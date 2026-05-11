Jön a kíméletlen leépítés a német prémiumnál: eladja kerékpárvállalatát is az autógyártó, hogy fogják a pénzt
A német Porsche AG bezárja három, nem autógyártással foglalkozó leányvállalatát, és ezzel ötszáz munkahelyet szüntet meg stratégiai szerkezetátalakítási programja részeként.
A cég közleménye szerint bezárja a Cellforce akkumulátorgyártó, a Porsche eBike Performance elektromoskerékpár-gyártó, valamint a Cetitec speciális szoftverfejlesztő vállalatát.
Michael Leiters, a Porsche vezérigazgatója ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy az alaptevékenységre kell összpontosítani, ami fájdalmas megszorító lépésekkel jár.
Áprilisban a Porsche azt közölte, hogy eladja a Bugattiban lévő teljes, 45 százalékos részesedését a New York-i székhelyű HOF Capital befektetési cég által vezetett konzorciumnak.
Az első negyedévre vonatkozó adatok szerint a Porsche sportautógyártó 60 991 autót értékesített, 15 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál.
Németországban 4 százalékkal, 7778-ra nőttek az autóeladások a január–márciusi időszakban. Eközben Észak-Amerikában 11 százalékkal, 18 340-re, Kínában 21 százalékkal, 7520-ra, Európában (Németország nélkül) 18 százalékkal, 14 710-re, minden más piacon pedig 20 százalékkal, 12 640-re esett a Porsche autók értékesítése.
Mint áprilisban beszámoltunk róla, a Porschénál évek óta először nem kapnak éves prémiumot a dolgozók, ami jól mutatja, milyen mélyre jutott a német sportautógyártó pénzügyi helyzete. A Porsche a 2025-ös üzleti év után nem fizet önkéntes különjuttatást a munkavállalóknak, miközben a nyereség több mint 90 százalékkal zuhant, az elektromos autók gyengélkednek, és a vezetés már nyíltan visszafordul az eddig erőltetett villanyautós stratégiától.
A stuttgarti központú cég szóvivője megerősítette, hogy a vállalat gazdasági helyzete miatt a 2025-ös évre nem jár külön prémium. A dolgozókat már tájékoztatták a döntésről – írja a Die Welt. Ez különösen nagy váltás ahhoz képest, hogy
- 2023 után még akár 9690 euró (jelenlegi árfolyamon nagyjából 3,9 millió forint),
- 2024 után pedig legfeljebb 5250 euró (körülbelül 2,1 millió forint) bónuszt kaptak az alkalmazottak.
A Porsche hosszú ideig arról volt ismert Németországban, hogy az autóipar egyik legmagasabb dolgozói prémiumát fizeti. A rendszer 1997 óta működik, és legalább 2007 óta minden évben jutott külön kifizetés a németországi állandó munkavállalóknak, köztük a lipcsei gyár több ezer dolgozójának is. Most először szakad meg ez a gyakorlat, ami több mint 27 ezer embert érint.
