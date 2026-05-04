Részvénypiac: őrület várható a héten, turbósebességbe kapcsol az amerikai gyorsjelentési szezon

A részvénypiac enyhén emelkedett, az olajárak stagnáltak a hétfői ázsiai kereskedelemben. A befektetők némi reményt merítettek abból, hogy a Közel-Keleti konfliktus rendezésében valamelyes előrelépés mutatkozik egy olyan hét elején, amely vállalati gyorsjelentésekkel és kulcsfontosságú gazdasági adatokkal lesz telezsúfolva.

Őrületes hét elé néz a részvénypiac: gyorsjelentés-dömping, iráni háború, amerikai makroadatok

Donald Trump elnök közölte, hogy az Egyesült Államok hétfő reggel megkezdi a Hormuzi-szorosban rekedt hajók felszabadítására irányuló erőfeszítéseket, bár a terv részleteit nem ismertette. Washington közleménye szerint a támogatás

irányított rakétákkal felszerelt rombolókat,

több mint 100 szárazföldi és tengeri bázisú repülőgépet,

valamint 15 ezer katonát foglal magában.

Az Axios hírportál szerint ugyanakkor a haditengerészet nem feltétlenül kísérné át a hajókat a szoroson. Irán korábban jelezte, hogy az Egyesült Államok Pakisztánon keresztül reagált a 14 pontos javaslatára, és a választ jelenleg vizsgálják, bár Trump szerint az valószínűleg nem lesz elfogadható.

Stagnál az olajár, továbbra is óriási kérdés, hogy mi lesz a Hormuzi-szorossal

A befektetők kivártak, így

a Brent nyersolaj határidős jegyzése mindössze 0,2 százalékkal emelkedett hordónként 108,36 dollárra, miután a nap elején még több mint 2 százalékos esést mutatott,

az amerikai WTI 0,1 százalékkal 101,85 dollárra csökkent.

Kereskedők megjegyezték, hogy egy ömlesztettáru-szállító hajót vasárnap több kisebb vízi jármű támadott meg Irán partjainál, Sirik közelében, bár nem világos, hány hajó próbálna áthaladni a Hormuzi-szoroson még haditengerészeti védelem mellett is.

Japánban ünnepnap miatt alacsony volt a forgalom, így a Nikkei határidős index csak mérsékelten, 59 810 pontig emelkedett a 59 513 pontos készpénzes záráshoz képest.

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 3 százalékkal nőtt,

élén a technológiai papírokkal teletömött dél-koreai KOSPI indexszel, amely egy kereskedési szünnap után 4,6 százalékkal szaladt fel.

A hongkongi Hang Seng index 1,7 százalékkal emelkedett.

Az EUROSTOXX 50 és a DAX határidős indexek egyaránt 0,3 százalékkal kerültek feljebb.

Az S&P 500 0,1 százalékkal,

a Nasdaq 0,3 százalékkal emelkedett, miközben

a piacok több mint 100 vállalati gyorsjelentésre készülnek ezen a héten.

Gyorsjelentési nagyhétre vár a részvénypiac

A jelentést közzétevő cégek között szerepel az Advanced Micro Devices, a Super Micro Computer, a Palantir, a Walt Disney és a McDonald’s. A Goldman Sachs elemzői szerint az S&P 500 egy részvényre jutó nyereségének növekedési üteme 25 százalék körül alakul, az egyszeri tételek kiszűrésével is még mindig erős, 16 százalékos.

A megdrágult energia és a geopolitikai bizonytalanság ellenére a vállalati előrejelzések és az elemzői becslések felülvizsgálatai eddig erősek maradtak ebben a negyedévben

– idézi a Goldman elemzését a Reuters. Ugyanakkor a várakozásokat meghaladó eredmények árfolyamemelkedésben megmutatkozó jutalma szokatlanul alacsony volt - teszik hozzá.