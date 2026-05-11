Jön a kíméletlen leépítés a német prémiumnál: eladja kerékpárvállalatát is az autógyártó, hogy fogják a pénzt

Ötszáz munkahely megszüntetésével és három, nem autógyártással foglalkozó leányvállalat bezárásával folytatja stratégiai átalakítását a német sportautógyártó. A Porsche az akkumulátorgyártással, elektromos kerékpárokkal és speciális szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégeitől válik meg, miután a globális eladásai az első negyedévben 15 százalékkal estek vissza.
2026.05.11, 17:30

A német Porsche AG bezárja három, nem autógyártással foglalkozó leányvállalatát, és ezzel ötszáz munkahelyet szüntet meg stratégiai szerkezetátalakítási programja részeként.

A Porsche brutális leépítésbe kezd, több leányvállalatát is bezárja / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A cég közleménye szerint bezárja a Cellforce akkumulátorgyártó, a Porsche eBike Performance elektromoskerékpár-gyártó, valamint a Cetitec speciális szoftverfejlesztő vállalatát.

Michael Leiters, a Porsche vezérigazgatója ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy az alaptevékenységre kell összpontosítani, ami fájdalmas megszorító lépésekkel jár.

Áprilisban a Porsche azt közölte, hogy eladja a Bugattiban lévő teljes, 45 százalékos részesedését a New York-i székhelyű HOF Capital befektetési cég által vezetett konzorciumnak.

Az első negyedévre vonatkozó adatok szerint a Porsche sportautógyártó 60 991 autót értékesített, 15 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál.

Németországban 4 százalékkal, 7778-ra nőttek az autóeladások a január–márciusi időszakban. Eközben Észak-Amerikában 11 százalékkal, 18 340-re, Kínában 21 százalékkal, 7520-ra, Európában (Németország nélkül) 18 százalékkal, 14 710-re, minden más piacon pedig 20 százalékkal, 12 640-re esett a Porsche autók értékesítése.

Porsche: évek óta nem történt ilyen a válságban lévő autómárkánál – már a németek is belátták, hiba volt az elektromos átállást erőltetni

Mint áprilisban beszámoltunk róla, a Porschénál évek óta először nem kapnak éves prémiumot a dolgozók, ami jól mutatja, milyen mélyre jutott a német sportautógyártó pénzügyi helyzete. A Porsche a 2025-ös üzleti év után nem fizet önkéntes különjuttatást a munkavállalóknak, miközben a nyereség több mint 90 százalékkal zuhant, az elektromos autók gyengélkednek, és a vezetés már nyíltan visszafordul az eddig erőltetett villanyautós stratégiától.

A stuttgarti központú cég szóvivője megerősítette, hogy a vállalat gazdasági helyzete miatt a 2025-ös évre nem jár külön prémium. A dolgozókat már tájékoztatták a döntésről – írja a Die Welt. Ez különösen nagy váltás ahhoz képest, hogy 

  • 2023 után még akár 9690 euró (jelenlegi árfolyamon nagyjából 3,9 millió forint), 
  • 2024 után pedig legfeljebb 5250 euró (körülbelül 2,1 millió forint) bónuszt kaptak az alkalmazottak.

A Porsche hosszú ideig arról volt ismert Németországban, hogy az autóipar egyik legmagasabb dolgozói prémiumát fizeti. A rendszer 1997 óta működik, és legalább 2007 óta minden évben jutott külön kifizetés a németországi állandó munkavállalóknak, köztük a lipcsei gyár több ezer dolgozójának is. Most először szakad meg ez a gyakorlat, ami több mint 27 ezer embert érint.

