A Prada még mindig kell a világnak, ha Európa kiszegényedik is a luxusból

A Prada csoport növekedését a bizonytalan gazdasági helyzet és a luxusipar teljes átalakulása sem állította meg. Az olasz divatcsoport organikus árbevétele éves összevetésben 3 százalékkal, 1,43 milliárd euróra nőtt a 2026. március 31-én zárult első negyedévben – írja a Vogue Business.

A Prada Group növekedése nem állt le / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Prada csoport alá tartoznak olyan márkák, mint a Prada, a Miu Miu, a Church’s, a Car Shoe és 2025 decembere óta a Versace. A negyedév egyik legfontosabb információja az lehetett, hogy a Miu Miu korábbi elképesztő növekedése kezd lelassulni. Igaz, hogy a márka továbbra is jól teljesít, de már csak 2,4 százalékos emelkedést ért el, szemben a korábbi 35–90 százalék közötti kiugrásokkal.

Öt évvel ezelőtt 20 százalékos árbevétel-növekedést láttunk, négy éve szintén 20 százalékot, ezt pedig 58, 93 és 35 százalékos növekedés követte, vagyis nagyon magasra került a léc

– mondta Andrea Guerra, a csoport vezérigazgatója.

A szakértők szerint a luxusipar jelenleg teljes átalakuláson megy keresztül. Olyan versenytársak, mint a Dior vagy a Chanel, új kreatív igazgatókkal és nagy költségvetésű marketingkampányokkal próbálják megtartani a vásárlókat. Guerra ezzel szemben hangsúlyozta, hogy a Prada nem akar kapkodva reagálni ezekre a piaci zajokra, inkább ragaszkodik a hosszú távú stratégiához.

Európa és a Közel-Kelet kiszegényedik a luxusból

A csoport teljesítménye régiónként erősen eltérő volt. Az amerikai piac kifejezetten erősnek bizonyult, Ázsia stabil maradt, Európa viszont gyengébben teljesített, részben a turisták visszaesése miatt. A Közel-Keleten 22 százalékos csökkenést mértek a háborús helyzet és a gyengébb fogyasztás következtében.

A Prada márka ennek ellenére stabil maradt. A bőráruk, a ready-to-wear kollekciók és a cipők húzták fel a számokat.

Közben a cégcsoport történetének egyik legnagyobb üzletét hajtotta végre, 2025-ben felvásárolta a Versacét a Capri Holdingstól 1,375 milliárd dollárért. A folyamat decemberben zárult le. A tranzakcióval az olasz cég egyértelműen azt jelezte, hogy hosszú távon az LVMH-hoz vagy a Keringhez hasonló globális luxusbirodalmak versenytársa szeretne lenni.