Gazprom szabályozott gázár-indexálását a 2027–2029-es időszakra a korábban bejelentett szinteken erősítették meg: 2027-ben 9,1 százalék, 2028-ban 7 százalék, 2029-ben pedig 7 százalék.
Európa lebukott, ezt vállalnia kell: minden gázt megvesz Oroszországtól, a háború előtt se volt ilyen – nem lesz itt semmilyen tilalom
Az Európai Unió 2026 első négy hónapjában rekordmennyiségű cseppfolyósított földgázt vásárolt Oroszország legnagyobb LNG-projektjéből, a Yamal mezőről. A beszerzések értéke elérte a 3,88 milliárd eurót, miközben a háborús és szállítási válságok felhajtották a globális gázárakat.
Az Európai Unió 2026 első négy hónapjában példátlan mennyiségű cseppfolyósított földgázt vásárolt Oroszország legnagyobb LNG-projektjéből, a Yamal LNG-ből. A friss, hajózási adatokon alapuló elemzés szerint a blokk 91 szállítmányt fogadott január és április között, összesen 6,69 millió tonna mennyiségben. Ez a projekt 2017-es indulása óta a legmagasabb azonos időszaki volumen.
A beszerzések értéke körülbelül 3,88 milliárd euró a piaci referenciaárak alapján számolva. A számok azt jelzik, hogy nemcsak a volumen nőtt, hanem az árak is jelentősen emelkedtek az év elején kibontakozó energiapiaci sokkhatások miatt.