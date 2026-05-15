Már bevethető Putyinék új gyilkosa: 35 ezer kilométeres hatótávolsággal bír Sátán, városnyi pusztításokra tervezték – Amerika most van komoly bajban
A világ legerősebb interkontinentális ballisztikus rakétája akár már az év végén aktív szolgálatba léphet, ez pedig fejfájást okozhat a transzatlanti szövetségi rendszer tagjainak, mivel orosz források szerint a fegyver képes kijátszani a legmodernebb elhárító rendszereket is.
Az új RSz–28 Szarmat, vagy NATO-kódnéven csak Sátán-2 a mára elavultnak számító, szovjet R–36M Vojevodat (Sátán-1) váltja majd.
A Sátán-2 rakétáról
A fejlesztések a 2000-es években kezdődtek, a tervezést pedig a Makejev Állami Rakétaközpont mérnökei végezték. Az iroda 2011-ben nyerte el a tendert, melynek célja a Sátán-1 leváltása, és a rendszer modernizálása volt. A hamarosan nyugdíjba vonuló rakéta:
- tömege 211 tonna,
- hossza 34 méter,
- míg gyorsítófokozata 250 tonnás tolóerőt biztosít
- és egy maximálisan 9 tonna tömegű robbanófej szállítására képes.
A szovjet időkből származó technika legújabb variánsának hatótávolsága 11 000 kilométer, pontossága pedig 500 méter, ami stratégiai nukleáris fegyverek esetében elfogadhatónak számít.
A Sátán-1 gyártása a Szovjetunió felbomlása előtt az ukrajnai Dnyipropetrovszkban folyt, így 1991 után a rakéták és az indítóállomások Oroszországban, míg a szakemberek és műszaki dokumentáció Ukrajnában maradtak.
A politikai átalakulást követően a technika továbbfejlesztése ellehetetlenült, így az orosz mérnökök egy új, az elődjénél sokkal modernebb rakéta tervein kezdtek dolgozni. Az új fegyverről szóló bejelentések 2013-ban érkeztek, az első tesztre pedig 2017-ben került sor, míg 2022 áprilisában megtörtént az első indítás. 2026-ra a Sátán-2 bevethetővé vált, így orosz jelentések szerint akár már év végére aktív szolgálatba állhat.
Az új rakéta:
- Hatótávolsága 35 000 kilométer,
- nem orbitális, hanem szuborbitális pályán mozog,
- pontossága pedig 10 méter, ami a cirkálórakéták teljesítményével vetekszik.
Orosz szakértők szerint habár az Egyesült Államok jelenleg is a nukleáris arzenáljának fejlesztésén dolgozik, lemaradásban lehetnek:
Abban az országban, amely elsőként fejlesztett ki nukleáris fegyvert, bármilyen furcsán hangzik is, elvesztek a nukleáris kompetenciák. Nincsenek fejlesztések, nincsenek szakemberek, nincsenek rendhagyó megoldások. Csak pénz van, de azzal nem lehet rakétákat indítani, tesztindításokat pedig nem látunk
− mondta Viktor Litovkin, katonai szakértő, majd hozzátette, hogy a Sátán-2 ereje tíz megatonna, ezért teljes városok elpusztítására is képes lehet.
A fegyver fejlesztésénél szempont volt, hogy képes legyen áttörni az Egyesült Államok Aranykupola nevű rakétavédelmi rendszerét, amit Alekszej Leonokov, katonai szakértő szerint a mérnökök elértek:
Biztosan képes áttörni bármilyen rakétavédelmet, bármilyen kupolát. Legyen az arany, vagy akár platina
− fogalmazott, majd arról is beszámolt, hogy az orosz rakéta számos eszközzel felszerelhető. Képes célba juttatni 10 nagy-, vagy 16 kisméretű robbanófejet, elhárító eszközöket, vagy akár hiperszonikus siklógépet is. Emellett olyan modern repülésirányító berendezésekkel van szerelve, amit először az Oresnyik kapott meg.
Vlagyimir Putyin további fejlesztéseket sürget
A Moszkvai Hőtechnikai Intézet május 13-án ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját, a rendezvényen pedig Vlagyimir Putyin is részt vett.
Az intézet az orosz hadiipar egyik kulcsfontosságú központja, melyet 1946-ban a Szovjetunió mezőgazdasági gépgyártási minisztériuma alapított. Kutatói az 1950-es évek óta foglalkoznak olyan rakéták fejlesztésével, melyek nukleáris robbanófejek hordozására képesek.
Az orosz elnök beszédet is tartott, amelyben felvázolta terveit, illetve kiemelte, hogy az intézet fejlesztései világszínvonalat képviselnek:
Hatalmas technológiai tudás halmozódott fel az évtizedek folyamán. Mindmáig használjuk azokat a fejlesztéseket, melyeket elődeink hagytak ránk
− fogalmazott Putyin, majd hozzátette, hogy a nukleáris csapásmérő eszközök fejlesztése továbbra is napirenden van és Oroszország olyan rakétákat tervez, melyek minden védelmi rendszert képesek áttörni.
A hőtechnikai intézet nem csupán fegyverekkel foglalkozik, fejlesztéseik jelen vannak az olajiparban és a közlekedési ágazatokban is.