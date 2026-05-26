Óriási botrány érik Magyarország és Ausztria között: a Spar vezére az asztalra csapott, segítségül hívta az EU-t: nagyon nem ezt várták a Tisza-kormánytól

Az Európai Bizottság április végén döntött arról, hogy Magyarországot az Európai Unió Bírósága elé utalja a kiskereskedelmi különadó miatt. Brüsszel álláspontja szerint a magyar adórendszer nincs összhangban az uniós joggal, mert sértheti a letelepedés szabadságát. Ez az uniós alapszabadság azt védi, hogy egy vállalkozás más tagállamban is hátrányos megkülönböztetés nélkül működhessen, amibe most beszállt a Spar is Magyarország ellen.

Terítéken a különadó témája

A különadó progresszív módon terheli a nagyobb árbevételű kiskereskedelmi vállalatokat. Ez papíron nem tulajdonosi alapon különböztet, a gyakorlatban azonban a legnagyobb terhet jellemzően a nemzetközi hátterű láncok viselik, mert ezek rendelkeznek a legnagyobb magyarországi forgalommal. Az osztrák Heute szerint az érintett cégek között van a Spar, a Penny, a dm és a Tesco is, amelyek a lap szerint

évek óta veszteségesen működnek Magyarországon.

A salzburgi központú Spar a Heute beszámolója szerint 2024-ben mintegy 75 millió eurót fizetett be különadóként Magyarországon. Ez a május 25-i, 356,35 forintos euróárfolyammal számolva nagyjából 26,7 milliárd forint. A lap azt írja, hogy a Spar 2,8 milliárd eurós, vagyis közel 998 milliárd forintos magyarországi árbevételével a második legnagyobb szereplő a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi piacon.

Orbán Viktor indította a lavinát

Még az Orbán-kormány vezette be a koronavírus-járvány gazdasági hatásaira adott válságkezelő csomag részeként. A Reuters szerint a rendszer progresszív adókulcsokkal működik, vagyis a nagyobb forgalmú kiskereskedelmi láncokra nagyobb teher jut. Az osztrák kormány és a Spar már korábban is bírálta a szabályozást, mert szerintük az

a külföldi tulajdonú vállalatokat sújtja legerősebben.

Magyar Péter május 21-én, bécsi látogatásán arról beszélt, hogy a kabinet először a 2026-os költségvetést akarja elfogadni, és csak ezután lehet közép- vagy hosszabb távon beszélni az adórendszer módosításáról. A miniszterelnök türelmet kért, és azzal indokolta az óvatos menetrendet, hogy a magyar költségvetés rossz állapotban van.