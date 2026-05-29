Részvénypiac: tombol az optimizmus, történelmi csúcson zárt az S&P 500, Trumpra vár az iráni egyezség jóváhagyása

Történelmi csúcson áll a globális részvénypiac, miközben az olajhatáridős jegyzései közel két hónapja a legnagyobb heti esés felé tartanak. A kereskedők egyre optimistábbak egy amerikai-iráni megállapodással kapcsolatban, amely újra megnyitná a Hormuzi-szorost és meghosszabbítaná az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet.

Részvénypiac: tombol az optimizmus, történelmi csúcson zárt az S&P 500 / Fotó: AFP

A Reuters forrásai szerint az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a tűzszünet meghosszabbításáról és a hajózási korlátozások feloldásáról, ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök még nem hagyta jóvá az egyezséget, az iráni állami média pedig azt közölte, hogy a megállapodás még nem végleges.

Az ázsiai kereskedés péntek reggel visszafogott mozgásokat hozott:

az S&P 500 határidős kontraktusai stabilan álltak, miután az index előző este újabb rekordszinten zárt.

A Brent típusú nyersolaj határidős jegyzése hordónként mintegy 50 centtel, 93,17 dollárra csökkent, ami több mint tíz százalékos heti visszaesést jelent.

A dollár enyhe heti gyengülés felé tartott, összhangban az amerikai állampapírhozamok csökkenésével. Az elemzők ugyanakkor nem biztosak abban, hogy ez a tendencia folytatódhat, mivel egy amerikai–iráni megállapodás valószínűleg nem tudja gyorsan megszüntetni a megugró üzemanyagárak által kiváltott inflációs nyomást.

A piac abból indul ki, hogy megszületik a megállapodás, és a szoros ismét nyitva lesz

– kommentálta a helyzetet Jason Wong, a BNZ wellingtoni vezető piaci stratégája. „A legfontosabb, hogy ezzel eltűnik egy rendkívül kedvezőtlen kimenetel kockázata. Nem gondolom ugyanakkor, hogy ez önmagában 20 dollárral lejjebb vinné az olaj árát vagy 20 bázisponttal a kötvényhozamokat.”

Rekordokat dönt ismét a részvénypiac

Az MSCI globális részvényindexe új rekordmagasságba emelkedett. A mesterséges intelligencia körüli befektetői lelkesedés világszerte támogatta a csipgyártók részvényeit, és péntek reggel mintegy két százalékkal emelte a tokiói és a szöuli részvénypiaci benchmarkokat, amelyek így heti emelkedés felé tartottak.

A Dell részvényei szintén profitáltak a trendből: a papírok árfolyama a zárás utáni kereskedésben 39 százalékkal ugrott meg, miután a vállalat megemelte árbevételi és nyereségvárakozásait. A keresletet az adatközpontok számára optimalizált, mesterséges intelligenciára felkészített szerverek iránti erős igény hajtja.

A kérdés most az, hogy ez meddig folytatódhat. Véleményünk szerint még mindig csak a közepén járunk egy hosszabb, mesterséges intelligencia által vezérelt beruházási ciklusnak

– mondta Damian McIntyre, a Federated Hermes vagyonkezelő közgazdásza. „Az S&P 500 indexre vonatkozó célértékünket idén 8000 pontra, jövőre pedig 9000 pontra emeltük” - tette hozzá.

Az S&P 500 csütörtökön 7563,63 ponton, történelmi csúcson zárt.

Nyomás alatt a jen, emelkedni próbál a kiwi

A kötvénypiacokon az amerikai államkötvényhozamok az ázsiai kereskedés során stabilak maradtak.

A tízéves amerikai államkötvény hozama 4,45 százalékon állt, ami körülbelül 14 bázispontos heti csökkenést jelent.

Globálisan is jellemző volt a héten a kötvényhozamok csökkenése.

A nap folyamán Európa-szerte előzetes inflációs adatok érkeznek, emellett közzéteszik Kanada GDP-adatait is. Az előző esti statisztikák szerint az amerikai személyes fogyasztás, a jövedelmek, a lakáseladások és a GDP egyaránt elmaradtak a várakozásoktól. Az infláció ugyanakkor továbbra is magas, de kissé a prognózisok alatt alakult.