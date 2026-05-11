Soha nem látott tempóban zuhannak a világ olajtartalékai: egy hónapnyi készlet maradt, már az USA is kénytelen volt lépni – globális recesszió fenyeget
A világ rekordszintű ütemben éli fel az olajkészleteit, miközben az Irán elleni háború visszafogja a Perzsa-öbölből érkező szállításokat, és éppen azt a puffert emészti fel, amely a kínálati sokkok ellen nyújt védelmet. Az országok sorra kényszerülnek arra, hogy a stratégiai olajtartalékok egyre nagyobb hányadát szabadítsák fel.
A gyorsan zsugorodó készletek azt jelentik, hogy egyre közelebb kerül a még szélsőségesebb árrobbanások és hiányok veszélye, így a kormányoknak és az iparágaknak egyre kevesebb lehetőségük marad arra, hogy tompítsák a több mint egymilliárd hordónyi kieső kínálat hatását – két hónappal a Hormuzi-szoros közel teljes lezárása után. A készletek meredek apadása azt is jelenti, hogy a piac még a konfliktus lezárulta után is hosszabb ideig sérülékeny marad a jövőbeni fennakadásokkal szemben.
A Morgan Stanley becslése szerint a globális olajkészletek napi mintegy 4,8 millió hordóval csökkentek március 1. és április 25. között – ez messze meghaladja a Nemzetközi Energiaügynökség adatai alapján valaha mért legnagyobb negyedéves készletcsökkenést.
A visszaesés közel 60 százalékát a nyersolaj, a fennmaradó részt a finomított üzemanyagok adják.
Üzemeltetési minimum
Kulcsfontosságú, hogy a rendszer működéséhez minimális olajmennyiségre is szükség van, vagyis az úgynevezett „üzemeltetési minimumot” jóval azelőtt elérik, hogy a készletek ténylegesen nullára csökkennének – mondta Natasha Kaneva, a JPMorgan Chase & Co. globális nyersanyagpiaci kutatásainak vezetője. A készletek a globális olajrendszer lengéscsillapítóiként működnek. De nem lehet minden hordót felhasználni” – kommentálta a helyzetet a Bloombergnek.
A Goldman Sachs szerint az elmúlt napokban mutatkoztak jelek arra, hogy a készletleépülés üteme némileg lassulhatott, részben a világ legnagyobb olajimportőrének számító Kína gyengébb kereslete miatt – így több olaj marad más vevők számára. A bank szerint ugyanakkor a globális látható olajkészletek már most közel vannak a 2018 óta mért legalacsonyabb szinthez.
- A globális készletek jelentős része stratégiai nyersolaj- és üzemanyag-tartalék, amelyeket a kormányok közvetlenül kezelnek, vagy az iparág számára írják elő kötelező tartalékként, amelyet szükség esetén fel lehet szabadítani – esetenként a kettő kombinációjaként.
- Emellett azonban hatalmas mennyiség található kereskedelmi készletekben is – olajtermelők, finomítók, kereskedők és disztribútorok normál üzletmenet részeként tárolt készleteiben.
Ázsiát érinti a legsúlyosabban a válság, közel az üzemeltetési minimum
A legsúlyosabb azonnali nyomás néhány ázsiai, üzemanyagimport-függő országban jelentkezik. A kereskedők szerint Indonézia, Vietnám, Pakisztán és a Fülöp-szigetek a legaggasztóbb esetek, ahol akár egy hónapon belül kritikus szintre csökkenhetnek a készletek. A térség nagyobb gazdaságai, különösen Kína, egyelőre kényelmes helyzetben vannak.
Eközben Európában a repülőgép-üzemanyag készletei is gyorsan apadnak, éppen a nyári utazási szezon közeledtével, és egyes elemzők szerint már júniusban kritikus szintre csökkenhetnek.
A JPMorgan közgazdásza arra figyelmeztetett, hogy az OECD-országok készletei már a jövő hónap elején elérhetik az „üzemeltetési stressz-szintet”, ha a szoros nem nyílik meg újra, majd szeptemberre az „üzemeltetési minimumot”. Ez az a pont, amikor a világ eléri azt a minimális olajmennyiséget, amely a vezetékek, tárolótartályok és exportterminálok megfelelő működéséhez szükséges.
Már az amerikaiak is aggódhatnak
Az Egyesült Államok – amely a világ végső „menedékszállítójává” vált – már történelmi átlag alá csökkentette saját nyersolaj- és üzemanyagkészleteit, miközben az export megugrott.
Az amerikai nyersolajkészletek – beleértve a stratégiai tartalékot is – négy egymást követő héten csökkentek
a kormányzati adatok szerint.
- A desztillátumkészletek múlt hét végén 2005 óta a legalacsonyabb szinten álltak,
- a benzinkészletek a 2014 óta látott legalacsonyabb szezonális szintek közelében mozogtak.
Bár az amerikai olajtermelők megkezdték a kitermelés növelését, az iparági vezetők arra figyelmeztettek, hogy rövid távon a készletek valószínűleg tovább csökkennek.
Még ha a vízi út újra meg is nyílik, az Öböl menti kitermelés és szállítás várhatóan hosszú ideig nem tér vissza a normális szintre, ami azt jelenti, hogy az üzemanyag-felhasználóknak még mélyebbre kell nyúlniuk a tárolókban.
A konfliktus már most megugrasztotta a fizikai nyersolaj és a kulcsfontosságú üzemanyagok árát, ami magasabb inflációval és a globális recesszió kockázatának fokozódásával fenyeget.
