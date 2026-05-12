Deviza
EUR/HUF357,4 +0,46% USD/HUF304,69 +0,88% GBP/HUF411,52 +0,16% CHF/HUF389,56 +0,39% PLN/HUF84,13 +0,27% RON/HUF68,69 +0,52% CZK/HUF14,7 +0,5% EUR/HUF357,4 +0,46% USD/HUF304,69 +0,88% GBP/HUF411,52 +0,16% CHF/HUF389,56 +0,39% PLN/HUF84,13 +0,27% RON/HUF68,69 +0,52% CZK/HUF14,7 +0,5%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 297,53 -0,72% MTELEKOM2 432 +0,9% MOL4 132 +0,63% OTP42 030 -1,31% RICHTER12 400 -1,61% OPUS300 -4% ANY7 530 +0,8% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 740 0% BUMIX9 215,79 +1,03% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 810,57 -0,8% BUX133 297,53 -0,72% MTELEKOM2 432 +0,9% MOL4 132 +0,63% OTP42 030 -1,31% RICHTER12 400 -1,61% OPUS300 -4% ANY7 530 +0,8% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 740 0% BUMIX9 215,79 +1,03% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 810,57 -0,8%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiabiztonság
Panama-csatorna
Hormuzi-szoros

A Panama-csatorna az olaj menekülő útvonala, de az El Nino mindent felboríthat

Az Egyesült Államokhoz menekülnek az ázsiai vevők. A Panama-csatorna áteresztőképessége korlátozott, a legnagyobb hajók nem is tudják használni.
M. Cs.
2026.05.12, 14:28
Frissítve: 2026.05.12, 15:04

Jelentősen megnőtt a Panama-csatorna tankerforgalma, miután a Hormuzi-szoros zárlata miatt eltűnt a világpiacról az olaj és cseppfolyósított földgáz (LNG) 20 százaléka, amelyet a vevők nagyrészt az Egyesült Államokból próbálnak pótolni. Sietni kell azonban, mert hamarosan érkezik az El Nino és vele a szárazság, ami leapasztja a kulcsfontosságú átjáró vízszintjét.

Panama-csatorna
Hormuz lezárása miatt megnövekedett a Panama-csatorna forgalma / Fotó: AFP

A Hormuzi-szoros február végén kezdődött zárlata globális energiasokkot okozott, a legfőbb vesztes pedig Ázsia, oda irányult ugyanis a Perzsa-öbölből exportált olaj 80 százaléka.

A kiesett mennyiség pótlására egyre több vevő fordul az Egyesült Államok felé, ami a számokban is megmutatkozik: az áprilisi amerikai olajexport rekordot jelentő 5,2 millió hordóra ugrott a Kpler árupiaci adatszolgáltató összesítése szerint, a texasi Corpus Christi exportterminál története legforgalmasabb negyedévét zárta – ez pedig

 jelentősen megnövelte a Panama-csatorna forgalmát.

A Kpler jelentése szerint áprilisban az egy évvel korábbihoz képest 74 százalékkal több kőolaj és olajszármazék haladt át a közép-amerikai vízi úton, naponta átlagosan 1,77 millió hordónyi – ez rekord mennyiséget jelent.

Csak Japánba napi 260 ezer hordónyit szállítottak – ez több mint ötszöröse a korábbinak a Nikkei Asia gazdasági hírportál tudósítása szerint.

A zsiliprendszer korlátozza a Panama-csatorna áteresztőképességét

Pedig a legnagyobb tankerek nem is képesek használni ezt az átjárót, azoknak az amerikai kikötőkből a hosszabb úton, az afrikai Jóreménység-fokát megkerülve kell eljutniuk Ázsiába. Ezt a forgalomnövekedést így a kisebb és közepes méretű szállítóhajók generálják, mert az ázsiai vevőknek mindegy, csak jöjjön az olaj.

Naponta 36-38 hajó jut csak át a zsiliprendszer miatt / Fotó: AFP

A Panama-csatorna zsiliprendszerrel működik, az áteresztőképessége így véges, csak napi 36-38 

  • konténert, 
  • autót, 
  • LNG-t 
  • és ömlesztett árut 

szállító hajó tud naponta áthaladni rajta, a tankerek így fennakadásokat okoznak.

A forgalom növekedése egyúttal áremelkedés is hozott, április végén a Panama-csatornán az átlagos aukciós árak 385 ezer dollárra emelkedtek az iráni háború előtti átlagosan 135-140 ezer dollárról. Egyes hajók azonban több mint egymillió dollárt fizettek az áthaladásért.

A rendszer miatt ugyanis a hajóknak jó előre „időpontot foglalnak”, az olajat és olajszármazékot szállítók számára viszont az idő rövidsége miatt ezeken az aukciókon kell áthaladási lehetőséget vásárolni a tulajdonosoknak. Foglalás nélkül pedig marad a hosszú várakozás.

Egyre több a bizonytalanság

A kiszámíthatatlanság el is riaszt több szállítócéget, vannak hajótulajdonosok, akik inkább vállalják a hosszabb utat Afrikán keresztül, mert így legalább pontosan tudják, hogy mikor jutnak el a vevőhöz.

Taiwan Naval Friendship Squadron visit Guatemala
A forgalommal a költségek is emelkednek / Fotó: Anadolu via AFP

Bármelyik utat választják azonban, a szállítás emelkedő költségeit továbbhárítják, ami magasabb árakat jelent az üzemanyagok és az LNG esetében is.

A Panama-csatorna korlátozott áteresztőképessége ráadásul újabb bizonytalanságot jelent az amerikai olaj vásárlóinak is, akik folyamatosan aggódhatnak az erősödő verseny és amiatt is, nem változik-e meg bármelyik pillanatban a washingtoni politika.

Bár Donald Trump elnök nem hajlandó korlátozni az olajexportot, kérdés, hogy mikor gondolja meg magát, mert vészesen csökkennek a tartalékok, és a közeljövőben tovább szűkül majd a globális olajellátás még abban az esetben is, ha véget ér az iráni háború, mert hosszú időbe telik, mire újraindul a szállítás a Perzsa-öböl országaiból, és a tankerek elérik a finomítókat a világ különböző pontjain.

Jön az El Nino és vele a szárazság

Ha mindez nem lenne elég, idén ráadásul még szokatlanul erős El Nino jelenség is várható, ami nemcsak a globális élelmiszer-biztonságot veszélyezteti, hanem a Panama-csatorna vízellátását is.

Az El Nino szárazságot hoz az idén / Fotó: AFP

Egy hasonlóan erős El Nino olyan szárazságot okozott, hogy 2023-ban és 2024-ben napi 24 hajóra kellett korlátozni a forgalmat, emlékeztetett a gCaptain internetes portál.

Az El Nino ugyanis általában jelentősen csökkenti a csapadék mennyiségét Közép-Amerikában is,

így közvetlen hatással van a Panama-csatorna zsiliprendszerét vízzel ellátó Gatun-tóra.

Az egyetlen pozitívum, hogy a La Ninának köszönhetően az év elejére a tó vízkészlete majdnem elérte a maximális szintet, ez azonban nem lesz elég egy akár csak közepesen erős El Nino hatásainak kivédésére sem. Pedig a Panama-csatorna elvesztése katasztrofális következményekkel járna a világgazdaság számára.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu