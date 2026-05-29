Ettől Trumpban meghűl a vér, bekeményített a NATO-szövetséges: ha nincs vízummentesség, nincs reptér

A Rumen Radev vezette Bulgáriának megvannak a saját prioritásai és döntési rendje, ezért nem támogatja automatikusan az amerikai katonai eszközök hosszabb távú jelenlétét a fővárosi repülőtéren.

Rumen Radev sem akar háborúzni

A döntés érzékeny ponton érinti a bolgár–amerikai kapcsolatokat, mert Bulgária egyszerre NATO-tagállam, az Egyesült Államok szövetségese és olyan ország, amely régóta szeretné elérni, hogy polgárai vízum nélkül léphessenek be az Egyesült Államokba. Radev május 20-án Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében is felvetette a vízummentesség ügyét, és azt kérte, hogy Washington sürgősen vizsgálja meg

a bolgár állampolgárokra vonatkozó korlátozások feloldását.

A bolgár fél azonban a jelek szerint nem kapott olyan választ, amelynek alapján hajlandó lenne hosszabb távon is engedélyezni az amerikai katonai repülőgépek és más eszközök szófiai jelenlétét – írta a BTA bolgár hírportál.

A kormányfő szerint a kabinet pénteken arról dönt, hogy az amerikai repülőgépek június végéig maradhassanak Bulgáriában. Ez a bolgár értelmezés szerint időt ad Washingtonnak arra, hogy újragondolja az álláspontját. A jelenlegi megállapodás eredetileg május végéig szólt, a bolgár védelmi tárca pedig már korábban jelezte, hogy az Egyesült Államok diplomáciai jegyzékben kérheti a katonai repülőgépek tartózkodásának meghosszabbítását a Vaszil Levszki Szófiai Repülőtéren.

Bulgária saját hangot növeszt a nemzetközi térben

A bolgár kormány számára ez részben belpolitikai és szuverenitási kérdés. Jelenleg Radev azt üzeni, hogy Szófia nem pusztán katonai-logisztikai partner, hanem olyan szövetséges, amely viszonosságot vár el. A bolgár álláspont mögött az is látszik, hogy a kormány a vízummentességi ügyet kézzelfogható diplomáciai

eredményként szeretné felmutatni a választóknak.

Az amerikai fél szempontjából a vízummentesség nem pusztán politikai gesztus, hanem szabályozási és biztonsági feltételekhez kötött eljárás. Washington ezért vélhetően nem akarja a katonai együttműködéshez közvetlenül kötni a kérdést, még akkor sem, ha Szófia most gyakorlatilag nyomásgyakorlási eszközként használja az amerikai katonai jelenlét engedélyezését.