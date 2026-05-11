Soha nem látott tempóban zuhannak a világ olajtartalékai: egy hónapnyi készlet maradt, már az USA is kénytelen volt lépni – globális recesszió fenyeget

A világ rekordszintű ütemben éli fel az olajkészleteit, miközben az Irán elleni háború visszafogja a Perzsa-öbölből érkező szállításokat, és éppen azt a puffert emészti fel, amely a kínálati sokkok ellen nyújt védelmet. Az országok sorra kényszerülnek arra, hogy a stratégiai olajtartalékok egyre nagyobb hányadát szabadítsák fel.

Olajtároló Indonéziában – ha nem változik a helyzet, a stratégiai tartalékok júniusra kritikus szintre zuhanhatnak / Fotó: Dimas Ardian

A gyorsan zsugorodó készletek azt jelentik, hogy egyre közelebb kerül a még szélsőségesebb árrobbanások és hiányok veszélye, így a kormányoknak és az iparágaknak egyre kevesebb lehetőségük marad arra, hogy tompítsák a több mint egymilliárd hordónyi kieső kínálat hatását – két hónappal a Hormuzi-szoros közel teljes lezárása után. A készletek meredek apadása azt is jelenti, hogy a piac még a konfliktus lezárulta után is hosszabb ideig sérülékeny marad a jövőbeni fennakadásokkal szemben.

A Morgan Stanley becslése szerint a globális olajkészletek napi mintegy 4,8 millió hordóval csökkentek március 1. és április 25. között – ez messze meghaladja a Nemzetközi Energiaügynökség adatai alapján valaha mért legnagyobb negyedéves készletcsökkenést.

A visszaesés közel 60 százalékát a nyersolaj, a fennmaradó részt a finomított üzemanyagok adják.

Üzemeltetési minimum

Kulcsfontosságú, hogy a rendszer működéséhez minimális olajmennyiségre is szükség van, vagyis az úgynevezett „üzemeltetési minimumot” jóval azelőtt elérik, hogy a készletek ténylegesen nullára csökkennének – mondta Natasha Kaneva, a JPMorgan Chase & Co. globális nyersanyagpiaci kutatásainak vezetője. A készletek a globális olajrendszer lengéscsillapítóiként működnek. De nem lehet minden hordót felhasználni” – kommentálta a helyzetet a Bloombergnek.

Rekordtempóban esnek a globális stratégiai olajtartalékok, ha nem rendeződik az iráni válság, és a jelenlegi ütem folytatódik, júniusra stressz-szintre zuhannak, szeptemberre pedig veszélybe kerül az olajvezetékek és a finomítók működése is / Fotó: Bloomberg, JPMorgan Commodities Research

A Goldman Sachs szerint az elmúlt napokban mutatkoztak jelek arra, hogy a készletleépülés üteme némileg lassulhatott, részben a világ legnagyobb olajimportőrének számító Kína gyengébb kereslete miatt – így több olaj marad más vevők számára. A bank szerint ugyanakkor a globális látható olajkészletek már most közel vannak a 2018 óta mért legalacsonyabb szinthez.

A globális készletek jelentős része stratégiai nyersolaj- és üzemanyag-tartalék, amelyeket a kormányok közvetlenül kezelnek, vagy az iparág számára írják elő kötelező tartalékként, amelyet szükség esetén fel lehet szabadítani – esetenként a kettő kombinációjaként.

Emellett azonban hatalmas mennyiség található kereskedelmi készletekben is – olajtermelők, finomítók, kereskedők és disztribútorok normál üzletmenet részeként tárolt készleteiben.

Ázsiát érinti a legsúlyosabban a válság, közel az üzemeltetési minimum

A legsúlyosabb azonnali nyomás néhány ázsiai, üzemanyagimport-függő országban jelentkezik. A kereskedők szerint Indonézia, Vietnám, Pakisztán és a Fülöp-szigetek a legaggasztóbb esetek, ahol akár egy hónapon belül kritikus szintre csökkenhetnek a készletek. A térség nagyobb gazdaságai, különösen Kína, egyelőre kényelmes helyzetben vannak.

Eközben Európában a repülőgép-üzemanyag készletei is gyorsan apadnak, éppen a nyári utazási szezon közeledtével, és egyes elemzők szerint már júniusban kritikus szintre csökkenhetnek.

A JPMorgan közgazdásza arra figyelmeztetett, hogy az OECD-országok készletei már a jövő hónap elején elérhetik az „üzemeltetési stressz-szintet”, ha a szoros nem nyílik meg újra, majd szeptemberre az „üzemeltetési minimumot”. Ez az a pont, amikor a világ eléri azt a minimális olajmennyiséget, amely a vezetékek, tárolótartályok és exportterminálok megfelelő működéséhez szükséges.