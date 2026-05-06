Rendkívüli bejelentést tesz a német kancellár az országnak: megváltozik a tévéműsor, mindenki Merz beszédére vár – most dől el, mi lesz Amerikával
Rendkívüli műsorváltozást rendelt a német közszolgálati csatorna, a ZDF, hogy felszabadítsa a szerda esti műsoridőt a német kancellár számára.
A német sajtó tudósítása szerint Friedrich Merz a Németországot sújtó aktuális válságok miatt fordul a lakossághoz. Emiatt módusul május 6-án, ma az eredeti műsor a közmédiában.
A Merkur tudósítása szerint egy bűnügyi sorozat aktuális részét csúsztatják el, így csináltak helyet a „Was nun, Herr Merz? Fragen an den Bundeskanzler” – azaz "Hogyan tovább, Merz úr? Kérdések a kancellárhoz" – különkiadásnak.
Ebben a német vezető az aktuális németországi és világpolitikai témákban szól a németekhez. Merz mostani "szereplése azért is különös, mert alig néhány nappal ezelőtt az ARD már ugyancsak hosszabb interjút adott.
A ZDF „Was nun, …?” című műsorában több mint 40 éve válaszolnak a német csúcspolitikusok az újságírók kérdéseire. Az első adást 1985 augusztusában sugározták, Klaus Bresser és Wolfgang Herles moderálásával.
Rendkívüli bejelentést tesz a német kancellár: az egész ország ezt várja
A műsornak azonban az is konkrét apropója, hogy a német kancellár pontosan egy évvel ezelőtt vette át hivatalát. Az esti beszéd jelentőségét jól mutatja, hogy Merzet Bettina Schausten, a ZDF főszerkesztője és Anne Gellinek hírigazgató kérdezi majd. A hírek szerint Merznek válaszolnia kell rá,
- miért döcögnek a megígért reformok,
- mekkora még a stabilitása az CDU és az SPD alkotta nagykoalíciónak,
- de emellett a Merz súlyos népszerűtlensége is téma lesz és körüljárják, miért rendült meg a lakosság bizalma.
A kancellár a hírek szerint megvonja a ciklus első tizenkét hónapjának mérlegét és nyiltan fog beszélni arról is, hogy a fekete-vörös koalíció nyomás alatt van, a lakossági elégedettsége csökkent, a központi reformok pedig elakadtak.
A ZDF előre jelezte, hogy különös figyelmet fordít majd a nyugdíj- és egészségügyi rendszerre vonatkozó nagy tervekre, amelyeknél a legnagyobb különbségek mutatkoznak a koalíciós partnerek között. És ez még ne minden. Ezzel párhuzamosan ugyanis fokozódnak a kormányon belüli konfliktusok
- az adópolitika
- a jóléti állam reformja,
- és a gazdaságpolitikai irányvonalalai miatt.
A német kancellárnak azzal is szembe kell néznie, hogy saját soraiból is egyre hangosabbak bírálatok. Az egyik legizgalmasabb témának a Németország és Amerika között kitört botrány ígérkezik. A belpolitikai helyzet mellett szó lesz ugyanis Németország külpolitikai szerepéről is az egyre feszültebbé váló világpolitikai helyzetben.
Komoly vitákat vált ki a német kormány irányvonala az Egyesült Államokhoz fűződő viszonyban, valamint a nemzetközi válságok – például az iráni konfliktus – kezelése.
Ezekben Merz most döntő nyilatkozatot tehet.
A „Was nun, Herr Merz?” május 6-án, 19:20-kor kezdődik a ZDF-en.
