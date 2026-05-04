Részvénypiac: őrület várható a héten, turbósebességbe kapcsol az amerikai gyorsjelentési szezon

Hiába jelentenek parádés számokat az amerikai vállallatok, a befektetőke egyelőre nem díjazzák ezeket. A részvénypiac a Hormuzi-szorosra, illetve a megemelkedett energiaárak által okozott inflációs kockázatokra figyel inkább.
D. GY.
2026.05.04, 07:53

A részvénypiac enyhén emelkedett, az olajárak stagnáltak a hétfői ázsiai kereskedelemben. A befektetők némi reményt merítettek abból, hogy a Közel-Keleti konfliktus rendezésében valamelyes előrelépés mutatkozik egy olyan hét elején, amely vállalati gyorsjelentésekkel és kulcsfontosságú gazdasági adatokkal lesz telezsúfolva.

Őrületes hét elé néz a részvénypiac: gyorsjelentés-dömping, iráni háború, amerikai makroadatok / Fotó: Martin Shields / Alamy Stock Photo

Donald Trump elnök közölte, hogy az Egyesült Államok hétfő reggel megkezdi a Hormuzi-szorosban rekedt hajók felszabadítására irányuló erőfeszítéseket, bár a terv részleteit nem ismertette. Washington közleménye szerint a támogatás 

  • irányított rakétákkal felszerelt rombolókat, 
  • több mint 100 szárazföldi és tengeri bázisú repülőgépet, 
  • valamint 15 ezer katonát foglal magában. 

Az Axios hírportál szerint ugyanakkor a haditengerészet nem feltétlenül kísérné át a hajókat a szoroson. Irán korábban jelezte, hogy az Egyesült Államok Pakisztánon keresztül reagált a 14 pontos javaslatára, és a választ jelenleg vizsgálják, bár Trump szerint az valószínűleg nem lesz elfogadható.

Stagnál az olajár, továbbra is óriási kérdés, hogy mi lesz a Hormuzi-szorossal

A befektetők kivártak, így 

  • a Brent nyersolaj határidős jegyzése mindössze 0,2 százalékkal emelkedett hordónként 108,36 dollárra, miután a nap elején még több mint 2 százalékos esést mutatott, 
  • az amerikai WTI 0,1 százalékkal 101,85 dollárra csökkent.

Kereskedők megjegyezték, hogy egy ömlesztettáru-szállító hajót vasárnap több kisebb vízi jármű támadott meg Irán partjainál, Sirik közelében, bár nem világos, hány hajó próbálna áthaladni a Hormuzi-szoroson még haditengerészeti védelem mellett is.

  • Japánban ünnepnap miatt alacsony volt a forgalom, így a Nikkei határidős index csak mérsékelten, 59 810 pontig emelkedett a 59 513 pontos készpénzes záráshoz képest. 
  • Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 3 százalékkal nőtt, 
  • élén a technológiai papírokkal teletömött dél-koreai KOSPI indexszel, amely egy kereskedési szünnap után 4,6 százalékkal szaladt fel. 
  • A hongkongi Hang Seng index 1,7 százalékkal emelkedett. 
  • Az EUROSTOXX 50 és a DAX határidős indexek egyaránt 0,3 százalékkal kerültek feljebb. 
  • Az S&P 500 0,1 százalékkal, 
  • a Nasdaq 0,3 százalékkal emelkedett, miközben 

a piacok több mint 100 vállalati gyorsjelentésre készülnek ezen a héten.

Gyorsjelentési nagyhétre vár a részvénypiac

A jelentést közzétevő cégek között szerepel az Advanced Micro Devices, a Super Micro Computer, a Palantir, a Walt Disney és a McDonald’s. A Goldman Sachs elemzői szerint az S&P 500 egy részvényre jutó nyereségének növekedési üteme 25 százalék körül alakul, az egyszeri tételek kiszűrésével is még mindig erős, 16 százalékos. 

A megdrágult energia és a geopolitikai bizonytalanság ellenére a vállalati előrejelzések és az elemzői becslések felülvizsgálatai eddig erősek maradtak ebben a negyedévben 

idézi a Goldman elemzését a Reuters. Ugyanakkor a várakozásokat meghaladó eredmények árfolyamemelkedésben megmutatkozó jutalma szokatlanul alacsony volt - teszik hozzá.

Inflációs kockázatokra figyelmeztetnek a jegybankok

Továbbra is aggodalomra ad okot a mesterséges intelligenciára fordított tőkekiadások mértéke, amely 2026-ra elérte a 751 milliárd dollárt, ami 80 milliárddal haladja meg a gyorsjelentési szezon eleji becsléseket, és 83 százalékkal magasabb a 2025-ös szintnél. 

Az olajárak által hajtott infláció veszélye a kötvényhozamokat is megemelte, ami kihívást jelent a részvényértékelések számára, miközben több nagy jegybank is szigorúbb hangnemre váltott.

A piacok az év végéig mindössze 

  • 2 bázispontnyi lazítást áraznak a Federal Reserve részéről, szemben az egy héttel korábbi 11 bázisponttal. 
  • Az Európai Központi Bank esetében 76 bázispontnyi kamatemelést várnak, 
  • a Bank of Englandnél 63 bázispontot.

Az ausztrál jegybank kedden ülésezik, és várhatóan sorozatban harmadszor is kamatot emel, hogy megfékezze a makacs inflációs nyomást.

Adatcunami érkezik a héten

A Fed kilátásait ezen a héten érkező adatok sora is befolyásolhatja, köztük a pénteki áprilisi foglalkoztatási jelentés. A medián előrejelzés szerint 60 ezerrel nőhet a munkahelyek száma a márciusi kiugró, 178 ezres bővülés után, bár a szezonális kiigazítás problémái miatt nagy a bizonytalanság.

A devizapiacon a dollár enyhén gyengült, miközben a befektetők további közel-keleti fejleményekre várnak, különösen arra, hogy megnyitható-e a Hormuzi-szoros.

  • A dollár legutóbb 0,4 százalékkal 156,54 jenre esett, miután korábban 155,7-ig zuhant, részben a múlt heti japán intervenció hatására, amely elemzők szerint mintegy 35 milliárd dollár értékű lehetett. 
  • Az euró változatlan maradt 1,1726 dolláron, 
  • a font 1,3584 dolláron állt a brit helyhatósági választások előtt, amelyek jelentős veszteségeket hozhatnak a kormányzó Munkáspártnak.
