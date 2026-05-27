Van, aki forrón szereti: teljesen váratlan helyen kezdett el terjeszkedni a Pepco – nagyon merész döntés született

Ukrajnában indít pilotprojektet a lengyel kiskereskedelmi óriás. A Pepco célja, hogy piacvezető diszkontlánc legyen Közép- és Kelet-Európában.
VG
2026.05.27, 09:06
Frissítve: 2026.05.27, 09:56

Hivatalosan is belép az ukrán piacra a lengyel Pepco üzletlánc. A cég anyavállalata, a Pepco Group kedden bejelentette, hogy egy gondosan előkészített pilotprojekt keretében indítják el működésüket Ukrajnában.

Az ukrán piacot is meghódítaná a Pepco / Fotó: APA-PictureDesk /AFP

A Pepco elsősorban kedvező árú ruházati termékeiről, lakberendezési cikkeiről és gyermekholmijairól ismert, így az ukrán vásárlók számára egy újabb nagy szereplő jelenhet meg a diszkontkategóriában – számolt be róla a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai hírportál.

A vállalat vezérigazgatója, Stefan Borchert szerint Ukrajna hosszú távon komoly növekedési lehetőséget jelenthet a cég számára. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy egyelőre tesztjellegű indulásról van szó, amelynek célja a vásárlói igények és a piac lehetőségeinek felmérése.

A Pepco jelenleg az egyik legismertebb diszkontlánc Közép- és Kelet-Európában. Az üzletek kínálatában elsősorban gyermek- és felnőttruházat, háztartási termékek, dekorációk, textíliák, konyhai eszközök, játékok és szezonális árucikkek találhatók.

A márka az elmúlt években kifejezetten népszerűvé vált Lengyelországban, Magyarországon, Romániában és Csehországban az alacsony árak és a folyamatosan frissülő választék miatt. Sok ukrajnai vásárló már korábban is találkozott a Pepco üzleteivel külföldi utazások során.

A varsói tőzsdén jegyzett vállalat tavaly adta el a nehézségekkel küzdő brit Poundland láncát, Spanyolországban és Olaszországban ugyanakkor vaskos nyereséget hozott össze.

„A Nyugat-Európában látott gyorsuló üzletgazdaságtan megerősít bennünket abban, hogy növeljük ottani ambícióinkat” – mondta Stephan Borchert vezérigazgató közleményében.

Borchert szerint a tervezett üzletnyitások megdupláznák a csoport jelenlétét a régióban. A vállalat már akkor is jelezte, hogy hamarosan kisebb próbaüzleteket is indít Ukrajnában. A Pepco pénzügyi éve első felében 17,5 százalékos növekedést ért el mögöttes alaptevékenységi eredményében, amely 516 millió euróra, vagyis 600 millió dollárra emelkedett.

