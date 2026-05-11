Bejelentés: Magyarország közvetlen közelébe költözött a világ egyik legnagyobb energiaóriása – erre készülnek

"Az új központ koncepciója az, hogy integrált szaktudással szolgáljon, tegye hatékonyabbá a tevékenységet és alkalmazza a legmodernebb technológiákat, mint az automatizálás, valamint a folyamatelemzési és optimizálási eszközök, így javítva az egész csoport hatékonyságát és teljesítményét" – idézte a romániai economica.net az ENGIE közleményét.

Száznál is több embert foglalkoztat a cég Románia területén / Fotó: Shutterstock

Az ENGIE Global Business Services (GBS) Romania keretében jelenleg 180 informatikai, humán erőforrás, pénzügyi és beszerzési szakember dolgozik. A tervek szerint az év végére a létszám néhány száz főre nő. Az ENGIE GBS kezdetben a cégcsoport európai, főleg francia és belga érdekeltségeit fogja kiszolgálni, folyamatosan bővítve a haszonélvezők körét. „Románia stratégiai helyszín a támogató szolgáltatások számára, szilárd műszaki szakértelemmel, nyelvi kompetenciával és dinamikus gazdasági környezettel rendelkezik” – nyilatkozta Nicolas Richard, az ENGIE Romania vezérigazgatója.

A legnagyobb vállalat költözik Románia területére

A párizsi és a brüsszeli értéktőzsdén jegyzett ENGIE a vezető globális energetikai vállalatok közé tartozik:

30 országban van jelen,

alkalmazottainak száma meghaladja a 90 ezret,

meghaladja 2025-ös árbevétele 71,9 milliárd euró (mintegy 25 537 milliárd forint) volt.

Romániában az ENGIE aktív az áram- és a gázszolgáltatás piacán egyaránt. Ügyfeleinek száma meghaladja a 2,3 milliót, mintegy 4400 főt foglalkoztat. Az ENGIE legnagyobb romániai leányvállalata, az ENGIE Romania 2024-ben 8,685 milliárd lej (mintegy 591 milliárd forint) árbevétel mellett 889,851 millió lej (mintegy 61 milliárd forint) nettó nyereséget ért el.

Olyan bőség van befektetőkből, hogy Magyarországra is jutott

A román Premier Energy Group belépett a magyar energiapiacra, miután megállapodott az Iberdrola Renovables Magyarország Kft. 51 százalékos részesedésének megvásárlásáról. A portfólió 158 megawatt összkapacitású szélerőműveket foglal magában, ami a teljes hazai működő szélenergia-termelés közel felét jelenti. Az ügylet teljes értéke 128 millió euró, amelyből a román vállalat a saját részarányának megfelelő összeget fizeti ki. Az Iberdrola a legnagyobb szélenergia-termelő, piaci kapitalizáció alapján a világ második legnagyobb áramszolgáltatója.