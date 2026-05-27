Deviza
EUR/HUF354,61 -0,39% USD/HUF304,51 -0,46% GBP/HUF409,5 -0,53% CHF/HUF387,9 -0,43% PLN/HUF83,73 -0,36% RON/HUF67,65 -0,45% CZK/HUF14,61 -0,44% EUR/HUF354,61 -0,39% USD/HUF304,51 -0,46% GBP/HUF409,5 -0,53% CHF/HUF387,9 -0,43% PLN/HUF83,73 -0,36% RON/HUF67,65 -0,45% CZK/HUF14,61 -0,44%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 163,92 +0,95% MTELEKOM2 588 -0,15% MOL3 772 -1,27% OTP41 130 +1,53% RICHTER12 420 +1,85% OPUS322,5 +1,86% ANY7 880 +0,25% AUTOWALLIS146 -0,68% WABERERS4 540 +1,32% BUMIX9 119,07 +0,05% CETOP4 559,35 +1,12% CETOP NTR2 881,13 +0,12% BUX132 163,92 +0,95% MTELEKOM2 588 -0,15% MOL3 772 -1,27% OTP41 130 +1,53% RICHTER12 420 +1,85% OPUS322,5 +1,86% ANY7 880 +0,25% AUTOWALLIS146 -0,68% WABERERS4 540 +1,32% BUMIX9 119,07 +0,05% CETOP4 559,35 +1,12% CETOP NTR2 881,13 +0,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Távol-Kelet
Dél-Korea
Samsung Electronics
Samsung

Profit a munkásoknak: a Samsung Electronics lépése felforgathatja a dél-koreai ipart

A Samsung Electronics történelmi megállapodást kötött a legnagyobb szakszervezetével, amely rekordbónuszokat biztosít a dolgozóknak, ugyanakkor feszültséget gerjeszt a dél-koreai nagyvállalatok körében. Az egyezség ugyanis szembemegy a vállalati jövedelmek elosztásának bevett korábbi normáival - nem csak a Samsungnál, de az egész országban.
Hornyák Szabolcs
2026.05.27, 14:33

A Samsung Electronics és fő szakszervezete közötti bérmegállapodás szerdán elhárította a sztrájk veszélyét, ezzel a cég dolgozói első komoly tárgyalási győzelmüket könyvelhetik el. A Samsung beleegyezett abba, hogy félvezető részlegének működési nyereségéből 10,5 százalékot különít el az ott dolgozók rendkívüli jutalmazására.

Profit a munkásoknak: a Samsung Electronics lépése felforgathatja a dél-koreai ipart
 Történelmi fordulat Dél-Koreában: a Samsung megosztja a profitot / Fotó: AFP

Egyes, memóriacsipekkel foglalkozó munkások teljes bónuszjövedelme így elérheti a 416 ezer dollárt. Ez már a második eset Dél-Koreában, amikor egy nagyvállalat írásban kötelezi el magát amellett, hogy a munkavállalókat a működési nyereség meghatározott hányadával jutalmazza. Korábban csak az SK Hynix kötött hasonló, írásos megállapodást a profit egy részének munkavállalói részesedéséről.

A Reuters emlékeztet: a mostani megállapodás jóval szélesebb következményekkel járhat, mivel a Samsung Dél-Korea legnagyobb és legbefolyásosabb cége, így az eset bátoríthatja a többi szakszervezetet. A Kakao online konglomerátumnál 10 százalékos profitmegosztásról folynak tárgyalások, míg az LG Uplus és a HD Hyundai Heavy Industries szakszervezetei akár 30 százalékos arányt követelnek.

A munkavállalók az adóhatóságot is kanyarban előzik - különeges helyzetben a Samsung

Az egyezség szembemegy a vállalati jövedelmek elosztásának bevett globális normáival. A bónuszokat hagyományosan az adózás utáni nyereségből számítják, de a megállapodásnak köszönhetően a Samsung dolgozói megelőzik a jövőben az adóhatóságot és a befektetőket is.

A témával kapcsolatban I Dzsemjong dél-koreai elnök aggodalmát fejezte ki. Az államfő korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy az adózás előtti üzemeltetési eredmény közvetlen megosztása ellentétes a nemzetközi gyakorlattal és a befektetők érdekeivel. A Koreai Vállalkozói Szövetség szerint a Samsung különleges helyzete miatt nem szabad általánosítani a megállapodást. 

Új törvény, nagyobb szakszervezeti aktivitás

A háttérben egy új törvény is szerepet játszik. A márciusban hatályba lépett szabályozás bővíti a alvállalkozók védelmét és megnehezíti a vállalatoknak a sztrájkolókkal szembeni anyagi megtorlást. Ennek hatására már az első napon több tízezer alvállalkozói szakszervezeti tag kezdeményezett bértárgyalásokat.

A dél-koreai munkaerő körülbelül 13 százaléka volt szakszervezeti tag 2024-ben, ez némileg az OECD-átlag alatt marad. A sztrájkok gyakorisága ugyanakkor jóval meghaladja a szomszédos Japánét. A megállapodás ugyan rövid távon stabilitást hozhat a Samsungnak és több csebolnak, de hosszú távon átalakíthatja a dél-koreai nagyvállalatok és munkavállalóik viszonyát, ami jelentős hatással lehet az érintettek nyereségére is.

Tovább száguldottak a koreai szupersztárok, húznak el az amerikai gigászok mellett
A félvezetőgyártók partija nem akar véget érni. Legalábbis Dél-Koreában, hiszen a szöuli tőzsdén kedden is folytatódott a Samsung Electronics és az SK Hynix szárnyalása. Mindkét cég egyre magasabbra jut a világ legnagyobb tőzsdei kapitalizációjú cégeinek a rangsorában is.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu