Történelmi nap: hat év után van újra közvetlen légi összeköttetés Magyarország és Amerika között

Hat év szünet után csütörtöktől újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. A közvetlen repülőjáratokkal rekordsebességgel érhetünk oda Philadelphiába.
Csókási Annamária
2026.05.21, 07:07

Az American Airlines repülőinek menetrendjében október 5-ig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. A meghatározó amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre, 2020-ban, a koronavírus-járvány miatt a légi közlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat.

Repülős összeköttetés jött létre Philadelphiával / Fotó: NurPhoto via AFP
Repülős összeköttetés jött létre Philadelphiával / Fotó: NurPhoto via AFP

 

A következő hónapokban Philadelphia és Budapest között Boeing 787-8 Dreamliner típusú gép szállítja majd az utasokat, ami hetente összesen 3200 utast jelenthet a két irányban. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Az első járat indulása alkalmából ünnepséget tartanak, amelyen részt vesz az American Airlines és Philadelphia nemzetközi repülőterének vezető tisztségviselője, valamint magyar részről a nagykövet és a gazdasági attaséi hivatal képviselői. A budapesti járat elindulásával egy időben az American Airlines napi járatot közlekedtet Prágába is.

Mától vásárolhatjuk a repülőjegyeket

Az American Airlines oldalán a jegyek már elérhetők a foglalási rendszerekben, így az őszi szezonig tartó időszakra valóban lehet repülőjegyet vásárolni.  

A járatot az American Airlines üzemelteti, amely 2026. május 21. és október 5. között napi rendszerességgel közlekedik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Philadelphia Nemzetközi Repülőtér között. A menetrend szerint a 234 férőhelyes Boeing 787-8 Dreamliner típusú repülőgépek 11:25-kor indulnak Budapestről, és helyi idő szerint 15:00-kor érkeznek meg az amerikai nagyvárosba. A visszaút 18:50-kor kezdődik Philadelphiából, a gép másnap 9:25-kor landol Budapesten. 

A fedélzeten üzleti, prémiumturista- és turistaosztály is lesz

közölte a Budapest Airport.

 Változást várnak az amerikai turisztikában

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Trump-kormányzat újabb frontot nyitott a legális bevándorlás szigorításában, amivel életbe lépett az amerikai történelem egyik legkeményebb politikája az illegális bevándorlás ellen. Az Egyesült Államok felfüggeszti a bevándorlóvízumok kiadását 75 ország állampolgárai számára, mert attól tart, hogy a jövőben közpénzből finanszírozott szociális juttatásokra szorulhatnak. A bevándorlási kérelmeket felülvizsgálják, de az intézkedés nem érinti az amerikai turistavízumokat.

Felfüggesztjük 75 országból érkező bevándorlói vízumok feldolgozását, amíg a külügyminisztérium felülvizsgálja az eljárásokat annak érdekében, hogy megakadályozza azoknak a külföldi állampolgároknak a belépését, akik jóléti ellátásokra és közpénzekre szorulnának

– közölte Tommy Pigott, a külügyminisztérium helyettes szóvivője. Mint mondta, „a külügyminisztérium, régóta meglévő jogkörével élve, alkalmatlannak minősítheti azokat a potenciális bevándorlókat, akik az Egyesült Államok közterhévé válhatnának, és visszaélnének az amerikai emberek nagylelkűségével”.

Az érintett országok listája az Egyesült Államok szövetségeseit és ellenfeleit egyaránt tartalmazza.

A budapesti közvetlen légi összeköttetés újraindítása több szempontból is érdemi változást hozhat. A turizmusban várhatóan növeli a tengerentúli beutazóforgalmat, miközben a magyar utazók számára is egyszerűbbé válik az amerikai célállomások elérése. A közvetlen járat különösen az üzleti utazások szempontjából jelentős, hiszen az átszállás elhagyása időmegtakarítást és kiszámíthatóbb menetrendet jelent.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
