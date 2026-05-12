„Tűzzel-vassal irtanak, de elmegyünk a falig" – kiderült, mi lesz a ferihegyi légiutas-kísérők pénzével, ezt nem teszi zsebre a Ryanair
Megkezdődött a Ryanair, a dublini központú diszkont-légitársaság részéről a budapesti dolgozók kifizetése, miután a fapados május 10-ig sem utalta át mintegy 400 munkavállaló bérét – értesült a Világgazdaság. A Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet lapunkat arról tájékoztatta, hogy nem minden légiutas-kísérő kapta meg a pénzét, de többen jelezték, hogy „rezgett a telefonjuk, megérkezett az utalás”.
Csorba Attila szerint az, hogy nem egyszerre utalta el a Rynair a késedelmes fizetést követően a munkabéreket, azért fordulhat elő, mert az európai légitársaság különböző módokon foglalkoztatja alkalmazottait. A 40 éve üzemelő, több mint 500 gépes flottával bíró cég hr-modellje relatíve összetett, a dolgozók jelentős része nem közvetlenül a Ryanair anyavállalathoz (Ryanair DAC) van bejelentve, hanem külsős közvetítő és hr-ügynökségeken, vagy leányvállalatain, tehát a Ryanair Group tagjain keresztül foglalkoztat.
Vannak Magyarországon szabályok, amelyeket be kell tartani
„Egy Ryanair-nagyságú céget eleve nem könnyű megközelíteni, ha érdekérvényesítésről van szó” – mondja a szakszervezeti vezető az elmaradt, azóta részben kifizetett dolgozói bérek vonatkozásában, de az, hogy az ír fapados több leányvállalatból áll össze, csak tovább nehezíti a helyeztet. Mint ismert, a budapesti bázisú légiutas-kísérők és pilóták jelentős része a csoport lengyelországi charter- és fapados ága, a Buzz állományába van bejelentve. A szakszervezeti vezetőtől úgy tudjuk, hogy a ferihegyi bérkifizetési problémák mögött is a varsói menedzsment áll.
Függetlenül attól, hogy ki és hová van bejelentve, léteznek bizonyos pályázati szempontok, minimumkövetelmények, ha ezt a Rynair megsérti, annak hosszú távon nagyon negatív következményei lesznek a légitársaságra nézve – hívja fel a figyelmet Csorba Attila.
Egyelőre azonban úgy tűnik, a Ryanair húzásainak nincsen komolyabb következménye – legyen szó a munkavállalók béréről vagy éppen arról, hogy a Ryanair vezérigazgatója – komoly eladási hullámot előidézve a tőzsdén – eltemeti a konkurenciát a magas olajárak miatt.
Mégis mit tehet egy szakszervezet azt követően, hogy több száz munkavállalója nem kapja meg a neki járó fizetését, és milyen esélyekkel indul a légitársasággal szemben? – merül fel a kérdés az esettel kapcsolatban. Csorba Attila kérdésünkre azt felelte, szűkek az eszközeik, de elmennek a falig, hogy ne történhessen ilyen újra. A szakszervezet ezért a Foglalkoztatásfelügyeleti és Munkavédelmi Főosztályhoz fordult, hiszen attól függetlenül, hogy egy cég uniós vagy magyar székhelyű, vagy hol működik a menedzsment, az adott ország munkajogi szabályai is vonatkoznak rá.
Meg kell tudnunk változtatni a kialakult gyakorlatot, még úgy is, hogy a Ryanair egy kőkemény munkáltató
– mondta.
A szakszervezeti vezető elárulta, napi szinten tartják a kapcsolatot az általuk képviselt munkavállalókkal, többüknek pedig már utaltak is. „Különböző cégek, különböző foglalkoztatók, ki van találva ez a rendszer, nem könnyű megtalálni őket. Kerestük őket levélben, bemutatkoztunk nekik a jövőre nézve, hogy kik vagyunk, kiket képviselünk, válaszra sem méltattak eddig” – hangsúlyozta lapunknak Csorba Attila, emlékeztetve arra, hogy már novemberben is történt hasonló Ferihegyen.
