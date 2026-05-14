Repedezik a horvátok gigantikus büszkesége: ha nem lépnek, összeomlik – hatalmas csapás ez a Horvátországba utazó magyaroknak

Hónapok óra repedezik a beton és az aszfaltburkolat, a tartóoszlopok pedig óriási ütemben rozsdásodnak a 2022 nyarán átadott Peljesaci hídon. Az átkelőt több mint 420 millió euróért építette egy kínai cég, ami akkor nagyon olcsónak számított, ezért már az ajánlat elfogadásakor sokan attól tartottak, hogy baj lesz a minőséggel.

Peljesaci híd – repedezik a horvátok büszkesége / Fotó: Peter Brence / Shutterstock

Mint mostanra bebizonyosodott, igazuk lett a szkeptikusoknak. A 2404 méter hosszú és 55 méter magas híd betonszerkezetén ugyanis rengeteg a repedés, ami komoly problémát okozhat. A pára és a só ugyanis az erős szél hatására könnyedén beszivárog a résekbe, és nagyon erősen korrodálhatja a vasbeton szerkezet fémrészeit. A szakértők szerint, ha nem szüntetnék meg ezeket a károkat, akkor a híd 20 éven belül összeomlana ezért minél előbb meg kell kezdeni a beavatkozást.

Peljesaci híd – hónapokra is lezárhatják

A tervek szerint a horvátok októberben állnának neki a renoválásnak. Első ütemben feltörik az aszfaltot és a felső betonrétegeket, amelyeket ezután újraöntenek. A rozsdás tartópilléreket pedig speciális korrózió elleni szerekkel kezelik, hogy megóvják őket az állagromlástól.

A kínai kivitelező tízéves garanciát vállalt az építményre, ezért a javítások költségei őket terhelik.

A tervek szerint az átkelő átépítése jövő tavaszig tarthat, és azt ígérik, hogy a munkálatokat a lehető legkevesebb fennakadás mellett végzik majd el. Az átkelő egyébként nagyon fontos a turizmus és a gazdaság szempontjából is. A híd nélkül ugyanis Horvátország déli, a turisták körében legnépszerűbb Dubrovnik környéki része csak Bosznia-Hercegovinán keresztül vagy hajóval illetve repülővel közelíthető meg.