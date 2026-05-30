Románia
Rheinmetall
hitel

Gigantikus fegyverüzletet kötött Románia: ezeket a hadi eszközöket vásárolják az uniós SAFE-hitelből

Járdi Roland
2026.05.30, 14:21

Pénteken nagy értékű haderőfejlesztési szerződéseket írt alá a román védelmi minisztérium, amelyeket a SAFE hitelkeretéből finanszíroznak. A tárca közleménye szerint az egyik megállapodás 298 lánctalpas gyalogsági harcjármű beszerzésére vonatkozik – írja a Maszol.ro.

Gigantikus fegyverüzletet kötött Románia: ezeket a hadi eszközöket vásárolják a SAFE-hitelből / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

 A járműveket a román szárazföldi haderő nehézfegyverzetű gyalogos egységei használják majd.

A Rheinmetall Automecanica vállalattal kötött keretszerződés értéke áfa nélkül 3,337 milliárd euró.

A minisztérium 981,95 millió euró értékű szerződést kötött a Rheinmetall Italia vállalattal összesen 11 különböző légvédelmi és drónelhárító rendszer beszerzéséről. A tárca szerint ezek a csapatok, a haditechnikai eszközök – köztük hajók – és a fontos katonai létesítmények védelmét szolgálják.

Egy további, 920 millió eurós szerződést a német Rheinmetall csoporthoz tartozó NVL céggel írtak alá két tengeri járőrhajó és két, búvárok bevetésére alkalmas gyorsnaszád beszerzéséről. A minisztérium szerint ezek a haditengerészeti eszközök Románia védelmi képességeit erősítik és hozzájárulnak az Európai Unió és a NATO tengeri határainak biztonságához.

A Rheinmetall Waffe Munition GmbH-val egy 449,75 millió euró értékű szerződést is kötöttek 35 milliméteres lőszer szállításáról. A csaknem 402 ezer darab lőszer légi célpontok, köztük drónok ellen vethető be.

A védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a szerződéseket a SAFE-programban előírt határidőig, május 30-ig sikerült aláírniuk.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
