Fellélegezhet a világkereskedelem: Panama mégsem zárja be a kapuját – jöhet az aszály, a csatorna akkor is nyitva marad

A Panama-csatorna üzemeltetője szerint 2026-ban sem tervezik korlátozni a hajóforgalmat, még akkor sem, ha az év második felében ismét kialakul az El Nino okozta aszály. A világkereskedelem egyik legfontosabb útvonala most rekordközeli vízkészletekkel próbál felkészülni a következő klímaválságra.

A Panama-csatornán nem akarják megismételni a 2023-as káoszt, amikor az aszály miatt hajók százai torlódtak fel az átjáró előtt / Fotó: AFP

A Panama-csatorna Hatóság (ACP) pénteken közölte: 2026 végéig nem tervezik korlátozni a hajók áthaladását, még akkor sem, ha az év második felében újra megjelenik az El Nino időjárási jelenség. A Reutersnek adott nyilatkozatuk szerint a vízi út üzemeltetői már hónapok óta készülnek arra a forgatókönyvre, amely korábban számos fennakadást okozott a világkereskedelemben.

Az útvonal kulcsszerepet játszik a globális szállítmányozásban, hiszen az Atlanti- és a Csendes-óceánt köti össze.

Naponta több tucat teherhajó, tartályhajó és konténerszállító használja az útvonalat, amely jelentősen lerövidíti az Amerikát megkerülő tengeri utakat.

Jelenleg napi 38 hajó haladhat át a csatornán, és a kereslet az elmúlt hónapokban ismét erősödött. Ennek egyik fő oka a Közel-Keleten kialakult háborús helyzet. Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni konfliktusa miatt több hagyományos kereskedelmi útvonal használata nehezebbé vált, köztük a Szuezi-csatornáé is. Emiatt számos hajózási vállalat ismét a Panama-csatorna felé fordult.

A háttérben azonban ott lebeg az El Nino veszélye. Ez az időjárási jelenség általában két-hét évente jelentkezik, és a Csendes-óceán egyenlítői térségének felmelegedésével jár. Közép-Amerikában ez rendszerint kevesebb csapadékot és súlyos aszályt okoz.

Panama már egyszer megtapasztalta, milyen következményekkel járhat ez. A 2023–2024-es El Nino idején az ország történelmi aszályt szenvedett el. A Panama-csatorna működése különösen érzékeny a vízhiányra, mivel a zsilipek működtetéséhez hatalmas mennyiségű édesvíz szükséges. Akkor a hatóságok kénytelenek voltak csökkenteni a napi áthaladó hajók számát, ami hosszú várakozási időket és globális logisztikai fennakadásokat eredményezett.