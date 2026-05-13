Hatalmas baj van a szomszédban: bezzeg-Románia elsőnek csúszott recesszióba és egyre drágul

Keleti szomszédunk gazdasága is megsínyli a belpolitikai válságot. A friss román GDP-, ipari termelési és inflációs adat is egyértelmű recesszióra utal.
VG/MTI
2026.05.13, 10:56
Frissítve: 2026.05.13, 11:08

A nyers adatok szerint az első negyedévben Romániában a bruttó hazai termék (GDP) 1,7 százalékkal volt kisebb mint 2025 azonos időszakában. A szezonálisan, naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok azt mutatják, hogy az első negyedévi román GDP éves összevetésben 1,5 százalékkal csökkent – közölte szerdai gyorstájékoztatójában a romániai Országos Statisztikai Intézet (INS). Ez még tulajdonképpen azelőtt történt, hogy az iráni háború odasózott az egész Európai Unió gazdaságának (illetve a március már háborús hónap volt).

Siralmas adatok sora érkezett a román gazdaságról / Fotó: Jaap Arriens / AFP

Az előző negyedévhez viszonyítva 0,2 százalékkal romlott a román gazdaság teljesítménye. Ez azt jelenti, hogy Románia technikai recesszióban van.

Az INS korrigált adatai szerint 2024 utolsó negyedévében a román GDP 2 százalékkal csökkent az előző negyedévhez viszonyítva, a harmadik negyedévben pedig stagnált. A korábbi adatok azt mutatták, hogy negyedéves összevetésben a harmadik negyedévben 0,1 százalékkal, míg a negyedikben 1,8 százalékkal romlott a gazdaság teljesítménye.

A 2026-os költségvetés tervezetében a bukaresti kormány 1 százalékos gazdasági növekedéssel számolt.

Dübörög az infláció Romániában

Nem a GDP-adat a legrosszabb, ami szerdán keleti szomszédunkkal történt. Az Országos Statisztikai Intézet gyorstájékoztatója szerint áprilisban 10,71 százalékra gyorsult az éves infláció Romániában a márciusi 9,87 százalékról. Az országban legutóbb 2023 júniusában volt két számjegyű, 10,3 százalékos inflációs ráta.

Áprilisban az élelmiszerek 7,39 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban, a nem élelmiszer jellegű termékek 12,02 százalékkal, a szolgáltatások pedig 13,04 százalékkal drágultak.

Leginkább az áram (54,18 százalék), a lakásbérlés (43,78 százalék), a gázolaj (32,68 százalék), a benzin (22,42 százalék) és a kávé (21,76 százalék) drágult. Legnagyobb mértékben a burgonya (11,70 százalék), a légi közlekedés (4,69 százalék), a búzaliszt (4,38 százalék), valamint a bab és más hüvelyesek (4,33 százalék) ára csökkent.

Márciushoz képest 0,84 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak.

Lejtmenetben a román ipar is

A nyers adatok szerint márciusban éves összevetésben 0,7 százalékkal csökkent az ipari termelés volumene Romániában – közölte szintén szerdán közzétett gyorstájékoztatójában az Országos Statisztikai Intézet. A naptárhatástól megtisztított adatok az ipari termelés 2,2 százalékos csökkenését mutatják 2025 márciusához viszonyítva.

A nyers adatok szerint a bányászat és az energiaipar teljesítménye 2, illetve 3,6 százalékkal javult, míg a feldolgozóiparé 1,5 százalékkal romlott. A naptárhatástól megtisztított adatok azt mutatják, hogy a bányászat és az energiaipar termelése 1,3, illetve 3,7 százalékkal nőtt, miközben a feldolgozóiparé 3,2 százalékkal csökkent.

A román reményeknek befellegzett: akkora bajban van a gazdaság, hogy idén szinte már biztos az éves visszaesés

Románia gazdasága idén éves szinten mérsékelt recesszióba sodródhat a globális válságok és a belpolitikai instabilitás együttes hatásai miatt – vélik a Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának szakértői. A kutatók 0,5 százalékos GDP-visszaesést várnak 2026-ra.

A közgazdászok szerint azonban megvannak a feltételei a gazdaság fokozatos helyreállásának is: a politikai helyzet esetleges stabilizálódása hozzájárulhat a gazdasági növekedés újraindulásához, ezért a 2027-re vonatkozó előrejelzések továbbra is pozitívak, és Románia GDP-jének 2,2 százalékos növekedését vetítik előre – számolt be róla az EconoMedia román gazdasági hírportál.

Románia jelenleg elhúzódó belpolitikai krízissel néz szembe, ami május 5-én a parlamentben benyújtott és elfogadott bizalmatlansági indítványban, valamint az Ilie Bolojan vezette kormány leváltásában csúcsosodott ki. A közgazdászok szerint ilyen helyzetekben a politikai bizonytalanság nem csupán a politikai osztály problémája, hanem gyorsan átterjed a teljes gazdaságra is:

  • gyengíti a befektetői bizalmat,
  • késlelteti a beruházási döntéseket
  • és növeli a pénzügyi piacok volatilitását.

Emellett tovább nehezíti a költségvetési hiány kezelését és a szükséges reformok végrehajtását.

A szakértők úgy vélik, hogy a politikai instabilitás hatásai jóval tartósabbak lehetnek, és végső soron az ország gazdasági teljesítményének romlásában is megmutatkozhatnak. Ennek megfelelően a Babes-Bolyai Tudományegyetem csapata jelentősen módosította a román GDP 2026-os alakulására vonatkozó előrejelzését, és idén először negatív értékkel, vagyis gazdasági visszaeséssel számol.

Az év elején még 0,8 százalékos mérsékelt gazdasági növekedést prognosztizáltak 2026-ra, elsősorban a makrogazdasági mutatók fokozatos javulására alapozva az év második felében. Az előrejelzés első módosítására az iráni konfliktus kirobbanásakor került sor, amikor a növekedési várakozást 0,4 százalékra csökkentették, majd néhány héttel később ismét lefelé korrigálták, ezúttal 0,2 százalékra.

