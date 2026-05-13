Oroszország sokkolta a világot: bejelentette, mennyi gázt termel ki 2026-ban – európai országok is lecsapnak rá

Jelentős, összesen 688,4 milliárd köbméter lehet Oroszország 2026-os gáztermelése az orosz Gazdaságfejlesztési Minisztérium honlapján közzétett frissített gazdasági forgatókönyvek szerint. A kormány áttekintette a minisztérium módosított 2026-os makrogazdasági előrejelzését, valamint a 2027–2029-es időszakra vonatkozó forgatókönyveket, majd megküldte azokat a szövetségi és regionális kormányzati szerveknek véleményezésre.

A tavaly szeptemberben közzétett előző előrejelzés a 2026-ra 690,4 milliárd köbméteres előrejelzést valamint egy 670,8 milliárd köbméteres konzervatív becslést tartalmazott – emlékeztet az Interfax orosz hírügynökség.

A 2025-ös alapforgatókönyv kezdetben 695,4 milliárd köbméteres termeléssel számolt, míg a konzervatív forgatókönyv 659,8 milliárd köbmétert prognosztizált, azonban a 2026-os makrogazdasági előrejelzés kidolgozásakor azonban ezt 680,2 milliárd köbméterre mérsékelték. A rendkívül enyhe fűtési szezon miatt azonban a tényleges termelés 663 milliárd köbméter lett, ami inkább a konzervatív forgatókönyvhöz állt közel.

Az idei év hideg téli hónapokkal és hűvös tavasszal indult, ami jelentősen támogatta a gázfogyasztást és a termelést. A Gazprom rekordellátási adatokról számolt be januárban, februárban és áprilisban is. Az Interfax becslései szerint a Rosstat adatai alapján 2026 első negyedévében a tényleges gáztermelés 4 milliárd köbméterrel haladta meg a frissített makrogazdasági előrejelzést.

A vezetékes gázexportra vonatkozó 2026-os becslését enyhén, 114 milliárd köbméterről 115,5 milliárd köbméterre emelték, ami összhangban áll a 2025-ös tényleges adattal. Az orosz gázexport fő célpiacai Kína, Törökország, Üzbegisztán, Kazahsztán, Kirgizisztán és a dél-európai országok.

A gázexport átlagos szerződéses árának 2026-os előrejelzését ezer köbméterenként 268,5 dollárra emelték (a konzervatív becslés szerint 260,4 dollárral számol), szemben a 2025-ös tényleges 253,9 dolláros árral, illetve az előző előrejelzésben szereplő 236,8 és 214,9 dollárral. A FÁK-on kívüli országokba irányuló gázszállítások árbecslését 336,3 és 323,8 dollárra emelték, szemben a 2025-ös tényleges 324 dollárral, valamint az előző becslésben szereplő 308,4 és 282,1 dollárral.