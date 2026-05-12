Nincs mire várni: nekiestek a világ rejtett olajmezőjének az energiaóriások, megkezdik a kitermelést – minden hordóra szüksége van a Shellnek és az Exxonnak

Az Egyesült Államok újra teljes erővel ráfordulhat az alaszkai olajkitermelésre, miután a világ legnagyobb energiaipari szereplői egymás után térnek vissza az északi-sarki térség rejtett olajmezőjére. Az ExxonMobil, a Shell, a Repsol, a ConocoPhillips és az ausztrál Santos is hatalmas összegeket költ új kitermelési jogokra Alaszka északi részén, ahol a becslések szerint több milliárd hordónyi feltárható kőolaj rejtőzhet.

Ez azért is figyelemre méltó, mert a Shell korábban gyakorlatilag feladta az alaszkai terveit. A vállalat még 2015-ben jelentette be, hogy „belátható időn belül” leállítja az alaszkai kutatásokat, miután mintegy 7 milliárd dollárt (közel 2500 milliárd forintot) veszített egy sikertelen tengeri fúrási programon. Most azonban a társaság már arról beszél, hogy teljesen más típusú projektekben gondolkodik: ezúttal nem offshore, vagyis tengeri kitermelésről, hanem szárazföldi mezőkről van szó, ahol a geológiai adottságok és a meglévő infrastruktúra jóval kedvezőbbek.

A márciusi alaszkai aukción rekordösszegű, 163 millió dolláros (mintegy 58 milliárd forintos) ajánlat érkezett kitermelési jogokra az Egyesült Államok Nemzeti Kőolajtartalék-területén.

Az amerikai földtani intézet becslése szerint ezen a régióban akár 8,8 milliárd hordó kitermelhető olaj is lehet. Ez önmagában nagyjából 1400 milliárd liter nyersolajnak felel meg, vagyis stratégiai jelentőségű készletről beszélünk – számolt be róla a Financial Times.

Az energiaipar számára különösen vonzóvá vált Alaszka azután, hogy az elmúlt években több nagy olajmezőt is felfedeztek a térségben. A Repsol és a Santos közös, 4,5 milliárd dolláros (mintegy 1600 milliárd forintos) Pikka-projektje már ebben a hónapban elindulhat, napi 80 ezer hordós termeléssel. A ConocoPhillips által fejlesztett Willow-projekt pedig 2029-ben indulhat be, napi 180 ezer hordós kapacitással. Ezek olyan mennyiségek, amelyek már önmagukban is érezhetően befolyásolhatják a csendes-óceáni térség olajpiacát.

A nagy áttörés mögött egy független amerikai olajkutató, Bill Armstrong áll, aki 2013-ban fedezte fel a Pikka-mezőt. Armstrong szerint az alaszkai lelőhelyek ma már akkora potenciált jelentenek, hogy akár Guyanát is megelőzhetik új olajtartalékok tekintetében. Guyanában az Exxon korábban mintegy 11 milliárd hordó olajegyenértékű készletet talált, ami az elmúlt évtized egyik legnagyobb globális felfedezésének számított.