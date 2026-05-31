A SoftBank 75 milliárd eurót ígér Európa legnagyobb MI-létesítményének megépítésére Franciaországban

A SoftBank hatalmas tétet tesz a mesterségesintelligencia- (MI) forradalomra: a vállalat már több mint 60 milliárd dolláros befektetést vállalt a ChatGPT fejlesztője, az OpenAI a finanszírozására.

A SoftBank Franciaországot választotta / Fotó: AFP

A SoftBank vállalta, hogy akár 75 milliárd eurót fektet be egy kiterjedt, mesterséges intelligenciát kiszolgáló számítási központokból álló hálózat kiépítésébe Franciaországban. A beruházás Európa legnagyobb adatközpontprojektjévé válhat, miközben a kontinens igyekszik felzárkózni az Egyesült Államokhoz és Kínához az MI-infrastruktúra terén – írja a Financial Times.

A kötelezettségvállalás Masayoshi Son vállalatcsoportjának legnagyobb MI-befektetése az Egyesült Államokon kívül, és jelentős politikai siker Emmanuel Macron francia elnök számára. A megállapodás gyorsan megszületett azt követően, hogy Macron és Son április elején Tokióban közösen vacsoráztak. A találkozón a francia elnök Franciaország előnyeit hangsúlyozta: a bőséges atomenergia-termelést és az MI-létesítmények gyorsított engedélyezési eljárásait.

A bejelentés ugyan grandiózusnak tűni, viszont nem változtat azon, hogy Európa jócskán lemarad az Egyesült Államok, Kína és a Közel-Kelet mögött a hatalmas adatközpontok építésében, amelyekre a technológiai vezetők szerint szükség lesz az MI-számítási kapacitás iránti robbanásszerű kereslet kielégítéséhez. A beruházások jellemzően olyan régiókba áramlanak, ahol alacsonyabbak az energiaárak, gyorsabb a hálózati csatlakozás és enyhébb a szabályozás.

A SoftBank első ütemben

45 milliárd eurós beruházást vezetne be egy 3,1 gigawattos kapacitású infrastruktúra kiépítésére Franciaország északi, Hauts-de-France régiójában 2031-ig,

további 2 gigawatt későbbi bővítési tervvel.

A dunkerque-i fő létesítményben a SoftBank a Schneider Electrickel működne együtt, hogy MI-infrastruktúrára és robotikai gyártásra specializálódott központot hozzon létre.

A helyszín stratégiailag kedvező London, Brüsszel és Amszterdam kiszolgálására.

Ha a teljes, 5 gigawattos komplexum megvalósul – ami nagyjából öt atomerőmű teljesítményének, illetve New York város csúcsidei villamosenergia-igényének felel meg –, a SoftBank teljes befektetése elérheti a 75 milliárd eurót (87 milliárd dollárt).

A SoftBank MI-stratégiája

A francia projekt a SoftBank egyre növekvő MI-infrastruktúra-portfóliójába illeszkedik. A vállalat márciusban jelentett be egy 10 gigawattos ohiói adatközpontprojektet, amelyet a Trump-kormányzat tisztviselői ismertettek.