Deviza
EUR/HUF356,89 0% USD/HUF306,84 +0,03% GBP/HUF413,56 -0,08% CHF/HUF391,39 -0,04% PLN/HUF84,29 -0,07% RON/HUF68,12 -0,05% CZK/HUF14,71 -0,03% EUR/HUF356,89 0% USD/HUF306,84 +0,03% GBP/HUF413,56 -0,08% CHF/HUF391,39 -0,04% PLN/HUF84,29 -0,07% RON/HUF68,12 -0,05% CZK/HUF14,71 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Spar
szupermarket
Ausztria

Óriási botrány érik Magyarország és Ausztria között: a Spar vezére az asztalra csapott, segítségül hívta az EU-t: nagyon nem ezt várták a Tisza-kormánytól

Az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé viszi a magyar kiskereskedelmi különadó ügyét, miközben a magyar kormány egyelőre nem tervezi a bevételi forrás gyors kivezetését. Az ügy különösen érzékeny Ausztriában, mert a magyar piacon aktív osztrák hátterű Spar szerint a szabályozás aránytalanul nagy terhet rak a külföldi tulajdonú láncokra.
Csókási Annamária
2026.05.26, 07:57
Frissítve: 2026.05.26, 08:16

Az Európai Bizottság április végén döntött arról, hogy Magyarországot az Európai Unió Bírósága elé utalja a kiskereskedelmi különadó miatt. Brüsszel álláspontja szerint a magyar adórendszer nincs összhangban az uniós joggal, mert sértheti a letelepedés szabadságát. Ez az uniós alapszabadság azt védi, hogy egy vállalkozás más tagállamban is hátrányos megkülönböztetés nélkül működhessen, amibe most beszállt a Spar is Magyarország ellen.

Budapest,,Hungary,-,Ju spar ly ,15,,2024:,Spar,Supermarket,And,Logo
Magyarország és az Európai Unió adóügyben vitázik, amibe a Spar is beszáll / Fotó: csikiphoto / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Terítéken a különadó témája

A különadó progresszív módon terheli a nagyobb árbevételű kiskereskedelmi vállalatokat. Ez papíron nem tulajdonosi alapon különböztet, a gyakorlatban azonban a legnagyobb terhet jellemzően a nemzetközi hátterű láncok viselik, mert ezek rendelkeznek a legnagyobb magyarországi forgalommal. Az osztrák Heute szerint az érintett cégek között van a Spar, a Penny, a dm és a Tesco is, amelyek a lap szerint

évek óta veszteségesen működnek Magyarországon.

A salzburgi központú Spar a Heute beszámolója szerint 2024-ben mintegy 75 millió eurót fizetett be különadóként Magyarországon. Ez a május 25-i, 356,35 forintos euróárfolyammal számolva nagyjából 26,7 milliárd forint. A lap azt írja, hogy a Spar 2,8 milliárd eurós, vagyis közel 998 milliárd forintos magyarországi árbevételével a második legnagyobb szereplő a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi piacon.

Orbán Viktor indította a lavinát

Még az Orbán-kormány vezette be a koronavírus-járvány gazdasági hatásaira adott válságkezelő csomag részeként. A Reuters szerint a rendszer progresszív adókulcsokkal működik, vagyis a nagyobb forgalmú kiskereskedelmi láncokra nagyobb teher jut. Az osztrák kormány és a Spar már korábban is bírálta a szabályozást, mert szerintük az 

a külföldi tulajdonú vállalatokat sújtja legerősebben.

Magyar Péter május 21-én, bécsi látogatásán arról beszélt, hogy a kabinet először a 2026-os költségvetést akarja elfogadni, és csak ezután lehet közép- vagy hosszabb távon beszélni az adórendszer módosításáról. A miniszterelnök türelmet kért, és azzal indokolta az óvatos menetrendet, hogy a magyar költségvetés rossz állapotban van.

A Spar hatalmas veszteséget termel

Az osztrák fél számára az ügy nemcsak egy vállalat adóterhéről szól, hanem arról is, hogy mennyire kiszámítható Magyarországon a külföldi befektetők működési környezete. Christian Stocker osztrák kancellár a Reuters szerint azt mondta, az osztrák cégeknek megbízható feltételekre van szükségük, és a különadó szerinte ezzel ellentétes. 

A Spar vezérigazgatója, Hans Reisch ennél tovább menne. Azt nyilatkozta, hogy ha az Európai Bizottság állami támogatási eljárást is indítana Magyarországgal szemben, és a haszonkulcs-korlátozás ügyében is bíróság elé vinné az országot. A különadók jelentős bevételt termelnek a költségvetésnek, miközben a kormány mozgástere szűk, ha egyszerre akarja stabilizálni az államháztartást, finanszírozni a közszolgáltatásokat és elkerülni az újabb megszorító intézkedéseket. Kármán András pénzügyminiszter korábban jelezte, hogy a kabinetnek rövid távon nincs szándékában lemondani erről a bevételi forrásról.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu