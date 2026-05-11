Bejelentés: Magyarország közvetlen közelébe költözött a világ egyik legnagyobb energiaóriása – erre készülnek

Romániában nyitja meg globális szolgáltatási központját az ENGIE globális energetikai vállalat – írta az economica.net a cég közleménye alapján.
VG - MTI
2026.05.11, 21:35

"Az új központ koncepciója az, hogy integrált szaktudással szolgáljon, tegye hatékonyabbá a tevékenységet és alkalmazza a legmodernebb technológiákat, mint az automatizálás, valamint a folyamatelemzési és optimizálási eszközök, így javítva az egész csoport hatékonyságát és teljesítményét" – idézte a romániai economica.net az ENGIE közleményét.

gázcső, gázvezeték, vezeték, románia csőTörök Áramlatolaj
Száznál is több embert foglalkoztat a cég Románia területén

Az ENGIE Global Business Services (GBS) Romania keretében jelenleg 180 informatikai, humán erőforrás, pénzügyi és beszerzési szakember dolgozik. A tervek szerint az év végére a létszám néhány száz főre nő. Az ENGIE GBS kezdetben a cégcsoport európai, főleg francia és belga érdekeltségeit fogja kiszolgálni, folyamatosan bővítve a haszonélvezők körét. „Románia stratégiai helyszín a támogató szolgáltatások számára, szilárd műszaki szakértelemmel, nyelvi kompetenciával és dinamikus gazdasági környezettel rendelkezik” – nyilatkozta Nicolas Richard, az ENGIE Romania vezérigazgatója.

A legnagyobb vállalat költözik Románia területére

A párizsi és a brüsszeli értéktőzsdén jegyzett ENGIE a vezető globális energetikai vállalatok közé tartozik: 

  • 30 országban van jelen, 
  • alkalmazottainak száma meghaladja a 90 ezret, 
  • 2025-ös árbevétele 71,9 milliárd euró (mintegy 25 537 milliárd forint) volt. 

Romániában az ENGIE aktív az áram- és a gázszolgáltatás piacán egyaránt. Ügyfeleinek száma meghaladja a 2,3 milliót, mintegy 4400 főt foglalkoztat. Az ENGIE legnagyobb romániai leányvállalata, az ENGIE Romania 2024-ben 8,685 milliárd lej (mintegy 591 milliárd forint) árbevétel mellett 889,851 millió lej (mintegy 61 milliárd forint) nettó nyereséget ért el.

Olyan bőség van befektetőkből, hogy Magyarországra is jutott

A román Premier Energy Group belépett a magyar energiapiacra, miután megállapodott az Iberdrola Renovables Magyarország Kft. 51 százalékos részesedésének megvásárlásáról. A portfólió 158 megawatt összkapacitású szélerőműveket foglal magában, ami a teljes hazai működő szélenergia-termelés közel felét jelenti. Az ügylet teljes értéke 128 millió euró, amelyből a román vállalat a saját részarányának megfelelő összeget fizeti ki. Az Iberdrola a legnagyobb szélenergia-termelő, piaci kapitalizáció alapján a világ második legnagyobb áramszolgáltatója.

A tranzakció 79 Gamesa turbinát érint, amelyek évente mintegy 300 ezer megawattóra villamos energiát termelnek. A két, Északnyugat-Magyarországon fekvő szélerőműpark kedvező adottságokkal rendelkezik, mivel a Kis-Kárpátok és az Alpok közötti szélcsatorna állandó légáramlatai különösen alkalmasak az energiatermelésre.

Magyarország stabil alapokkal rendelkező piac, amely központi elhelyezkedésének köszönhetően ideális a regionális terjeszkedéshez. A megszerzett szélerőművek méretet és hitelességet adnak számunkra, hogy újabb beruházásokat indítsunk a térségben – mondta José Garza, a Premier Energy vezérigazgatója az Adevarul.ro-nak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
