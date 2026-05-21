Pokémon tematikájú repülőtér nyílik Japánban – fotók

A különleges projekt a Noto Satoyama repülőtéren zajlik. Július 7-én leplezik le a létesítmény vadonatúj arculatát: a látogatók az épület mind a négy emeletén Pokémon ihlette műalkotásokkal találkozhatnak – számolt be róla a Timeout.

A repülőtéren 2029. szeptember 30-ig várják a Pokémon témájú látványosságok és események a látogatókat (Illusztráció) / Fotó: Charly TRIBALLEAU / AFP

Új nevet is kap a repülőtér

A hamarosan új –„Noto Satoyama Pokémon With You Airport” – néven működő repülőtér kizárólag a Tokiói Haneda Nemzetközi Repülőtérre és onnan közlekedő járatokat üzemeltet.

A tematikus légikikötő létrehozásának terve a 2024-es, Noto-félszigeten bekövetkezett 7,6-os erősségű földrengés után született meg, amelyben több százan haltak meg. Az Euronews szerint a cél az volt, hogy a mesefigurákkal színeket, és egy kis vidámságot hozzanak a katasztrófa sújtotta gyermekek életébe. A repülőtéren 2029. szeptember 30-ig várják a Pokémon témájú látványosságok és események a látogatókat.

Az étteremben, a mesefigurák ihlette palacsintákat és italokat szolgálnak fel, míg azok számára, akik szeretnék hazavinni az élmény egy részét, a második emeletre tervezett Serendipity ajándékboltban tematikus pólók, kulcstartók, bőröndövek és poggyászcímkék is kaphatók lesznek.

A közel 30 esztendős népszerű japán animációs sorozat Ash Ketchum és barátai kalandjait követi a Pokémon-mesterré válás útján. A mesét a 2000-es években Magyarországon is vetítették nagy sikerrel.

Az elmúlt hónapokban a Pokémon-kártyák kereskedelme is hatalmas lendületet kapott

Egyes korábban alig pár dollárt érő kártyák ma már több tízezer dollárért jelennek meg az online piactereken, miközben a gyűjtők világszerte vadásznak a ritkaságokra. A szakértők szerint a nosztalgia, a befektetési hullám és a közösségi média együttesen hajtja az újabb Pokémon-őrületet – derül ki az Origo cikkéből.