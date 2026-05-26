Részvénypiac: továbbra is az iráni háború a fókuszban, újra drágul az olaj

A különböző béketervek, majd meghiúsulásuk tépázzák a befektetők idegeit; hiába az optimista nyilatkozatok, az iráni háború nem akar véget érni. A részvénypiac ideges hullámzással, az olajár emelkedéssel reagál.
D. GY.
2026.05.26, 07:10
Frissítve: 2026.05.26, 08:08

Az olajárak kedden emelkedtek, a részvénypiac pedig vegyesen teljesített; a befektetők optimizmusát egy közelgő amerikai–iráni békemegállapodással kapcsolatban visszafogták az Egyesült Államok újabb közel-keleti csapásai.

részvénypiac Nikkei
A részvénypiac ugyan bízik az iráni háború rendezésében, de a békemegállapodás-tervezetek sorra kudarcba fulladnak / Fotó: Issei Kato

Irán vezető tárgyalója és külügyminisztere Dohában tárgyalt Katar miniszterelnökével egy lehetséges amerikai megállapodásról a háború lezárása érdekében – közölte egy a látogatásról tájékoztatott tisztviselő –, miután Washington és Teherán egyaránt mérsékelte a közeli áttöréssel kapcsolatos várakozásokat.

Ismét drágul az olaj

  • A Nikkei című japán napilap arról számolt be, hogy a két fél egy olyan tervről tárgyal, amely szerint a Hormuzi-szorost körülbelül 30 nappal az ellenségeskedések lezárását célzó megállapodás után nyitnák meg. 
  • Ugyanakkor a tárgyalások idején az amerikai erők hétfőn csapásokat hajtottak végre Dél-Iránban aknákat telepíteni próbáló hajók és rakétaindító állások ellen. 

A fejlemények hatására 

  • a Brent típusú kőolaj határidős jegyzése az ázsiai kereskedés elején több mint 1 százalékkal, hordónként 97,32 dollárra emelkedett. 
  • Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj ára enyhén nőtt a hétfői utolsó kereskedési szinthez képest, de még így is 5,5 százalékkal alacsonyabban állt a pénteki záróárnál. (Hétfőn az amerikai Memorial Day ünnep miatt nem volt hivatalos záróár.) 

Kicsit szkeptikus vagyok… Folyamatosan azt halljuk, hogy közel a megállapodás, de hogy néz ki ez a megállapodás? Ez az igazán fontos kérdés. Mikor nyílik meg a Hormuzi-szoros? … Rengeteg dolog van, amit nem tudunk 

kommentálta a helyzetet a Reutersnek Joseph Capurso, a Commonwealth Bank of Australia stratégája.

Vegyesen reagált a részvénypiac

A részvénypiacokon az indexek vegyesen mozogtak: 

  • az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,8 százalékkal emelkedett, 
  • a japán Nikkei index 0,2 százalékot veszített. 
  • A Nasdaq határidős indexe korábbi emelkedéséből visszaadva 0,9 százalékos pluszban állt, 
  • az S&P 500 határidős jegyzése 0,68 százalékkal emelkedett. 
  • Az Euro Stoxx 50 határidős index 0,36 százalékkal csökkent, 
  • az FTSE futures 0,4 százalékkal emelkedett, 
  • a DAX futures 0,43 százalékot esett.

„A piac hinni akar abban, hogy mindennek hamarosan vége lesz, mert ha a háború nem ér véget, az elég rossz a világgazdaságnak. A világgazdaság eddig a készletek leépítésével tompította a hatásokat, de ezt nem lehet a végtelenségig folytatni” – tette hozzá Capurso.

Stabilizálódott a dollár árfolyama

A devizapiacon a dollár kedden stabilizálódott az újraéledő menedékeszköz-kereslet hatására, bár továbbra is jelentős távolságra maradt a múlt héten elért hathetes csúcstól.

  • Az euró 0,06 százalékkal, 1,1636 dollárra gyengült, 
  • a font 1,3498 dollárra csökkent. 
  • A jenhez képest a dollár stagnált, 158,95-ön állt.

A kötvénypiacok nagyrészt stabilak maradtak a múlt heti eladási hullám után, amelyet az a félelem váltott ki, hogy 

a tartósan magas energiaárak újra felpörgethetik az inflációt, és kamatemeléseket válthatnak ki mind a fejlett, mind a feltörekvő gazdaságokban.

  • A kétéves amerikai államkötvény hozama legutóbb gyakorlatilag változatlanul 4,0612 százalékon állt, 
  • a tízéves hozam 4,5024 százalékra csökkent.

„Valószínűleg időszakos hozamkorrekciókat látunk majd, amikor a geopolitikai kockázatok enyhülnek, de az inflációs és fiskális kockázatok tartósabbnak ígérkeznek” – mondta Eric Robertsen, a Standard Chartered globális kutatási vezetője és vezető stratégája.

„Az árupiaci kínálati zavarok rendezése hónapokat vesz igénybe, és a fiskális támogató intézkedések várhatóan tartós romlást okoznak a költségvetési  mérlegekben – ami szintén fokozott hitelfelvételt tesz szükségessé egy magasabb finanszírozási költségekkel jellemezhető környezetben.”

Az arany ára az azonnali piacon 0,5 százalékkal, unciánként 4545,90 dollárra csökkent.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
