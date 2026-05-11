Részvénypiac: ismét patthelyzet az iráni háborúban, Trump válasza Teherán békejavaslatára nem sok jót ígér
Erősödött az amerikai dollár hétfőn az ázsiai kereskedelemben, annak jeleként, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások holtpontra jutottak. A létfontosságú Hormuzi-szoros lezárva maradt, ami felhajtotta az olajárakat. A részvénypiac a bizonytalanság jeleit mutatja.
Az amerikai részvényindex-határidős ügyletek ingadoztak, miközben Ázsiában néhány a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvény emelkedése húzta felfelé a szöuli és a kínai szárazföldi piacokat.
Trump szerint elfogadhatatlanok Irán követelései
Donald Trump amerikai elnök vasárnap elutasította Irán válaszát az Egyesült Államok béketárgyalási javaslatára, amelynek célja a háború lezárása lett volna. Trump szerint Teherán követelései teljesen elfogadhatatlanok. Az iráni média beszámolói szerint az Egyesült Államoknak küldött iráni terv hangsúlyozta, hogy
- a háborút minden fronton be kell fejezni,
- fel kell oldani a Teherán elleni szankciókat,
- jóvátételt kell fizetni, valamint
- el kell ismerni Irán ellenőrzését a Hormuzi-szoros felett.
A közel-keleti konfliktus most a 11. hetébe lép. Az energiaárak megugrottak, de egyelőre inkább ellenszélként hatnak, mintsem a növekedést teljesen megakasztó tényezőként – kommentálta a helyzetet a Reutersnek Bruce Kasman, a JPMorgan globális vezető közgazdásza. „A komolyabb ármozgások kockázata minden héttel nő, ameddig a Hormuzi-szoros zárva marad. Nyersanyagpiaci elemzőink szerint az ellátási lánc működési stressz-szintje valamikor júniusban kezdhet kritikussá válni” – tette hozzá.
Irán a február végén kitört háború óta gyakorlatilag lezárta a szorost, elfojtva egy olyan tengeri útvonalat, amely normál körülmények között a világ olaj- és gázszállításának mintegy ötödét bonyolítja le.
Ismét pánikban az olajpiac
- A Brent típusú olaj határidős jegyzése az ázsiai kereskedésben gyorsan 4,3 százalékkal, hordónként 105,47 dollárra emelkedett,
- az amerikai WTI könnyűolaj ára 4,7 százalékkal, 99,92 dollárra nőtt hordónként.
A dollár menedékdevizaként profitált a kockázatkerülő piaci hangulatból:
- 0,33 százalékkal erősödött a japán jennel szemben, 157,16 jenre,
- az euró 0,24 százalékkal, 1,1757 dollárra gyengült.
Japán arra számít, hogy a japán jegybank szigorúbb monetáris politikája, valamint Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter támogatása erősebbé teheti a jenvásárlási intervenciókat, és lassíthatja a gyengélkedő japán deviza esését.
Európa és Japán egyaránt jelentős olajimportőr, míg az Egyesült Államok nettó exportőrnek számít.
Megtorpanni látszik a részvénypiac a múlt heti rali után
- Az S&P 500 határidős indexe 0,1 százalékkal csökkent,
- a Nasdaq határidős kontraktusai 0,05 százalékkal estek.
- A részvénypiacok múlt héten rekordmagasságba emelkedtek a kedvező vállalati gyorsjelentések és az erős amerikai foglalkoztatási adatok nyomán.
A héten gyorsjelentést közöl a hálózati technológiákat gyártó Cisco és a félvezetőipari berendezéseket készítő Applied Materials. A hónap későbbi részében érkezik az Nvidia és a Walmart eredménybeszámolója is.
- A japán Nikkei index 0,36 százalékkal esett, ledolgozva korábbi nyereségét.
- A dél-koreai, csipgyártó vállalatok által dominált KOSPI index ugyanakkor 4 százalékkal emelkedett.
- A kínai CSI300 blue chip index 1,4 százalékos pluszban állt,
- a hongkongi Hang Seng index 0,3 százalékkal csökkent.
A hétfőn közzétett adatok szerint a kínai termelői árak 45 havi csúcsra emelkedtek, miközben a fogyasztói infláció is gyorsult a magas globális energiaárak miatt.
Trump Kínába látogat
A Perzsa-öböl térsége napirenden lesz Trump szerdán kezdődő kínai látogatásán, ahol több mint fél év után először találkozik személyesen Hszi Csin-ping kínai elnökkel. A felek várhatóan a kereskedelemről, Tajvanról, a mesterséges intelligenciáról és a nukleáris fegyverekről is tárgyalnak, miközben mérlegelik egy stratégiai ásványkincsekről szóló megállapodás meghosszabbítását.
A nyersanyagpiacokon az arany ára 0,5 százalékkal, unciánként 4690 dollárra csökkent, mivel a befektetők az utóbbi időben csak korlátozottan tekintettek rá menedékeszközként vagy az inflációs kockázatok elleni fedezetként.