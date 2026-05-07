Óriási bajban a svájci multi Erdélyben, 900 ember sorsa a tét: bejelentkeztek a románok, de csak azt a részét akarják a gyárnak, amely rögtön hozza a pénzt

„Az Azomures Rt. képviselőivel folytatott tárgyalások eredményeként a felek elvi egyezségre jutottak a Romgaznak az Azomures tevékenysége, működő üzletág átadása formájában történő átvételének üzleti feltételeiről” – írja a Krónika a román állami gázipari vállalat a Bukaresti Értéktőzsdén (BVB) közlése alapján. Az üzletág-átruházás lényege, hogy a Romgaz nem a teljes vállalatot veszi meg, hanem csak egy meghatározott, önálló működésre képes részét.

A Romgaz becslései szerint a szerződést májusban írhatják alá.

A Romgaz belépése a piacra a romániai műtrágyagyártás jövőjét biztosíthatja

A Romgaz és az Azomures közötti elvi megállapodás fontos lépés a romániai műtrágyagyártás újraindítása felé, ami a mezőgazdaság és a gazdaság egésze szempontjából is kulcsfontosságú – közölte szerdán a Facebook-oldalán Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök. Bolojan emlékeztetett, hogy a Fekete-tengerből a jövő évtől kitermelt földgázt hatékonyabban lehet hasznosítani a román iparban. Szerinte

a műtrágyák belföldi gyártása nagyobb gazdasági önállóságot, kiszámíthatóbb árakat jelent a gazdáknak, és hozzájárul a munkahelyek megőrzéséhez

– idézte az Agerpres hírügynökség.

Bolojan köszönetet mondott a Romgaz vezetésének a tárgyalások szakszerű lebonyolításáért, megjegyezve, hogy a két igazgató azok közé a komoly emberek közé tartozik, akiket az elmúlt tíz hónapban megismert, és ha több állami vállalat élén is ilyen vezetők állnának, jobban mennének a dolgok.

Az Azomures évek óta bajban van, 900 embert tett volna az utcára a svájci multi Erdélyben

Az Azomures Románia egyik legnagyobb gázfogyasztója és műtrágyatermelője. A Romgaz 2025 novemberében kezdeményezett tárgyalásokat a legnagyobb romániai műtrágyagyártónak számító kombinát megvásárlásáról – idézte fel az MTI. A tárgyalások eredménytelenségére hivatkozva az Azomures tulajdonosa, az Ameropa márciusban bejelentette, hogy bezárja az üzemet. A svájci vállalat 2021 decemberében a magas gázárra hivatkozva leállította a termelést az Azomuresben. Azóta csökkentett kapacitással több alkalommal újraindították a termelést, majd pár hónap múlva ismét leállították.

Az Azomuresnek 920 dolgozója van, közülük mintegy 800 kényszerszabadságon.

A vállalat 2023-at és 2024-et 72,577 millió lej, illetve 505,805 millió lej veszteséggel zárta, a tavalyi gazdálkodási adatokat még nem hozták nyilvánosságra. Az üzem termelési kapacitása évi 1,6 millió tonna műtrágya. Az Azomures Románia legnagyobb ipari gázfogyasztója, maximális termelési kapacitás mellett évi mintegy 1,2 milliárd köbméter földgázt használ fel.