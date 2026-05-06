Rendkívüli bejelentést tesz a német kancellár az országnak: megváltozik a tévéműsor, mindenki Merz beszédére vár – most dől el, mi lesz Amerikával

Rendkívüli műsorváltozást rendelt a német közszolgálati csatorna, a ZDF, hogy felszabadítsa a szerda esti műsoridőt a német kancellár számára.

A német sajtó tudósítása szerint Friedrich Merz a Németországot sújtó aktuális válságok miatt fordul a lakossághoz. Emiatt módusul május 6-án, ma az eredeti műsor a közmédiában.

A Merkur tudósítása szerint egy bűnügyi sorozat aktuális részét csúsztatják el, így csináltak helyet a „Was nun, Herr Merz? Fragen an den Bundeskanzler” – azaz "Hogyan tovább, Merz úr? Kérdések a kancellárhoz" – különkiadásnak.

Ebben a német vezető az aktuális németországi és világpolitikai témákban szól a németekhez. Merz mostani "szereplése azért is különös, mert alig néhány nappal ezelőtt az ARD már ugyancsak hosszabb interjút adott.

A ZDF „Was nun, …?” című műsorában több mint 40 éve válaszolnak a német csúcspolitikusok az újságírók kérdéseire. Az első adást 1985 augusztusában sugározták, Klaus Bresser és Wolfgang Herles moderálásával.

A műsornak azonban az is konkrét apropója, hogy a német kancellár pontosan egy évvel ezelőtt vette át hivatalát. Az esti beszéd jelentőségét jól mutatja, hogy Merzet Bettina Schausten, a ZDF főszerkesztője és Anne Gellinek hírigazgató kérdezi majd. A hírek szerint Merznek válaszolnia kell rá,

miért döcögnek a megígért reformok,

mekkora még a stabilitása az CDU és az SPD alkotta nagykoalíciónak,

de emellett a Merz súlyos népszerűtlensége is téma lesz és körüljárják, miért rendült meg a lakosság bizalma.

A kancellár a hírek szerint megvonja a ciklus első tizenkét hónapjának mérlegét és nyiltan fog beszélni arról is, hogy a fekete-vörös koalíció nyomás alatt van, a lakossági elégedettsége csökkent, a központi reformok pedig elakadtak.

A ZDF előre jelezte, hogy különös figyelmet fordít majd a nyugdíj- és egészségügyi rendszerre vonatkozó nagy tervekre, amelyeknél a legnagyobb különbségek mutatkoznak a koalíciós partnerek között. És ez még ne minden. Ezzel párhuzamosan ugyanis fokozódnak a kormányon belüli konfliktusok

az adópolitika

a jóléti állam reformja,

és a gazdaságpolitikai irányvonalalai miatt.

A német kancellárnak azzal is szembe kell néznie, hogy saját soraiból is egyre hangosabbak bírálatok. Az egyik legizgalmasabb témának a Németország és Amerika között kitört botrány ígérkezik. A belpolitikai helyzet mellett szó lesz ugyanis Németország külpolitikai szerepéről is az egyre feszültebbé váló világpolitikai helyzetben.