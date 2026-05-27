Óriási bajban az EU-tag várományos, durván megharagudtak rájuk az oroszok: elvennék tőlük az olcsó olajat és a gázt – még azt is megbánják, hogy erre gondoltak

Oroszország továbbra sem nézi jó szemmel, ha egy egykori szovjet tagállam az Európai Unióhoz közeledik. A Brüsszel felé történő nyitás miatt Örményországnak szembe kell néznie azzal a veszéllyel, hogy teljesen leállhatnak az Oroszországból érkező gáz-, kőolajtermék- és gyémántszállítások.

Oroszország a vámmentesség eltörlésével fenyeget / Fotó: MR.Zanis / Shutterstock

A Kommerszant orosz lap értesülései szerint Moszkva a jelenlegi helyzetben lehetetlennek tartja a 2013-ban biztosított vámmentesség fenntartását ezen termékek esetében, és azzal fenyegeti Jerevánt, hogy befagyasztja vagy felmondja a kétoldalú megállapodásokat. Elemzők szerint ennek következtében Örményország nem csupán az orosz gázra és olajtermékekre adott kedvezményeket veszítheti el, hanem általában is nehéz helyzetbe kerülhet az orosz szállítások pótlásának nehézségei miatt.

Évtizedes megállapodás érhet véget

„Örményország és az Európai Unió közötti együttműködés elmélyítésére irányuló folyamatos gyakorlati lépések, valamint az örmény kormány deklarált EU-csatlakozási törekvései veszélyeztetik az orosz–örmény kereskedelmi, gazdasági és befektetési együttműködés jelenlegi szintjének megőrzését és fejlesztését, amelynek egyik alapját a kétoldalú nemzetközi szerződések képezik” – áll Szergej Civilev orosz energiaügyi miniszter közleményében.

A tárcavezető szerint Örményország EU-csatlakozási törekvései „nem felelnek meg annak az évtizedeken át kölcsönös tiszteleten és kölcsönös előnyökön alapuló partnerségi viszonynak, amely országaink kormányai és gazdasági szereplői között kialakult”.

A 2013-as megállapodás alapján Oroszország határozatlan időre eltörölte az Örményországba irányuló olajtermék-, gáz- és gyémántexport vámjait. Ez újabb lépést jelentett az ország Eurázsiai Gazdasági Unióhoz való csatlakozása felé, amelynek jelenleg Oroszország, Fehéroroszország, Kirgizisztán és Kazahsztán is tagja.

A megállapodás értelmében Moszkva az örmény belső fogyasztás szükségleteinek megfelelő mennyiségben szállít kőolajtermékeket és gázt, miközben tiltott a harmadik országokba történő reexport. A dokumentum azt is rögzíti, hogy a megállapodás bármely fél kezdeményezésére történő megszűnése esetén Örményország továbbra is köteles kártérítést fizetni Oroszországnak, illetve a ki nem fizetett összegeket államadósságként elismerni mindaddig, amíg azokat teljes mértékben nem rendezi.