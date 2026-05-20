Hszinek Putyintól: extra tudású reaktort mutat be Pekingben a Roszatom
Az innovációtól a megvalósításig mottóval rendeznek konferenciát Pekingben. Az eseményen a gyorsneutronos reaktortechnológia legújabb fejlesztéseit mutatják be, a terület az orosz Roszatom egyik erőssége. A konferencia célja a szakemberek tudásának megosztása.
A május 18. és 21. közötti esemény vezető előadói között francia, amerikai, kínai és dél-koreai nukleáris szakemberek mellett ott vannak az orosz Roszatom képviselői is, akik az oroszországi, a reaktorok IV. generációját képviselő fejlesztésekről beszélnek. Felszólal többek között
- Alekszandr Loksin, a Roszatom új atomenergetikai termékek fejlesztéséért felelős vezérigazgató-helyettese,
- Jevgenyij Adamov, a nukleáris üzemanyagciklus zárását célzó orosz Proriv (Áttörés) program tudományos igazgatója,
- Andrej Petrenko, a Proriv projekt főmérnöke,
- Andrej Kasirszkij, a Proriv projekt elemzési osztályának vezetője
- és Andrej Mojszejev, a BREST-OD-300-as reaktorfejlesztési projekt tudományos igazgatója.
A Roszatom bemutat Pekingben egy innovatív multimédiás makettet is (a képen), ami a nukleáris üzemanyagciklus zárását célzó, IV. generációs, kétkomponensű energiarendszer működését demonstrálja. A kiállításon külön is ismertetik a gyorsneutronos reaktorok és a zárt nukleáris üzemanyagciklus terén folytatott orosz–kínai együttműködés eddigi eredményeit.
Az üzemanyagciklus zárása egyszerre több problémára orvosság
„Az új, zárt üzemanyagciklust megvalósító platform az elmúlt évtizedekben felhalmozott kiégett nukleáris üzemanyag és a növekvő uránkereslet problémájának együttes kezelésével jelentősen javítani fogja az atomenergetika gazdasági hatékonyságát, és növeli a környezetbiztonságot. A Roszatom vezető szerepet játszik a IV. generációs nukleáris technológiák fejlesztésében: a Bjelojarszki Atomerőmű BN-1200 M gyorsneutronos blokk építésének előkészítése már megkezdődött, a Tomszki régióban pedig először létesítenek közös telephelyen egy ólomhűtéses gyorsneutronos reaktort és egy kevert, urán-plutónium-nitrid üzemanyagot elállító üzemet, amivel egy telephelyen belül valósul meg a zárt nukleáris üzemanyagciklus” – hangsúlyozta Alekszandr Loksin.
A Gyorsneutronos reaktorok és kapcsolódó üzemanyagciklusok: az innovációtól a megvalósításig (FR26) nevű nemzetközi konferenciát a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szervezte. Az esemény illeszkedik a gyorsneutronos reaktorokkal foglalkozó NAÜ-fórumok sorába. Korábban Kiotóban (2009), Párizsban (2013), Jekatyerinburgban (2017) és Bécsben (2022) rendeztek ilyen fórumot.
A legutóbbi bécsi FR22 konferencián 30 ország szakemberei vettek részt, és több mint 260 előadást tartottak a gyorsneutronos reaktortechnológia és a kapcsolódó üzemanyagciklusok különböző területeiről.
Sok ország fejleszt aktívan gyors reaktortechnológiákat – magyarázza honlapján a NAÜ –, beleértve az innovatív reaktorterveket és a fejlett kis moduláris reaktorokat. Ezek a technológiák különféle hűtőközegeket használnak, például nátriumot, ólmot, ólom-bizmut eutektikumot, gázt és olvadt sót. Számos demonstrációs projekt – mind kicsi, mind nagy – van a tanulmány, a tervezés, az építés és az üzemeltetés különböző szakaszaiban. Nemzeti és nemzetközi erőfeszítések is folynak a megfelelő üzemanyagok és üzemanyagciklusok fejlesztésére ezen fejlett rendszerekhez.
Három kínai szándéknyilatkozatot ír alá a Roszatom
A tudományos eseménnyel időben egybeesik Vlagyimir Putyin orosz elnök kínai látogatása. A látogatáshoz kapsolódóan a Roszatom három szándéknyilatkozat aláírására készül.
- Az első a kínai atomenergia-ügynökséggel születne a humánerőforrás-fejlesztés területén,
- a második a Tudományos és Technológiai Minisztériummal a fúziós energia és a fúziós kutatás területén végzett munkáról, valamint a Kínai Tudományos Akadémiával,
- a harmadikat pedig az élvonalbeli áttörést jelentő területeken – a fotonikában és a kvantumtudományban – végzett munkáról kötik,
erről előzőleg Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója nyilatkozott.
Az állami vállalat jelenleg orosz tervezésű energiatermelő blokkokat épít a Hszudapu és a Tianvan atomerőművekben. A Tianvan hetedik energiatermelő blokkját ez év májusában vagy júniusában helyeznék üzembe. A Roszatom Kínával is együttműködik a gyorsreaktorok fejlesztésében, továbbá programot indít a nukleáris technológiák űrben történő alkalmazására.