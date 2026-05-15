Döntött Európa egyik legnagyobb autógyártója: Kínába költözik, ott gyártja az új modelljeit – elkeserítő a magyarázat

A Stellantis véglegesítette az egymilliárd eurós megállapodást a kínai állami tulajdonú Dongfenggel, amelynek keretében Peugeot és Jeep márkájú járműveket gyártanak majd Kínában. Az európai autókonszern ezzel próbálja jobban megvetni a lábát a világ legnagyobb autópiacán, miközben az iparág jelentős átalakuláson megy keresztül – írja a Financial Times.

A Fiat, Peugeot és Jeep márkákat tulajdonló csoport pénteki bejelentése szerint a wuhani székhelyű Dongfenggel létrehozott közös vállalatban új modelleket készítenek elsősorban a kínai piacra, de exportra is. A projektben az összbefektetés meghaladja a nyolcmilliárd jüant (kb. egymilliárd eurót), ebből a Stellantis 130 millió euróval járul hozzá.

A Dongfeng wuhani üzemében 2027-től két új Peugeot márkájú új energiajárművet (NEV) és két Jeep off-road hibridet gyártanak majd. A megállapodás jól illusztrálja, hogy a nyugati autógyártók egyre inkább rászorulnak a kínai partnerekkel való együttműködésre, ha lépést akarnak tartani a szoftverek, akkumulátorok és az önvezető technológiák területén tapasztalható gyors kínai fejlődéssel.

Egyúttal ez is példázza, hogy a külföldi cégek egyre gyakrabban terveznek Kínában gyártott elektromos járműveket exportálni, kihasználva az alacsonyabb költségeket és a fejlettebb technológiát, bár ez hosszú távon veszélyeztetheti a más régiókban lévő gyáraik versenyképességét. A Stellantis szerint a projektet a Hubei tartomány kedvező iparpolitikája is támogatja.

Ez rámutat arra, hogy a külföldi gyártók gyakran profitálnak azokból az állami intézkedésekből, amelyeket ugyanakkor európai és amerikai politikusok élesen bírálnak.

A kínai terjeszkedés azonban kihívásokkal teli. Az idei évben lassult az autóeladások növekedése Kínában, a benzines modellek eladásai összeomlottak, az elektromos járművek iránti robbanásszerű kereslet pedig mérséklődött. A túlkínálat és a brutális árverseny mellett a kínai vevők egyre kevésbé preferálják a külföldi márkákat: piaci részesedésük 2020-as 64 százalékról tavalyra mintegy 30 százalékra csökkent.