Költségnyomás a légiközlekedésben: a tudatos foglalások és a hatékony üzleti modellek jelentik a kiutat

A 2026-os nyári utazási szezon előkészületeit a globális geopolitikai feszültségek által gerjesztett piaci folyamatok határozzák meg. A közel-keleti ellátási láncok akadozása és a megnövekedett kockázati felárak miatt a kerozin hordónkénti ára – a Reuters és a Portfolio elemzései szerint – a korábbi 85-90 dolláros szintről 150-200 dollárra emelkedett. Ez a drasztikus költségnövekedés azonnali és kényszerű lépésekre sarkallta a nemzetközi légitársaságokat, amelyek a profitabilitásuk megőrzése érdekében megkezdték a terhek áthárítását a fogyasztókra, írja az Origo. Mindenbizonnyal komoly repülőjegy drágulás előtt állunk.

Az elszálló kerozin árak jelentette többletköltséget a légitársaságok igyekeznek az utazókra hárítani. A folyamat a repülőjegyek árában is meglátszik. / Fotó: Shutterstock

Rejtett árakat építenek a repülőjegyekbe

A Volotea egy kifejezetten érdekes lépésre szánta el magát. Ők egy apró betűs szerződéses kitételre hivatkozva utólag kérnek el néhány eurót azoktól az utasoktól, akik korábban már kifizették a jegyüket. A cég szerint ez egy rugalmas megoldás, ami árcsökkenés esetén visszatérítést is jelenthet. A tengerentúlon és Ázsiában szintén érezhető a változás. Az ausztrál Qantas és az Air New Zealand is kénytelen volt beépíteni a plusz költségeket az árakba. Utóbbi a hosszú távú útvonalakon 90 dolláros felárat tett a turistaosztályos jegyekre, a belföldi járatokon pedig 10 dolláros pluszt számol fel. A Hong Kong Airlines 35 százalékkal emeli az üzemanyagpótdíjakat. A vietnámi Vietnam Airlines egyenesen a kormányához fordult, és a repülőgép-üzemanyagra kivetett környezetvédelmi adó eltörlését kérte.

Így reagálnak a magyarok

A hazai utazók idén egyáltalán nem bízzák a véletlenre a nyaralást. A repjegy.hu adatai alapján a korai foglalások száma elképesztő mértékben, 30 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest. Két éve még minden negyedik nyaraló az utolsó hetekre hagyta a jegyvásárlást. Most a főszezoni és az utószezoni helyek pillanatok alatt elkelnek. Sokan a bizonytalan közel-keleti régió helyett rögtön a biztonságos európai desztinációkat választják. Az idei év abszolút kedvence az olaszországi Rimini, ide 167 százalékkal többen foglaltak repülőjegyet. A szardíniai Alghero 150 százalékos, a görög Zakinthosz 100 százalékos növekedést hozott. Óriási sláger lett a calabriai Lamezia Terme. Két légitársaság is indított ide közvetlen járatot, a bevezető áraknak köszönhetően a város azonnal bekerült a top 15-be. A magyarok láthatóan nyitottak az újdonságokra és gyorsan lecsapnak a megfizethető lehetőségekre.