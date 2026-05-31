Részvénypiac: töretlen az optimizmus, sokak szerint az MI-láz még csak most kezdődött - "a negatív híreket inkább megvenni érdemes"

Sok befektető arra számít, hogy a mesterséges intelligencia (MI) fejlődése, valamint a csipekbe és adatközpontokba irányuló óriási beruházások felgyorsítják az amerikai gazdasági növekedést, és tovább javítják a vállalatok eredményességét – ami a részvénypiac raliját is fenntarthatóvá teszi.

A bika szobra a Wall Streeten – a befektetők a részvénypiac további szárnyalására számítanak / Fotó: Brendan McDermid

A Wall Street optimistái szerint az amerikai részvénypiac emelkedése még korántsem ért véget. A befektetők figyelmen kívül hagyják azokat a figyelmeztetéseket, amelyek szerint az MI-hez kapcsolódó részvények látványos szárnyalása a piac túlhevülésének jele lehet.

Futószalagon érkeznek a történelmi csúcsok

Az S&P 500 index májusban 11 alkalommal zárt történelmi csúcson, ami a hónap kereskedési napjainak felét jelentette.

Az amerikai blue chip index így az év eleje óta mintegy 11 százalékos emelkedést mutat.

A technológiai részvények még ennél is jobban teljesítettek: a Nasdaq 16 százalékkal került feljebb.

Az első negyedéves vállalati eredmények jelentősen felülmúlták a Wall Street várakozásait, ezért a nagy befektetési bankok, mint például a Goldman Sachs vagy a Morgan Stanley az elmúlt hetekben megemelték az S&P 500-ra vonatkozó év végi célárfolyamaikat.

Számos befektető arra fogad, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése, valamint a csipekbe és adatközpontokba áramló hatalmas tőke új lendületet ad az amerikai gazdaságnak, és tovább növeli a vállalatok nyereségét.

Nem hisszük, hogy buborékban lennénk. Egy valódi buborék kinevetné azokat az értékeltségi szinteket, amelyeken most vásárolunk

– kommentálta a helyzetet a Financial Times című lapnak Steve Chiavarone, a Federated Hermes globális részvényüzletágának helyettes befektetési igazgatója. A közgazdász szerint a hosszú távú bikapiacok történelmileg húszéves ciklusok. „Mi úgy gondoljuk, hogy ennek a közepén járunk, sőt a folyamat gyorsul, így a piac még jóval magasabbra emelkedhet.”

A részvénypiac továbbra is MI-lázban ég

Az MI-láz középpontjában álló vállalatok részvényei elképesztő hozamokat értek el.

A nagy csipgyártókat követő Philadelphia Semiconductor Index az év eleje óta 81 százalékkal emelkedett, ami a legerősebb teljesítményt vetíti előre 1999 óta.

A Sandisk, amely adatközponti adattárolási megoldásokat gyárt, 2026-ban eddig 600 százalékos árfolyam-emelkedést produkált.

Az MI-hez kapcsolódó további cégek – köztük a Micron, a Dell Technologies, az Intel, a Seagate és a Western Digital – több mint 200 százalékkal erősödtek.

Az MI-boom legismertebb szereplője, az 5 ezermilliárd dollár piaci értékű Nvidia részvénye idén eddig 13 százalékkal emelkedett.

Az MI-részvények ralija jócskán megemelte a piaci értékeltségeket is. A FactSet adatai szerint

az S&P 500 jelenleg a következő tizenkét hónapra várt nyereség 21-szeresén forog, miközben a harmincéves átlag 17-szeres.

A gyors árfolyam-emelkedés és a növekvő értékeltségek azonban több piaci szereplőt is aggasztanak.

Michael Burry – aki a 2008-as pénzügyi válság előtt az amerikai ingatlanpiac ellen tett fogadással vált ismertté – többször is figyelmeztetett arra, hogy a Wall Street MI-eufóriája a dotkomkorszak féktelen lelkesedésére emlékeztet.

Paul Tudor Jones milliárdos hedge fund menedzser szintén úgy nyilatkozott a CNBC-nek a hónap elején, hogy a jelenlegi piaci fellendülés „őrült, őrült időszak”.

„Ha választanom kellene egy történelmi párhuzamot, azt mondanám, hogy még egy-két évig tarthat a menetelés. Az értékeltségeket, a profitokat és minden mást nézve nagyjából ott tartunk, ahol 1999 októberében vagy novemberében” – mondta. A Nasdaq a dotkomlufi csúcsát végül 2000 márciusában érte el.