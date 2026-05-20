Jobb az Unió kerozinhelyzete, mint egy hónapja volt, még Nigériából is jön a nafta

Az OCG szerint az EU folyamatosan figyeli az olajpiaci fejleményeket, és szükség esetén közös fellépésre készül a légi közlekedés üzemanyag-ellátásának fenntartása érdekében. Ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a következő hetekben regionális ellátási zavarok kialakulhatnak, ha a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítási problémák tartóssá válnak. A legnagyobb kockázat továbbra is a repülőgép-üzemanyag ellátását érinti – írja az Origo.

Egyelőre nem alakult ki ellátási gond az EU-ban a repülőgép-üzemanyagok piacán (illusztráció)

Egyelőre van elegendő repülőgép-üzemanyag

A testület megvizsgálta, milyen uniós szintű intézkedésekre lehet szükség, amennyiben a válsághelyzet júniusban is fennmarad. Az OCG szakértői szerint az EU stratégiai készletei szükség esetén mozgósíthatók, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy egy elhúzódó válságban a tartalékok felhasználását üzemanyag-megtakarítási intézkedésekkel kellene kiegészíteni annak érdekében, hogy a készletek hosszabb ideig elegendők legyenek.

Az Európai Bizottság időközben iránymutatást adott ki a légiközlekedési szektor számára, amely többek között a résidőszabályok rugalmasabb alkalmazását tisztázza, valamint ismertette az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) ajánlásait a „Jet A” típusú repülőgép-üzemanyag biztonságos európai alkalmazásáról.

A Nemzetközi Energiaügynökség legfrissebb jelentése szerint a globális olajtartalékok tovább apadnak. Bár az Atlanti-medence térségéből származó import növekedett, ez még mindig nem képes teljes mértékben pótolni a Perzsa-öbölből kieső szállításokat.

Az OCG jelenlegi reakciói főként a folyamatos egyeztetésekre és a rendszeres helyzetértékelésre épülnek. A csoport jelezte, hogy a jövőben is sűrű időközönként ülésezik majd annak érdekében, hogy szükség esetén gyors és összehangolt választ adhasson az európai repülőgép-üzemanyag-ellátást érintő kihívásokra.

Bár egyelőre nem számítanak a nyári utazási szezont súlyosan érintő általános kerozinhiányra, az időszakos vagy regionális ellátási problémák, illetve az ebből fakadó áremelkedés reális lehetőségként továbbra is fennállnak.

Új beszerzési forrásokkal próbálja kivédeni a kiesést az EU

Az Európai Unió az elmúlt időszakban jelentős lépéseket tett a repülőgép-üzemanyag importforrásainak diverzifikálására. Korábban az EU kerozinszükségletének 30-40 százaléka importból származott, ennek mintegy fele a Közel-Keletről érkezett.