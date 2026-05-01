Deviza
EUR/HUF362,19 -0,76% USD/HUF307,31 -1,23% GBP/HUF419,64 -0,88% CHF/HUF394,94 -0,79% PLN/HUF85,29 -0,54% RON/HUF69,57 -0,88% CZK/HUF14,86 -0,74% EUR/HUF362,19 -0,76% USD/HUF307,31 -1,23% GBP/HUF419,64 -0,88% CHF/HUF394,94 -0,79% PLN/HUF85,29 -0,54% RON/HUF69,57 -0,88% CZK/HUF14,86 -0,74%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 787,99 +0,87% MTELEKOM2 456 -1,05% MOL4 136 +2,27% OTP41 600 -0,31% RICHTER13 070 +2,35% OPUS328 +11,75% ANY7 380 +0,27% AUTOWALLIS146,5 -1,35% WABERERS4 650 +1,09% BUMIX9 133,99 +0,13% CETOP4 334,43 -0,98% CETOP NTR2 718,76 -0,98% BUX133 787,99 +0,87% MTELEKOM2 456 -1,05% MOL4 136 +2,27% OTP41 600 -0,31% RICHTER13 070 +2,35% OPUS328 +11,75% ANY7 380 +0,27% AUTOWALLIS146,5 -1,35% WABERERS4 650 +1,09% BUMIX9 133,99 +0,13% CETOP4 334,43 -0,98% CETOP NTR2 718,76 -0,98%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
űripar
Elon Musk
SpaceX
Starship
költség
fejlesztés

Brutális tét az űrben: a SpaceX már 15 milliárd dollárt költött a Starshipre, de még mindig nincs kész, és a költségek csak nőnek

A SpaceX eddig több mint 15 milliárd dollárt költött a Starship fejlesztésére, amely a cég jövőjének kulcsa lehet. A Starship nemcsak a műholdpiacot, hanem az űrutazást és az adatközpontok jövőjét is átalakíthatja. A hatalmas beruházás azonban komoly technológiai és gazdasági kockázatokat is hordoz, arról nem is beszélve, hogy a SpaceX költségei egyre csak nőnek.
Gergely Máté
2026.05.01, 16:27

Az SpaceX eddig több mint 15 milliárd dollárt (nagyjából 5400 milliárd forintot) költött a Starship fejlesztésére, ami jól mutatja, mekkora tétje van a következő generációs rakétának nemcsak a cég, hanem az egész űripar szempontjából. A projekt költsége nagyságrendekkel meghaladja a korábbi sikerrakéta, a Falcon 9 mintegy 400 millió dolláros fejlesztési költségét, miközben a vállalat értékelése már 1,75 billió dollár (közel 630 ezer milliárd forint) körül alakul.

Brutális tét az űrben: a SpaceX már 15 milliárd dollárt költött a Starshipre, de még mindig nincs kész, és a költségek csak nőnek / Fotó: Marc A Sherman

Sok buktatója van az ambiciózus terveknek

A Starship kulcsszerepet játszik Elon Musk hosszú távú terveiben: a rendszer nemcsak a Starlink műholdhálózat bővítését szolgálná, hanem a Hold- és Mars-missziók alapja is lenne. A rakéta egyszerre akár 60 új generációs műholdat is pályára állíthat, ami jelentős ugrás a jelenlegi kapacitáshoz képest, és alapjaiban változtathatja meg a műholdas internet gazdasági modelljét – írja a Reuters.

A fejlesztés azonban rendkívül kockázatos. A 2023 óta végrehajtott 11 tesztrepülés során látványos sikerek és komoly kudarcok is történtek, miközben a rendszer még mindig nem áll készen a tömeges, üzemszerű működésre. 

A cél az évi több ezer indítás lenne, ami példátlan az iparágban, de ehhez még számos technológiai akadályt kell leküzdeni.

Az egyik legnagyobb kihívás a teljes újrahasznosíthatóság elérése, mely a költségek drasztikus csökkentésének kulcsa lenne. Emellett az űrbeli üzemanyag-utántöltés is kritikus kérdés, mely nélkül a mélyűri küldetések – például a Mars-utazás – nem valósíthatók meg. Ez a technológia jelenleg még nem bizonyított, és több egymásra épülő indítást igényelne.

Ipari gyártásra készülnek Muskék, akkor is, ha ez szinte lehetetlen

A földi infrastruktúra szintén komoly szűk keresztmetszet. Egyetlen Starship-indítás több száz tartálykocsi földgáznak megfelelő üzemanyagot és mintegy egymillió gallon (közel 3,8 millió liter) vizet igényel, ami komoly terhelést jelent a helyi rendszereknek. Ez felveti a kérdést, hogy a kívánt indítási gyakoriság egyáltalán fenntartható-e.

A Starship köré épített texasi Starbase létesítmény már most ipari méretű gyártásra készül, ami szokatlan megközelítés az űriparban. 

A cél az, hogy a rakétagyártás inkább hasonlítson repülőgépgyártásra, mint egyedi űreszközök előállítására. 

Ez azonban azt is jelenti, hogy minden technológiai módosítás az egész gyártási láncot érinti, ami növeli a kockázatokat.

A következő mérföldkő a Starship V3 első tesztrepülése lehet, mely már egy jelentősen áttervezett változat. Ez a verzió kulcsfontosságú lesz a NASA Artemis-programja szempontjából is, mely legalább 3 milliárd dollárral (mintegy 1080 milliárd forinttal) támogatja a fejlesztést. A program sikere vagy kudarca így nemcsak a SpaceX, hanem az amerikai űrstratégia jövőjét is befolyásolhatja.

Mik a problémái a Starshipnek?

A tavalyi tesztek jól mutatták, hogy a Starship fejlesztése még mindig komoly technológiai kockázatokat hordoz. A felső fokozat egyik kritikus hibája az volt, hogy a hasznos teherajtó nem nyílt ki, így a szimulált Starlink-műholdakat nem tudták pályára állítani, ami alapvető funkció lenne a rendszer jövőbeli üzleti modelljében. Ennél is súlyosabb problémát jelentett, hogy a visszatérés során nyomáscsökkenés lépett fel a metántartályban, feltehetően egy hibás szelep miatt, ami végül robbanáshoz vezetett. Ezek a hibák arra utalnak, hogy 

a rendszer kulcsfontosságú elemei – a hajtóanyag-kezelés és a hasznos teherkezelés – még nem elég megbízhatóak.

A Super Heavy hordozórakéta sem teljesített hibátlanul, bár a korábbi teszteken már sikeresen visszatért és újrahasznosíthatóvá vált. Ezúttal azonban nem tért vissza a kilövőállomásra, hanem a Mexikói-öbölbe zuhant, ahol a leszállási manőver során felrobbant. A hiba mögött részben a megnövekedett terhelés és az ehhez kapcsolódó aerodinamikai kihívások állhatnak, de a hajtóanyag-tartály nyomásvesztése itt is kulcsszerepet játszott. Az eset rávilágít arra, hogy a teljes rendszer – nemcsak az űrhajó, hanem a hordozórakéta is – még messze van a stabil, ismételhető működéstől. Mindez azt jelenti, hogy a SpaceX előtt álló legnagyobb kihívás már nem egy-egy látványos teszt sikeres végrehajtása, hanem az, hogy ezeket a rendszereket ipari szinten, megbízhatóan és sorozatban is működtetni tudja.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.