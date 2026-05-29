Ettől Trumpban meghűl a vér, bekeményített a NATO-szövetséges: ha nincs vízummentesség, nincs reptér
A Rumen Radev vezette Bulgáriának megvannak a saját prioritásai és döntési rendje, ezért nem támogatja automatikusan az amerikai katonai eszközök hosszabb távú jelenlétét a fővárosi repülőtéren.
Rumen Radev sem akar háborúzni
A döntés érzékeny ponton érinti a bolgár–amerikai kapcsolatokat, mert Bulgária egyszerre NATO-tagállam, az Egyesült Államok szövetségese és olyan ország, amely régóta szeretné elérni, hogy polgárai vízum nélkül léphessenek be az Egyesült Államokba. Radev május 20-án Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében is felvetette a vízummentesség ügyét, és azt kérte, hogy Washington sürgősen vizsgálja meg
a bolgár állampolgárokra vonatkozó korlátozások feloldását.
A bolgár fél azonban a jelek szerint nem kapott olyan választ, amelynek alapján hajlandó lenne hosszabb távon is engedélyezni az amerikai katonai repülőgépek és más eszközök szófiai jelenlétét – írta a BTA bolgár hírportál.
A kormányfő szerint a kabinet pénteken arról dönt, hogy az amerikai repülőgépek június végéig maradhassanak Bulgáriában. Ez a bolgár értelmezés szerint időt ad Washingtonnak arra, hogy újragondolja az álláspontját. A jelenlegi megállapodás eredetileg május végéig szólt, a bolgár védelmi tárca pedig már korábban jelezte, hogy az Egyesült Államok diplomáciai jegyzékben kérheti a katonai repülőgépek tartózkodásának meghosszabbítását a Vaszil Levszki Szófiai Repülőtéren.
Bulgária saját hangot növeszt a nemzetközi térben
A bolgár kormány számára ez részben belpolitikai és szuverenitási kérdés. Jelenleg Radev azt üzeni, hogy Szófia nem pusztán katonai-logisztikai partner, hanem olyan szövetséges, amely viszonosságot vár el. A bolgár álláspont mögött az is látszik, hogy a kormány a vízummentességi ügyet kézzelfogható diplomáciai
eredményként szeretné felmutatni a választóknak.
Az amerikai fél szempontjából a vízummentesség nem pusztán politikai gesztus, hanem szabályozási és biztonsági feltételekhez kötött eljárás. Washington ezért vélhetően nem akarja a katonai együttműködéshez közvetlenül kötni a kérdést, még akkor sem, ha Szófia most gyakorlatilag nyomásgyakorlási eszközként használja az amerikai katonai jelenlét engedélyezését.
A NATO számára ugyanakkor bot a küllők között Rumen Radev Bulgáriája, amiért az ország földrajzi helyzete miatt fontos szereplő a Fekete-tenger térségében. Az orosz–ukrán háború óta felértékelődött a szövetséges katonai jelenlét, a logisztika és a keleti szárny védelme nem elhanyagolható pontja a vitának, Radev pedig éppen a napokban egyeztetett Mark Rutte NATO-főtitkárral is, miközben kormánya azt jelezte, hogy Bulgária a védelmi kiadások növelésére készül.