A Panama-csatorna az olaj menekülő útvonala, de az El Nino mindent felboríthat
Jelentősen megnőtt a Panama-csatorna tankerforgalma, miután a Hormuzi-szoros zárlata miatt eltűnt a világpiacról az olaj és cseppfolyósított földgáz (LNG) 20 százaléka, amelyet a vevők nagyrészt az Egyesült Államokból próbálnak pótolni. Sietni kell azonban, mert hamarosan érkezik az El Nino és vele a szárazság, ami leapasztja a kulcsfontosságú átjáró vízszintjét.
A Hormuzi-szoros február végén kezdődött zárlata globális energiasokkot okozott, a legfőbb vesztes pedig Ázsia, oda irányult ugyanis a Perzsa-öbölből exportált olaj 80 százaléka.
A kiesett mennyiség pótlására egyre több vevő fordul az Egyesült Államok felé, ami a számokban is megmutatkozik: az áprilisi amerikai olajexport rekordot jelentő 5,2 millió hordóra ugrott a Kpler árupiaci adatszolgáltató összesítése szerint, a texasi Corpus Christi exportterminál története legforgalmasabb negyedévét zárta – ez pedig
jelentősen megnövelte a Panama-csatorna forgalmát.
A Kpler jelentése szerint áprilisban az egy évvel korábbihoz képest 74 százalékkal több kőolaj és olajszármazék haladt át a közép-amerikai vízi úton, naponta átlagosan 1,77 millió hordónyi – ez rekord mennyiséget jelent.
Csak Japánba napi 260 ezer hordónyit szállítottak – ez több mint ötszöröse a korábbinak a Nikkei Asia gazdasági hírportál tudósítása szerint.
A zsiliprendszer korlátozza a Panama-csatorna áteresztőképességét
Pedig a legnagyobb tankerek nem is képesek használni ezt az átjárót, azoknak az amerikai kikötőkből a hosszabb úton, az afrikai Jóreménység-fokát megkerülve kell eljutniuk Ázsiába. Ezt a forgalomnövekedést így a kisebb és közepes méretű szállítóhajók generálják, mert az ázsiai vevőknek mindegy, csak jöjjön az olaj.
A Panama-csatorna zsiliprendszerrel működik, az áteresztőképessége így véges, csak napi 36-38
- konténert,
- autót,
- LNG-t
- és ömlesztett árut
szállító hajó tud naponta áthaladni rajta, a tankerek így fennakadásokat okoznak.
A forgalom növekedése egyúttal áremelkedés is hozott, április végén a Panama-csatornán az átlagos aukciós árak 385 ezer dollárra emelkedtek az iráni háború előtti átlagosan 135-140 ezer dollárról. Egyes hajók azonban több mint egymillió dollárt fizettek az áthaladásért.
A rendszer miatt ugyanis a hajóknak jó előre „időpontot foglalnak”, az olajat és olajszármazékot szállítók számára viszont az idő rövidsége miatt ezeken az aukciókon kell áthaladási lehetőséget vásárolni a tulajdonosoknak. Foglalás nélkül pedig marad a hosszú várakozás.
Egyre több a bizonytalanság
A kiszámíthatatlanság el is riaszt több szállítócéget, vannak hajótulajdonosok, akik inkább vállalják a hosszabb utat Afrikán keresztül, mert így legalább pontosan tudják, hogy mikor jutnak el a vevőhöz.
Bármelyik utat választják azonban, a szállítás emelkedő költségeit továbbhárítják, ami magasabb árakat jelent az üzemanyagok és az LNG esetében is.
A Panama-csatorna korlátozott áteresztőképessége ráadásul újabb bizonytalanságot jelent az amerikai olaj vásárlóinak is, akik folyamatosan aggódhatnak az erősödő verseny és amiatt is, nem változik-e meg bármelyik pillanatban a washingtoni politika.
Bár Donald Trump elnök nem hajlandó korlátozni az olajexportot, kérdés, hogy mikor gondolja meg magát, mert vészesen csökkennek a tartalékok, és a közeljövőben tovább szűkül majd a globális olajellátás még abban az esetben is, ha véget ér az iráni háború, mert hosszú időbe telik, mire újraindul a szállítás a Perzsa-öböl országaiból, és a tankerek elérik a finomítókat a világ különböző pontjain.
Jön az El Nino és vele a szárazság
Ha mindez nem lenne elég, idén ráadásul még szokatlanul erős El Nino jelenség is várható, ami nemcsak a globális élelmiszer-biztonságot veszélyezteti, hanem a Panama-csatorna vízellátását is.
Egy hasonlóan erős El Nino olyan szárazságot okozott, hogy 2023-ban és 2024-ben napi 24 hajóra kellett korlátozni a forgalmat, emlékeztetett a gCaptain internetes portál.
Az El Nino ugyanis általában jelentősen csökkenti a csapadék mennyiségét Közép-Amerikában is,
így közvetlen hatással van a Panama-csatorna zsiliprendszerét vízzel ellátó Gatun-tóra.
Az egyetlen pozitívum, hogy a La Ninának köszönhetően az év elejére a tó vízkészlete majdnem elérte a maximális szintet, ez azonban nem lesz elég egy akár csak közepesen erős El Nino hatásainak kivédésére sem. Pedig a Panama-csatorna elvesztése katasztrofális következményekkel járna a világgazdaság számára.