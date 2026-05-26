Részvénypiac: továbbra is az iráni háború a fókuszban, újra drágul az olaj

Az olajárak kedden emelkedtek, a részvénypiac pedig vegyesen teljesített; a befektetők optimizmusát egy közelgő amerikai–iráni békemegállapodással kapcsolatban visszafogták az Egyesült Államok újabb közel-keleti csapásai.

A részvénypiac ugyan bízik az iráni háború rendezésében, de a békemegállapodás-tervezetek sorra kudarcba fulladnak / Fotó: Issei Kato

Irán vezető tárgyalója és külügyminisztere Dohában tárgyalt Katar miniszterelnökével egy lehetséges amerikai megállapodásról a háború lezárása érdekében – közölte egy a látogatásról tájékoztatott tisztviselő –, miután Washington és Teherán egyaránt mérsékelte a közeli áttöréssel kapcsolatos várakozásokat.

Ismét drágul az olaj

A Nikkei című japán napilap arról számolt be, hogy a két fél egy olyan tervről tárgyal, amely szerint a Hormuzi-szorost körülbelül 30 nappal az ellenségeskedések lezárását célzó megállapodás után nyitnák meg.

Ugyanakkor a tárgyalások idején az amerikai erők hétfőn csapásokat hajtottak végre Dél-Iránban aknákat telepíteni próbáló hajók és rakétaindító állások ellen.

A fejlemények hatására

a Brent típusú kőolaj határidős jegyzése az ázsiai kereskedés elején több mint 1 százalékkal, hordónként 97,32 dollárra emelkedett.

Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj ára enyhén nőtt a hétfői utolsó kereskedési szinthez képest, de még így is 5,5 százalékkal alacsonyabban állt a pénteki záróárnál. (Hétfőn az amerikai Memorial Day ünnep miatt nem volt hivatalos záróár.)

Kicsit szkeptikus vagyok… Folyamatosan azt halljuk, hogy közel a megállapodás, de hogy néz ki ez a megállapodás? Ez az igazán fontos kérdés. Mikor nyílik meg a Hormuzi-szoros? … Rengeteg dolog van, amit nem tudunk

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Joseph Capurso, a Commonwealth Bank of Australia stratégája.

Vegyesen reagált a részvénypiac

A részvénypiacokon az indexek vegyesen mozogtak:

az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,8 százalékkal emelkedett,

a japán Nikkei index 0,2 százalékot veszített.

A Nasdaq határidős indexe korábbi emelkedéséből visszaadva 0,9 százalékos pluszban állt,

az S&P 500 határidős jegyzése 0,68 százalékkal emelkedett.

Az Euro Stoxx 50 határidős index 0,36 százalékkal csökkent,

az FTSE futures 0,4 százalékkal emelkedett,

a DAX futures 0,43 százalékot esett.

„A piac hinni akar abban, hogy mindennek hamarosan vége lesz, mert ha a háború nem ér véget, az elég rossz a világgazdaságnak. A világgazdaság eddig a készletek leépítésével tompította a hatásokat, de ezt nem lehet a végtelenségig folytatni” – tette hozzá Capurso.