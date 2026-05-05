Nem várt módon tett be az iráni háború a futball világbajnokságnak: egekbe szökött a sör ára – nem mindegy, melyik országban nézzük, ötszörös is lehet a különbség

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság nemcsak sporttörténeti léptékében lesz rekorddöntő, hanem fogyasztásban is: a William Hill elemzése szerint a hivatalos stadionokban és szurkolói zónákban több mint ötmillió korsó sör fogyhat el a torna alatt. A 48 csapatos, 104 mérkőzéses, 16 várost és három országot felölelő esemény minden korábbinál nagyobb tömeget mozgat meg – és ezzel együtt minden eddiginél nagyobb volumenű alkoholfogyasztást generál.

A sör ára pedig különösen jól mutatja, hogyan kapcsolódik össze egy globális sportesemény a geopolitikai feszültségekkel / Fotó: Anton Vierietin

A számok már önmagukban is beszédesek. A 2022-es katari világbajnokságon – ahol jelentős korlátozások voltak érvényben – több mint 1,2 millió liter sört adtak el.

Ehhez képest a 2026-os tornára legalább 3 millió literes fogyasztást várnak, ami több mint 5,2 millió korsónak felel meg.

Ez a mennyiség elegendő lenne több mint 1200 olimpiai úszómedence megtöltésére, vagy akár 5000 emeletes busz „feltöltésére” lagerrel. Ha valaki napi egy korsót inna meg ebből a mennyiségből, több mint 8200 évig tartana.

Három ország, három teljesen eltérő sörkultúra

A három rendező ország között azonban jelentős kulturális és árkülönbségek rajzolódnak ki. Az Egyesült Államok esetében a kézműves sörforradalom és a stadionélmény találkozik: a kínálat széles, az árak viszont a legmagasabbak, különösen a tengerparti városokban, ahol a kétszámjegyű árak sem számítanak ritkaságnak. A tailgating – azaz a parkolókban történő előmeccses grillezés és italozás – a szurkolói kultúra szerves része, részben éppen a magas stadionárak miatt.

Mexikó ezzel szemben a tradicionális cerveza-kultúrát hozza: a Corona és a Modelo dominanciája, a meccs előtti kantinozás és a jóval alacsonyabb árak jellemzik a piacot. Itt egy korsó ára akár 2 dollár körül alakulhat. Kanada pedig a kisüzemi sörfőzdék felfutását mutatja meg a világnak, Toronto és Vancouver a kraft sörök egyik új központjává vált.

A stadionokban 2026-ban minden helyszínen lesz alkohol, szemben a 2022-es katari tornával, ahol az utolsó pillanatban tiltották be a legtöbb helyen az értékesítést. Ugyanakkor a fogyasztás szabályozott marad:

csak kijelölt zónákban és hivatalos szurkolói területeken lehet majd sört inni, és több stadion – például a vancouveri BC Place – alkoholmentes szekciókat is fenntart.

Monopólium a csapoknál

A sörpiac egyik kulcsszereplője a AB InBev, amely a Budweiser márkán keresztül a FIFA egyik legrégebbi és legjövedelmezőbb partnere. A több mint 110 millió dolláros ciklikus szponzori szerződés biztosítja a gyártó számára az exkluzivitást az összes hivatalos helyszínen. Ez a gyakorlatban monopóliumot jelent: a stadionokon belül nincs valódi árverseny, a fogyasztók egyetlen beszállító árazásával szembesülnek.