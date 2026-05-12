Komoly botrány robbant ki Ausztriában a Spar egyik német tojásbeszállítója körül, miután fogyasztóvédők és állatvédő szervezetek szerint éveken keresztül félrevezető csomagolással árulhatták a tojásokat. A bajor Obermeier vállalat olyan dobozokban értékesítette a ketrecesnél ugyan jobb, de továbbra is zárt tartásból származó tojásait, amelyeken szabadtartásban kapirgáló tyúkok szerepeltek. A felháborodás odáig jutott, hogy a cég kénytelen volt bejelenteni: azonnal lecserélik a csomagolást.

Kitört a tojásbotrány a Sparban: évek óta átveri a vásárlókat a német beszállító, kiakadtak az osztrák gazdák – kiderült, került-e belőle Magyarországra

Közben az osztrák gazdák is kiakadtak, mert szerintük a Spar már így is veszélyesen nagy arányban támaszkodik külföldi tojásra. A probléma az, hogy a dobozokon szabadban tartott tyúkok képei szerepeltek, miközben a jelölések alapján a tojások valójában németországi „Bodenhaltungból”, vagyis zárt, istállós tartásból származtak. Ez ugyan az uniós szabályok szerint legális tartási forma, de messze nem ugyanaz, mint a szabadtartás – írja az osztrák Die Presse.

A kritikát több szervezet egyszerre fogalmazta meg, köztük a Foodwatch, a Vier Pfoten, valamint az osztrák baromfiágazat képviselői. Szerintük

a vásárlók jelentős része könnyen azt hihette, hogy szabadtartásos tojást vesz, miközben valójában más terméket kapott.

A bajor családi vállalkozás vezetése végül elismerte, hogy változtatnak. Franz-Josef Lohner ügyvezető az APA osztrák hírügynökségnek azt mondta, hogy az új csomagolásokon már nem lesznek tyúkokról készült szabadtartásos fotók vagy hasonló vizuális elemek a zárt tartásból származó tojások esetében.

A vállalat ugyanakkor védekezett: azt állították, hogy ezt a dizájnt már 15 éve használják Németországban, és szerintük csak viszonylag kis mennyiséget szállítanak az osztrák Sparnak. Úgy fogalmaztak: nem akarják tönkretenni az osztrák tojástermelőket, és csak „feltöltő mennyiségeket” adnak a láncnak, főleg az ünnepi hiányidőszakokban.

Ausztriában komolyan kiakadtak

Az osztrák gazdák azonban ennél jóval keményebben látják a helyzetet. Már húsvét környékén is tiltakoztak amiatt, hogy a Spar továbbra is német tojásokat árusít, miközben szerintük ez veszélyezteti a hazai termelést. Az ügyet különösen érzékennyé teszi, hogy Ausztriában a fogyasztók kifejezetten figyelnek a tojások eredetére és a tartási körülményekre.

A botrány odáig jutott, hogy az osztrák élelmiszerhatóságok között is vita alakult ki arról, ki illetékes az ügyben.

A bécsi piacfelügyelet szerint a csomagolás félrevezető lehetett, ugyanakkor mivel a tojások első forgalomba hozatala Salzburgban történt, ottani hatósági vizsgálat is szóba került.