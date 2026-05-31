Részvénypiac: töretlen az optimizmus, sokak szerint az MI-láz még csak most kezdődött - "a negatív híreket inkább megvenni érdemes"
Sok befektető arra számít, hogy a mesterséges intelligencia (MI) fejlődése, valamint a csipekbe és adatközpontokba irányuló óriási beruházások felgyorsítják az amerikai gazdasági növekedést, és tovább javítják a vállalatok eredményességét – ami a részvénypiac raliját is fenntarthatóvá teszi.
A Wall Street optimistái szerint az amerikai részvénypiac emelkedése még korántsem ért véget. A befektetők figyelmen kívül hagyják azokat a figyelmeztetéseket, amelyek szerint az MI-hez kapcsolódó részvények látványos szárnyalása a piac túlhevülésének jele lehet.
Futószalagon érkeznek a történelmi csúcsok
- Az S&P 500 index májusban 11 alkalommal zárt történelmi csúcson, ami a hónap kereskedési napjainak felét jelentette.
- Az amerikai blue chip index így az év eleje óta mintegy 11 százalékos emelkedést mutat.
- A technológiai részvények még ennél is jobban teljesítettek: a Nasdaq 16 százalékkal került feljebb.
Az első negyedéves vállalati eredmények jelentősen felülmúlták a Wall Street várakozásait, ezért a nagy befektetési bankok, mint például a Goldman Sachs vagy a Morgan Stanley az elmúlt hetekben megemelték az S&P 500-ra vonatkozó év végi célárfolyamaikat.
Számos befektető arra fogad, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése, valamint a csipekbe és adatközpontokba áramló hatalmas tőke új lendületet ad az amerikai gazdaságnak, és tovább növeli a vállalatok nyereségét.
Nem hisszük, hogy buborékban lennénk. Egy valódi buborék kinevetné azokat az értékeltségi szinteket, amelyeken most vásárolunk
– kommentálta a helyzetet a Financial Times című lapnak Steve Chiavarone, a Federated Hermes globális részvényüzletágának helyettes befektetési igazgatója. A közgazdász szerint a hosszú távú bikapiacok történelmileg húszéves ciklusok. „Mi úgy gondoljuk, hogy ennek a közepén járunk, sőt a folyamat gyorsul, így a piac még jóval magasabbra emelkedhet.”
A részvénypiac továbbra is MI-lázban ég
Az MI-láz középpontjában álló vállalatok részvényei elképesztő hozamokat értek el.
- A nagy csipgyártókat követő Philadelphia Semiconductor Index az év eleje óta 81 százalékkal emelkedett, ami a legerősebb teljesítményt vetíti előre 1999 óta.
- A Sandisk, amely adatközponti adattárolási megoldásokat gyárt, 2026-ban eddig 600 százalékos árfolyam-emelkedést produkált.
- Az MI-hez kapcsolódó további cégek – köztük a Micron, a Dell Technologies, az Intel, a Seagate és a Western Digital – több mint 200 százalékkal erősödtek.
- Az MI-boom legismertebb szereplője, az 5 ezermilliárd dollár piaci értékű Nvidia részvénye idén eddig 13 százalékkal emelkedett.
Az MI-részvények ralija jócskán megemelte a piaci értékeltségeket is. A FactSet adatai szerint
az S&P 500 jelenleg a következő tizenkét hónapra várt nyereség 21-szeresén forog, miközben a harmincéves átlag 17-szeres.
A gyors árfolyam-emelkedés és a növekvő értékeltségek azonban több piaci szereplőt is aggasztanak.
- Michael Burry – aki a 2008-as pénzügyi válság előtt az amerikai ingatlanpiac ellen tett fogadással vált ismertté – többször is figyelmeztetett arra, hogy a Wall Street MI-eufóriája a dotkomkorszak féktelen lelkesedésére emlékeztet.
- Paul Tudor Jones milliárdos hedge fund menedzser szintén úgy nyilatkozott a CNBC-nek a hónap elején, hogy a jelenlegi piaci fellendülés „őrült, őrült időszak”.
„Ha választanom kellene egy történelmi párhuzamot, azt mondanám, hogy még egy-két évig tarthat a menetelés. Az értékeltségeket, a profitokat és minden mást nézve nagyjából ott tartunk, ahol 1999 októberében vagy novemberében” – mondta. A Nasdaq a dotkomlufi csúcsát végül 2000 márciusában érte el.
Ez még csak a kezdet?
Sok befektető azonban úgy véli, hogy a piacot erős vállalati fundamentumok támasztják alá, miközben az MI által kiváltott változások még csak kezdeti szakaszukban járnak.
Vannak túlzások bizonyos szegmensekben? Igen. Látható a zsúfoltság. Egyes részvényeknél akár 15–20 százalékos korrekció is jöhet
– mondta Mike Wilson, a Morgan Stanley vezető amerikai részvénypiaci stratégája. „Lesznek túlfűtött szakaszok és korrekciók, de a piac összességében tovább haladhat előre” – tette hozzá.
Ben Snider, a Goldman Sachs vezető amerikai részvénypiaci stratégája szerint a bikapiacok végét általában jelző tényezők – például a spekulációs őrület, a profitmarzsok szűkülése vagy a Federal Reserve kamatemelései – egyelőre nem láthatók. „Ez pedig megerősíti azt a várakozásomat, hogy a mostani piaci emelkedés folytatódni fog” – mondta.
Egyes kvantitatív elemzők szintén úgy vélik, hogy az amerikai gazdaság és a vállalati profitok erős növekedése bőséges teret hagy a részvények további emelkedésének.
A részvénypiac kockázat-hozam aránya továbbra is kedvező, elsősorban azért, mert szerintem a profitnövekedés sokkal tartósabb lesz, mint azt a legtöbben gondolják
– mondta Denise Chisholm, a Fidelity kvantitatív piaci stratégiáért felelős igazgatója. Ez a hosszú távú bikapiac kulcsa: a nyereségek tartóssága indokolja a magas értékeltségeket.
Gigantikus tőzsdei bevezetések jönnek
A befektetők emellett nagy várakozással tekintenek a következő hónapokban esedékes óriási tőzsdei bevezetések elé, amelyek próbára teszik majd a piac képességét újabb MI-részvények befogadására.
Elon Musk mesterséges intelligenciával és űriparral foglalkozó vállalata a múlt héten nyilvánosságra hozta tőzsdei kibocsátási dokumentumait, miközben a ChatGPT fejlesztője, az OpenAI, valamint a Claude mögött álló Anthropic szintén várhatóan a tőzsdére lép.
Az MI-őrület ráadásul egy olyan időszakban zajlik, amikor az amerikai részvénypiac számos akadályt leküzdött. Ezek időnként fájdalmas visszaeséseket okoztak, mielőtt az indexek új csúcsokra emelkedtek volna.
Az S&P 500 például 57 százalékkal emelkedett arról a mélypontról, amelyet a Donald Trump elnök úgynevezett „felszabadulásnapi” vámbejelentése körüli piaci idegesség csúcsán, 2025 áprilisában ért el. Mindez azt jelenti, hogy a befektetők számára általában sokkal kifizetődőbb volt kitartani a részvények mellett a piaci megrázkódtatások idején, mint eladni azokat, vagy az esésükre fogadni. „A negatív híreket többnyire megvenni célszerű, nem eladni” – fogalmazott Chisholm.