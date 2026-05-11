Paks II. atomerőmű: először reagáltak az oroszok Kapitány István bejelentésére – a Roszatom elmondta, mi fog történni a beruházással

Az orosz állami atomenergetikai vállalatvezetője a magyar gazdasági és energetikai miniszterjelölt, Kapitány István nyilatkozatára reagált, amelyben szándékában áll felülvizsgálni a Paks II. atomerőmű építéséről szóló megállapodás feltételeit.

Ez a paksi gödör a virágzó orosz-magyar kapcsolatok egyik ékes példája / Fotó: Paks II. Zrt.

Évtizedes bizalomra hivatkoznak

„A Roszatomnak páratlan tapasztalata van az atomerőművek exportépítésében. Mi értjük az ilyen projektek gazdaságát a legjobban a világon. A számok racionális dolgok. Könnyen meg tudjuk magyarázni és alátámasztani őket, ha a magyar megrendelő ezt kéri. Az ilyen jellegű szerződések nyilvánvaló okokból nem nyilvánosak: egy atomerőmű nem szokványos létesítmény” – közölte a Roszatom vezetője.

Természetesen rögtön a kormány összetételének jóváhagyását követően a szakterületért felelős vezetőknek lehetőségük nyílik megismerkedni a dokumentumokkal, és olyan kérdéseket megfogalmazni, amelyekre nálunk megvannak a szükséges válaszok" – mondta. A Roszatom-vezér hangsúlyozta, hogy végső soron az orosz állami vállalatnak és a magyar vezetésnek egy a célja: megvalósítani a magyar gazdaság számára fontos projektet.

Megvalósítani a lehető leggyorsabban, a lehető legjobb minőségben és a legjobb áron

– hangoztatta Lihacsov.

Kapitány István számos fontos témát érintett, többek között szó volt az atomenergiáról és Paks helyzetéről is. A tárcavezető szerint több lábon álló energiabeszerzésben gondolkodnak, azt azonban sajnálatosnak nevezte, hogy a beruházások nem érintették az energetika területét az elmúlt években. Kapitány hangsúlyozta, hogy felül kell vizsgálni Paks II. szerződését, azt azonban elismerte, hogy a nukleáris energia továbbra is fontos marad hazánk energiamixében.

Félbemaradhat Paks II.? – itt a lista a következményekről

Ahogy arról már korábban a Világgazdaság beszámolt, bár az új kormány a jelek szerint felül fogja vizsgálni az elődje által megkötött megállapodásokat, azt azonban fontos kiemelni, hogy a Paks II. Atomerőmű a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerint építés alatt álló atomerőmű, ami azt jelenti, hogy jogi, műszaki és iparszervezési értelemben Magyarországnak szűk a mozgástere a kivitelezés módosításával és leállításával kapcsolatban.