Jobb az Unió kerozinhelyzete, mint egy hónapja volt, még Nigériából is jön a nafta
Az OCG szerint az EU folyamatosan figyeli az olajpiaci fejleményeket, és szükség esetén közös fellépésre készül a légi közlekedés üzemanyag-ellátásának fenntartása érdekében. Ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a következő hetekben regionális ellátási zavarok kialakulhatnak, ha a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítási problémák tartóssá válnak. A legnagyobb kockázat továbbra is a repülőgép-üzemanyag ellátását érinti – írja az Origo.
Egyelőre van elegendő repülőgép-üzemanyag
A testület megvizsgálta, milyen uniós szintű intézkedésekre lehet szükség, amennyiben a válsághelyzet júniusban is fennmarad. Az OCG szakértői szerint az EU stratégiai készletei szükség esetén mozgósíthatók, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy egy elhúzódó válságban a tartalékok felhasználását üzemanyag-megtakarítási intézkedésekkel kellene kiegészíteni annak érdekében, hogy a készletek hosszabb ideig elegendők legyenek.
Az Európai Bizottság időközben iránymutatást adott ki a légiközlekedési szektor számára, amely többek között a résidőszabályok rugalmasabb alkalmazását tisztázza, valamint ismertette az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) ajánlásait a „Jet A” típusú repülőgép-üzemanyag biztonságos európai alkalmazásáról.
A Nemzetközi Energiaügynökség legfrissebb jelentése szerint a globális olajtartalékok tovább apadnak. Bár az Atlanti-medence térségéből származó import növekedett, ez még mindig nem képes teljes mértékben pótolni a Perzsa-öbölből kieső szállításokat.
Az OCG jelenlegi reakciói főként a folyamatos egyeztetésekre és a rendszeres helyzetértékelésre épülnek. A csoport jelezte, hogy a jövőben is sűrű időközönként ülésezik majd annak érdekében, hogy szükség esetén gyors és összehangolt választ adhasson az európai repülőgép-üzemanyag-ellátást érintő kihívásokra.
Bár egyelőre nem számítanak a nyári utazási szezont súlyosan érintő általános kerozinhiányra, az időszakos vagy regionális ellátási problémák, illetve az ebből fakadó áremelkedés reális lehetőségként továbbra is fennállnak.
Új beszerzési forrásokkal próbálja kivédeni a kiesést az EU
Az Európai Unió az elmúlt időszakban jelentős lépéseket tett a repülőgép-üzemanyag importforrásainak diverzifikálására. Korábban az EU kerozinszükségletének 30-40 százaléka importból származott, ennek mintegy fele a Közel-Keletről érkezett.
A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt kieső mennyiségek pótlására az uniós országok és a légitársaságok alternatív beszállítókat kerestek.
- Jelentősen nőtt az import az Egyesült Államokból, Norvégiából és Nyugat-Afrikából (elsősorban Nigériából).
- Emellett az Európai Bizottság engedélyezte az amerikai szabványú repülőgép-üzemanyag használatát európai járatok esetében is, hogy gyorsabban bővíthető legyen a kínálat.
Az európai finomítókban szintén átcsoportosították a termelési kapacitásokat a kerozingyártás javára. Ez ugyan más olajszármazékok előállítását háttérbe szoríthatja, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a nyári turisztikai szezon ne szenvedjen súlyos gazdasági visszaesést.
Noha a fizikai üzemanyaghiány veszélyét egyelőre sikerült elkerülni, a konfliktus gazdasági következményei várhatóan közvetlenül érintik az utasokat is.
A háború kitörését követően Európában átmenetileg csaknem megduplázódott a kerozin világpiaci ára. Az alternatív szállítási útvonalak hosszabbak és drágábbak, így a magasabb üzemanyagköltségek várhatóan a repülőjegyek árának emelkedéséhez vezetnek a nyári és az őszi időszakban.
Emellett a fogyasztói bizonytalanság miatt sok európai utas későbbre halasztja a nyaralások lefoglalását, ami visszafoghatja a keresletet. Bár a turizmusban nem várható a Covid-19-járvány idején tapasztalt visszaesés, a megváltozott utazási szokások így is hatással lehetnek a nyári szezon teljesítményére.
