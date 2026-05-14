Részvénypiac: nem várható áttörés a kínai-amerikai csúcson, ismét tombol az MI-láz, viszont az inflációs veszély kijózanító lehet
Emelkedett csütörtökön az ázsiai kereskedelemben a részvénypiac, az indexeket az MI körüli kiújult lelkesedés hajtotta fel. Ennek köszönhetően a dél-koreai SK Hynix kapitalizációja az ezer milliárd dolláros szint közelébe kerül. A figyelem középpontjában Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök nagy téttel bíró találkozója áll.
Trumpot csütörtökön ünnepélyes fogadtatásban részesítették a pekingi Nép Nagy Csarnokában, amikor megkezdte tárgyalásait Hszi elnökkel. A megbeszélések várhatóan a törékeny kereskedelmi fegyverszünetre, valamint olyan érzékeny témákra összpontosítanak, mint az iráni háború és a Tajvannak történő fegyvereladások.
Michael Strobaek, a Lombard Odier globális befektetési igazgatója szerint a Trump–Hszi találkozó legnagyobb eredménye az lehet, ha sikerül fenntartani a status quót.
A közel-keleti tűzszünet körüli bizonytalanság közepette ez most akár elegendő is lehet
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Strobaek, hozzátéve, hogy alacsonyak a várakozások, és kevés jel utal komoly diplomáciai áttörés előkészítésére.
- A kínai blue-chip részvényeket tömörítő CSI300 index egy százalékkal csökkent, korábban viszont 2021 vége óta a legmagasabb szintjét érte el a mutatót.
- A jüan hároméves csúcsra erősödött a dollárral szemben, a Trump–Hszi találkozóról érkező hírek nyomán.
Újra az MI-láz hajtja a részvénypiacot
- Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,3 százalékos pluszban állt, a múlt héten elért történelmi csúcs közelében.
- A japán Nikkei új történelmi rekordra emelkedett, miután az adatok szerint az MI-hez kapcsolódó kereslet részben javította a japán vállalatok eredményeit.
- A szöuli KOSPI index ugyanakkor elvesztette korai nyereségét, és stagnált.
Az ázsiai MI-kedvencek egyikének számító SK Hynix közel jár az ezermilliárd dolláros piaci érték eléréséhez, így a Samsung után a második dél-koreai vállalat lehet, amely belép a billió dolláros klubba.
Az SK Hynix részvényei idén több mint 200 százalékkal emelkedtek.
- Az európai határidős indexek erős nyitást jeleztek előre,
- az amerikai részvényindexek határidős kontraktusai 0,13 százalékos emelkedésben álltak.
Az elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a magas olajárak és a közel-keleti háborút lezáró tárgyalások elakadása ismét felszínre hozhatja az inflációs aggodalmakat.
A piacok egyszerre próbálnak két forgatókönyvet követni: az MI és a vállalati eredmények szerint érdemes növekedési részvényeket venni, miközben a geopolitika és az energiaárak csendben újraírják az inflációs pályát
– mondta Charu Chanana, a Saxo vezető befektetési stratégája.
„Bár a mai kereskedés még követheti az MI lendületét, a Trump–Hszi találkozó rádöbbentheti a befektetőket a kijózanító makrogazdasági valóságra” - tette hozzá.
- A Brent nyersolaj hordónkénti ára enyhén emelkedve 105,89 dolláron állt,
- az amerikai WTI olaj ára 101,33 dollár volt hordónként.
- Az olajárak továbbra is jóval a háború előtti szintek felett vannak, ami világszerte erősíti az inflációs félelmeket.
Inflációs adatok erősítették a dollárt
A devizapiacon az amerikai dollár megőrizte erősödését, mivel a befektetők arra fogadnak, hogy a Federal Reserve következő kamatlépése emelés lehet, miután a héten a vártnál magasabb inflációs adatok érkeztek. Az amerikai termelői árak 2022 eleje óta a legnagyobb emelkedést mutatták, a keddi fogyasztói árindex-adatok után, amelyek szerint az éves infláció három éve a leggyorsabb ütemben nőtt.
A magasabb infláció és az erős munkaerőpiaci adatok miatt egyes kereskedők már azt árazzák, hogy jövő év első felében akár kamatemelés is jöhet, miközben sok közgazdász és elemző továbbra is kamatcsökkentést tart a Fed legvalószínűbb következő lépésének.
- Az euró 1,1716 dollárt ért, egyhetes mélypont közelében.
- A font 1,35282 dolláron állt,
- így a dollárindex – amely az amerikai devizát hat másikhoz méri – 98,458 ponton mozgott.
- A jen 157,88-as árfolyamon állt dolláronként, ami továbbra is óvatosságra inti a kereskedőket egy újabb tokiói devizapiaci intervenció lehetősége miatt, miután a közelmúlt erős kilengéseit források szerint japán hatósági beavatkozások okozták a meggyengült jen támogatása érdekében.
- A kétéves amerikai államkötvény hozama 3,9708 százalékon állt, 1,9 bázisponttal alacsonyabban, de továbbra is közel az előző kereskedési nap során elért másfél havi csúcshoz.
- Az irányadó tízéves hozam 4,4629 százalék volt, miután szerdán majdnem egyéves csúcsot ért el.