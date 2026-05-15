Már bevethető Putyinék új gyilkosa: 35 ezer kilométeres hatótávolsággal bír Sátán, városnyi pusztításokra tervezték – Amerika most van komoly bajban

A világ legerősebb interkontinentális ballisztikus rakétája akár már az év végén aktív szolgálatba léphet, ez pedig fejfájást okozhat a transzatlanti szövetségi rendszer tagjainak, mivel orosz források szerint a fegyver képes kijátszani a legmodernebb elhárító rendszereket is.

Az új RSz–28 Szarmat, vagy NATO-kódnéven csak Sátán-2 a mára elavultnak számító, szovjet R–36M Vojevodat (Sátán-1) váltja majd.

A Sátán-2 rakétáról

A fejlesztések a 2000-es években kezdődtek, a tervezést pedig a Makejev Állami Rakétaközpont mérnökei végezték. Az iroda 2011-ben nyerte el a tendert, melynek célja a Sátán-1 leváltása, és a rendszer modernizálása volt. A hamarosan nyugdíjba vonuló rakéta:

tömege 211 tonna,

hossza 34 méter,

míg gyorsítófokozata 250 tonnás tolóerőt biztosít

és egy maximálisan 9 tonna tömegű robbanófej szállítására képes.

A szovjet időkből származó technika legújabb variánsának hatótávolsága 11 000 kilométer, pontossága pedig 500 méter, ami stratégiai nukleáris fegyverek esetében elfogadhatónak számít.

A Sátán-1 gyártása a Szovjetunió felbomlása előtt az ukrajnai Dnyipropetrovszkban folyt, így 1991 után a rakéták és az indítóállomások Oroszországban, míg a szakemberek és műszaki dokumentáció Ukrajnában maradtak.

A politikai átalakulást követően a technika továbbfejlesztése ellehetetlenült, így az orosz mérnökök egy új, az elődjénél sokkal modernebb rakéta tervein kezdtek dolgozni. Az új fegyverről szóló bejelentések 2013-ban érkeztek, az első tesztre pedig 2017-ben került sor, míg 2022 áprilisában megtörtént az első indítás. 2026-ra a Sátán-2 bevethetővé vált, így orosz jelentések szerint akár már év végére aktív szolgálatba állhat.

Az új rakéta:

Hatótávolsága 35 000 kilométer,

nem orbitális, hanem szuborbitális pályán mozog,

pontossága pedig 10 méter, ami a cirkálórakéták teljesítményével vetekszik.

Orosz szakértők szerint habár az Egyesült Államok jelenleg is a nukleáris arzenáljának fejlesztésén dolgozik, lemaradásban lehetnek:

Abban az országban, amely elsőként fejlesztett ki nukleáris fegyvert, bármilyen furcsán hangzik is, elvesztek a nukleáris kompetenciák. Nincsenek fejlesztések, nincsenek szakemberek, nincsenek rendhagyó megoldások. Csak pénz van, de azzal nem lehet rakétákat indítani, tesztindításokat pedig nem látunk

− mondta Viktor Litovkin, katonai szakértő, majd hozzátette, hogy a Sátán-2 ereje tíz megatonna, ezért teljes városok elpusztítására is képes lehet.