Továbbra is pörög a popcornos vödör-őrület: már nem csak a vicc a lényeg, a luxusdivat is beszállt a versenybe – ez már sokkal több, mint szubkultúra
A moziba járás ma már rég nem csak arról szól, hogy valaki vesz egy jegyet, egy közepes kólát és egy nagy popcornt. A stúdiók az elmúlt években külön üzletágat építettek arra, hogy a nézők ne egyszerű papírdobozból egyék a pattogatott kukoricát, hanem valami olyasmiből, amit utána hazavisznek, kipakolnak a polcra, és még hónapokkal később is fotóznak róla a közösségi médiában. A Dűne: Második rész homokférges vödre és a Deadpool & Rozsomák szándékosan félreérthető Rozsomák-feje után 2025 második fele és 2026 sem lassított: most már a Cápa, a Toy Story, a Shrek és még Az ördög Pradát visel is beszállt a popcornos vödör-háborúba.
Nyúljunk a cápa szájába
Kevés film van, melynek a termékei ötven évvel a premier után is működnek, Steven Spielberg Cápája pontosan ilyen. A film jubileumi újravetítésére az amerikai mozihálózatok több különleges popcornos vödörrel készültek, a legnépszerűbb pedig természetesen maga a cápa feje lett. Az AMC és más láncok
egy hatalmas cápafejet formázó tartót dobtak piacra, mozgatható állkapoccsal és közel 4,5 literes kapacitással.
Magyarul: gyakorlatilag egy csúcsragadozó szájából lehet enni a popcornt. Természetesen, ahogy ez lenni szokott, Ebayen már meg is jelentek a licitálók, pedig a vödör nyárig nem is fog megjelenni.
Az Alamo Drafthouse még tovább ment, és az ikonikus plakát jelenetét is ráépítette a saját verziójára. Ez nem az abszurd humorra, hanem a nosztalgiára épít. A Cápa nemcsak klasszikus film, hanem olyan popkulturális alapdarab, melynek a rajongói már nem feltétlenül a legfiatalabb nézők közül kerülnek ki — ők viszont pontosan azok, akik hajlandók pénzt adni egy ilyen gyűjtői darabért.
Egy kis Pixar-nosztalgia
A Toy Story idén ünnepli a 30. évfordulóját, és a Pixar pontosan tudja, hogy erre nemcsak újravetítést, hanem merchandisingot is lehet építeni. A Woody és Buzz Lightyear figuráival díszített popcornos vödör nem olyan elborult, mint a Rozsomák-maszk vagy a Dűne-homokféreg, de nem is ez a célja. Ez klasszikus gyűjtői darab: inkább emléktárgy, mint mém.
Azokat célozzák meg vele, akik gyerekként látták az első filmet, ma pedig már saját pénzből vesznek nosztalgiát maguknak.
A Pixar ebben régóta erős, és a Toy Story esetében különösen jól működik, mert Woody és Buzz generációkon átívelő karakterek lettek. A stúdiók pontosan tudják, hogy nem mindig a legbizarrabb vödör a legjobb üzlet. Néha elég két jól ismert figura és egy kis gyerekkori emlék.
A jubileum ráadásul nem önmagában érkezik: a Disney már hivatalosan is bejelentette a Toy Story 5-öt, mely 2026-ban kerül a mozikba. A folytatásban ismét visszatér Woody, Buzz és Jessie, a történet középpontjába pedig az kerül, hogyan versenyeznek a klasszikus játékok a gyerekek figyelméért a digitális eszközökkel szemben. Ez különösen jó időzítés a Pixar számára, mert a 30. évfordulós újrakiadás így nemcsak nosztalgia, hanem felvezetés is a következő nagy kasszasikerhez.
Erre a Shrekes popcornos vödörre biztos nem számított senki
Ha viszont valaki azt gondolta, hogy a popcornos vödör-műfaj már nem tud abszurdabb lenni, akkor az AMC gyorsan rácáfolt. A Shrek 25. évfordulójára ugyanis nem kastélyt, nem Szamarat vagy Kandúrt, és nem is Mézit, a mézeskalécsot választották, hanem a legendás mocsári vécét. Igen, azt a bizonyosat.
A popcornos vödör Shrek ikonikus kültéri vécéjét mintázza, tetején magával a figurával, aki még le is vehető róla.
A People szerint a termék azonnal óriási figyelmet kapott, és gyakorlatilag már a bejelentés pillanatában mém lett belőle. Ez tökéletesen mutatja, hogyan változott meg ez a piac. Már nem az a cél, hogy a vödör szép legyen, hanem hogy az internet ne tudjon nem beszélni róla. A Dűne homokférge után a Shrek-vécé már szinte logikus következő lépésnek tűnik.
A nosztalgiára pedig a DreamWorks is ráerősít: hivatalosan is készül a Shrek 5., mely 2026 végén érkezhet a mozikba, és visszatér benne Mike Myers, Eddie Murphy és Cameron Diaz is. A stúdió számára ez különösen fontos projekt, mert a franchise hosszú évek óta inkább spin-offokkal, például a Csizmás, a kandúrral maradt életben, valódi Shrek-folytatás azonban jó ideje nem készült.
Miranda Priestly is beszállt a popcornos vödör-háborúba
Talán a legérdekesebb új belépő mégsem a sci-fi vagy a nosztalgia frontjáról érkezik, hanem a divatfilmek világából. Az ördög Pradát visel 2. ugyanis szintén saját popcornos vödrökkel készül, ami jól mutatja, mennyire kinőtte magát ez a trend.
Az amerikai mozikban egy elegáns fekete-piros Runway táskát formázó popcornos vödör jelenik meg.
Ez teljesen más logika szerint működik, mint a Shrek vécéje: itt nem a vicc, hanem a luxusérzet a termék. A stúdió nyilván arra játszik, hogy ezeket nemcsak mozis relikviaként, hanem lifestyle-kiegészítőként is megveszik majd. Instagram-kompatibilis, látványos, és pontosan azt az esztétikát adja, amit a film rajongói keresnek.
Ez pedig talán a legerősebb bizonyíték arra, hogy a popcornos vödör már nem filmes különcködés, hanem önálló iparág lett. Ha már Miranda Priestly is eladja a pattogatott kukoricát, akkor Hollywood tényleg mindent monetizált.
A vörös táskát, elegáns boros poharat és egyéb termékeket Magyarországon is lehetett kapni a film csütörtöki premierjekor, és ahogy az lenni szokott, mostanra már valószínűleg el is kapkodták minket. Bár már volt korábban példa arra, hogy a Cinema City a nagy érdeklődésre való tekintettel berendelt egy újabb adagot a népszerű mozis termékekből.
Az amerikai AMC mozihálózat három évvel ezelőtt még gyakorlatilag nem árult ilyen típusú termékeket, tavaly viszont már 65 millió dollár, vagyis közel 23 milliárd forint bevétele származott popcornos vödrökből, poharakból és más mozis relikviákból. A Dűne hírhedt homokférges vödre pedig a viszonteladói piacon helyenként 800 dollárig (290 ezer forintig) ment fel. A popcornos vödör ma már nem promóciós ajándék, hanem gyűjtői tárgy és üzleti modell.