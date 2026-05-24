Összefognak az európai bankok: eurós stabilcoinnal törnék meg a dollár digitális dominanciáját

Többtucatnyi európai bank sorakozott fel egyetlen eurós stabilcoinprojekt mögé, miközben a pénzügyi szektor vezetői és a döntéshozók egyre nagyobb aggodalommal figyelik a dollár kriptopiaci térnyerésének következményeit. A kezdeményezés mögött az amszterdami székhelyű Qivalis áll.

A Qivalis már korábban biztosította néhány európai nagybank – köztük a BNP Paribas, az ING és az UniCredit – támogatását a még el nem indított digitális fizetőeszközéhez. Az újabb 25 hitelintézet – köztük az ABN Amro, az Intesa Sanpaolo és a Rabobank – csatlakozásával a támogatók száma 37-re emelkedett.

Ezzel a Qivalis stablecoinprojektje az európai banki hátterű kezdeményezések között a legtöbb intézményi szponzorral rendelkező vállalkozássá vált. De mi is pontosan az, amibe ennyi bank fektet be? A kriptovaluta digitális fizetőeszköz: nincs fizikai formája, kriptográfiai titkosítással védi a tranzakciókat, és teljesen decentralizáltan működik – vagyis

nem kapcsolódik a hagyományos bankrendszerbe, értékét nem ellenőrzi semmilyen központi hatóság.

A stabilcoin (más néven stablecoin) ennek egy speciális fajtája: értékét egy külső eszközhöz – jellemzően egy hagyományos devizához, például az amerikai dollárhoz – rögzítik. Ez kiküszöböli a hagyományos kriptovalutákra jellemző árfolyam-ingadozást, és alkalmassá teszi a stablecoint mindennapi tranzakciókra, határokon átnyúló utalásokra és pénzügyi elszámolásokra.

A hagyományos bankok egyre komolyabban érdeklődnek a stabilcoinok iránt, elsősorban a költségcsökkentés és a fizetési műveletek modernizálása miatt. A Qivalis arra számít, hogy minél több bank és azok ügyfélköre csatlakozik, annál könnyebben veszi fel a versenyt a már piacon lévő eurós stablecoinokkal.

Tartanak a dollár dominanciájától Európában

Az európai bankszektor szereplői egyre inkább tartanak a dollár kriptopiaci dominanciájától és attól is, hogy a cégek fokozatosan átveszik a hagyományosan bankoknak fenntartott szerepeket, például a fizetési forgalom lebonyolítását. A forgalomban lévő mintegy 320 milliárd dolláros értékű stablecoinok csaknem teljes egészében amerikai dollárban denomináltak, a kibocsátást pedig a Tether és a Circle kriptovállalatok uralják.