Össze kell fogniuk a szakszervezeteknek
Szerinte az nem vezet sehová, ha a hazai érdekképviseletek között széthúzás van, elvégre közös célért dolgoznak – a szakszervezetis ezzel a spanyolországi történésekre utalt, ahol a Ryanair bérvitákba keveredett azt követően, hogy két helyi szakszervezet, az USO és a CCOO egymásnak feszült. A történet vége az lett egy bírósági ítélet értelmében, hogy a Ryanair 3000 euróig terjedő béremelést követel vissza bizonyos spanyolországi utaskísérőitől. Hozzáfűzte:
Bár vannak rivalizálások a szakszervezetek között globálisan, én annak vagyok a híve, hogy két szakszervezet ne vitatkozzon, össze kell fogni.
Tűzzel vassal irtják...
Iparági forrásoktól úgy értesültünk, hogy az íreknél bevett szokás céges szinten, hogy saját maguk közül emelnek ki embereket, akár menedzseri, érdekképviseleti szinten, akik elméletileg a munkavállalókat képviselik, de a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ők elsősorban a cég érdekei alapján járnak el. Spanyolországban is ezt láthattuk, ahol egyes kritikák szerint a már említett CCOO-val alkut kötött a Ryanair.
Többekkel is beszéltünk a fapadosokra jellemző munkakultúrártól. Mind azt mondták, hogy az angolszász, nagyon erős szakszervezeti hagyományok ellenére a fapadosok világa kegyetlen, mivel tűzzel-vassal irtják a szakszervezeteket – bármi ilyen kezdeményezés kirúgási ok, katonás a rend.
Abban egyetértés van az általunk megkérdezett, a területet jól ismerő források között, hogy a dolgozói bérek kifizetése törvényességi, és nem érdekvédelmi kérdés, ezért – ahogy fogalmaztak – az ilyen légitársaságokat a fogyasztóvédelemnél kellene felnyomni, hogy nézzenek utána a dolgoknak. Nonszensz, hogy úgy fizetnek, ahogy úri kedvük tartja, vagy ahogy éppen le van kötve a pénzük, a kamatokat tartják fontosabbnak – fogalmazott egy a szakmában évtizedek óta dolgozó forrásunk, hozzáfűzve:
Jó lenne tudni az utasoknak, hogy amikor felszáll a gép, akkor a légiutas-kísérők milyen körülmények között dolgoznak. Az érdekvédelem is tulajdonképpen erről szól, hogy amikor a cég olyat csinál, ami nem helyes, tiltakozást szervez. Máshogy nem megy.
Mi történt? Ezt tette a Ryanair
Rövid időn belül másodjára fordult elő, hogy nem kapták meg időben a fizetésüket az ír fapados légitársaság dolgozói, mintegy négyszázan. A varsói bázisvezetés irányítása alatt dolgozó ferihegyi légiutas-kísérők közül a mai napig egyetlen munkavállaló sem kapta meg a munkabérét – közölte a Facebookon a Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet még hétfőn a történtekkel kapcsolatban. – Családanyák. Családapák. Fiatal munkavállalók, akik egész hónapban elvégezték a munkájukat, mégsem kapták meg a munkabérüket – írták, hozzátéve, hogy rövid időn belül ez már a második hasonló eset az ír fapados légitársaságnál. „Biztosak vagyunk benne, hogy Michael O’Leary sem támogatná, hogy a varsói menedzsment ne tartsa be a munkavállalókat védő jogszabályokat, és késedelmes bérfizetéssel sodorjon bizonytalanságba dolgozó családokat. Meddig engedhető meg, hogy ilyen óriáscégek így bánjanak a ferihegyi dolgozókkal?” – tette fel a kérdést a szakszervezet.