„Tűzzel-vassal irtanak, de elmegyünk a falig" – kiderült, mi lesz a ferihegyi légiutas-kísérők pénzével, ezt nem teszi zsebre a Ryanair

Megkezdődött a Ryanair, a dublini központú diszkont-légitársaság részéről a budapesti dolgozók kifizetése, miután a fapados május 10-ig sem utalta át mintegy 400 munkavállaló bérét – értesült a Világgazdaság. A Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet lapunkat arról tájékoztatta, hogy nem minden légiutas-kísérő kapta meg a pénzét, de többen jelezték, hogy „rezgett a telefonjuk, megérkezett az utalás”.

Konkurenciaharc: kemény munka, fizetés nélkül – elkezdte utalni a ferihegyi dolgozók bérét a Rynair / Fotó: Shutterstock

Csorba Attila szerint az, hogy nem egyszerre utalta el a Rynair a késedelmes fizetést követően a munkabéreket, azért fordulhat elő, mert az európai légitársaság különböző módokon foglalkoztatja alkalmazottait. A 40 éve üzemelő, több mint 500 gépes flottával bíró cég hr-modellje relatíve összetett, a dolgozók jelentős része nem közvetlenül a Ryanair anyavállalathoz (Ryanair DAC) van bejelentve, hanem külsős közvetítő és hr-ügynökségeken, vagy leányvállalatain, tehát a Ryanair Group tagjain keresztül foglalkoztat.

Vannak Magyarországon szabályok, amelyeket be kell tartani

„Egy Ryanair-nagyságú céget eleve nem könnyű megközelíteni, ha érdekérvényesítésről van szó” – mondja a szakszervezeti vezető az elmaradt, azóta részben kifizetett dolgozói bérek vonatkozásában, de az, hogy az ír fapados több leányvállalatból áll össze, csak tovább nehezíti a helyeztet. Mint ismert, a budapesti bázisú légiutas-kísérők és pilóták jelentős része a csoport lengyelországi charter- és fapados ága, a Buzz állományába van bejelentve. A szakszervezeti vezetőtől úgy tudjuk, hogy a ferihegyi bérkifizetési problémák mögött is a varsói menedzsment áll.

Függetlenül attól, hogy ki és hová van bejelentve, léteznek bizonyos pályázati szempontok, minimumkövetelmények, ha ezt a Rynair megsérti, annak hosszú távon nagyon negatív következményei lesznek a légitársaságra nézve – hívja fel a figyelmet Csorba Attila.

Egyelőre azonban úgy tűnik, a Ryanair húzásainak nincsen komolyabb következménye – legyen szó a munkavállalók béréről vagy éppen arról, hogy a Ryanair vezérigazgatója – komoly eladási hullámot előidézve a tőzsdén – eltemeti a konkurenciát a magas olajárak miatt.