- Indiában például PB-gázhiány alakult ki,
- a légitársaságok globálisan ezerszámra törlik járataikat,
- az autósokat pedig drasztikusan emelkedő benzinárak sújtják.
A globális olajfogyasztás már most jócskán visszaesett, részben az ellátási zavarok, részben a magasabb árak miatt. Az elemzők, kereskedők és vállalatvezetők azonban arra figyelmeztetnek, hogy ahogy a készletek közelítenek a kritikus szinthez, az áraknak még magasabbra kell emelkedniük ahhoz, hogy elegendő kereslet tűnjön el a piac egyensúlyának helyreállításához.
A készletek és a tartalék kapacitások jelentős részét már felélték
– mondta Eimear Bonner, a Chevron pénzügyi igazgatója május 1-jén a Bloomberg TV-nek. „Június-július környékén egyes importfüggő országok már kritikus hiányhelyzettel szembesülhetnek.”
Európának még egy hónapja van, aztán beüt a sokk
„Jelenleg Ázsiában a benzinhiány a legaggasztóbb, Pakisztán, Indonézia és a Fülöp-szigetek lehetnek az elsők, amelyeknél a tartályok alja láthatóvá válik” – mondta Frederic Lasserre, a Gunvor Group energetikai kereskedőház kutatási vezetője.
Ha a Hormuzi-szoros június elejéig nem nyílik meg újra, egyes ázsiai országokat makrogazdasági sokk érhet a gázolajhiány miatt
– jósolta. Európának szerinte még körülbelül egy hónapnyi mozgástere lehet, mielőtt a helyzet nehezen kezelhetővé válik.
Ugyanakkor egyes elemzők és kereskedők szerint a kritikus szintek alacsonyabban lehetnek annál, mint amit a JPMorgan becsül, vagyis az iparágnak nagyobb puffere maradhat. Emellett a kereslet további visszaesése is csökkentheti a rendszerre nehezedő nyomást. A JPMorgan számításai napi 5,6 millió hordós keresletleépüléssel számolnak június és szeptember között.
Ázsia egy része még kitart – India és Japán viszont közel áll a krízishez
Bár Ázsia volt a leginkább kitéve a közel-keleti olaj kiesésének, a kulcsfontosságú gazdaságok készletei nagyrészt kitartanak:
- Kína és Dél-Korea olyan kényelmes készletszintekkel rendelkezik, hogy fontolgatják a korábban visszafogott finomítotttermék-export újraindítását.
- A szingapúri üzemanyag-tároló központ készletei nemrég a szezonális átlag felett álltak.
- Kína nyersolajkészletei továbbra is erősek; a Kayrros geoadat-elemző cég szerint a háború alatt még növekedtek is.
Az energetikai átállás azt is jelentheti, hogy egyes országoknak a jövőben kevesebb üzemanyagot kell tárolniuk. A benzin és a gázolaj például már nem olyan létfontosságú Kínában, ahol az autó- és teherautó-flotta jelentős részét villamosították.
A Kínán kívüli ázsiai–csendes-óceáni térség olajkészletei szenvedték el a legsúlyosabb csapást: a konfliktus kezdete óta mintegy 70 millió hordóval csökkentek – mondta Antoine Halff, a Kayrros társalapítója.
A Kayrros szerint
Japán és India készletei legalább tízéves szezonális mélypontra süllyedtek; a háború kezdete óta előbbiek 50, utóbbiak 10 százalékkal estek.
A Goldman Sachs szerint különösen a petrolkémiai iparban használt nafta és PB-gáz készletei sérültek.
Egyes ázsiai tisztviselők szerint a készletek egyelőre elegendők.
- Pakisztán kőolajügyi minisztere április végén azt mondta, hogy az országnak nagyjából húsz napra elegendő kereskedelmi finomított termék tartaléka van.
- India olajügyi minisztériuma május 3-án közölte, hogy a finomítók megfelelő nyersolajkészletekkel rendelkeznek, bár az állami finomítók elismerték, hogy jelentős mennyiséget feléltek.
A gázolaj – a világgazdaság éltető eleme – szintén szűkössé válik. A legsúlyosabban azok az országok érintettek, amelyek korlátozott saját kitermeléssel és finomítói kapacitással rendelkeznek – mondta Xavier Tang, a Vortexa vezető piaci elemzője.
Az északkelet-ázsiai országok, mint Kína, Japán és Dél-Korea, bőséges nyersolaj- és üzemanyagkészletekkel rendelkeznek. Vietnám és a Fülöp-szigetek sokkal súlyosabb helyzetben van
– mondta Tang.
Kritikus a helyzet a kerozinkészletekben
Európában a kritikus termék a repülőgép-üzemanyag. Az amszterdam–rotterdam–antwerpeni központ független tárolóiban lévő készletek a háború kezdete óta harmadával estek vissza, és hatéves mélypontra süllyedtek az Insights Global adatai szerint.
„Február óta folyamatos csökkenést látunk a repülőgép-üzemanyag készleteiben” – mondta Lars van Wageningen, az Insights Global kutatási és tanácsadási vezetője. „Más régióknak, például Ázsiának és Ausztráliának is szüksége van erre a termékre, így mindenki kétségbeesetten próbál repülőgép-üzemanyagot szerezni – méghozzá egyre drágábban.”
Szerinte
rövid távon még elegendő az ellátás, de a nyári kereslet miatt öt hónapon belül kiürülhetnek a készletek. Az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország a legsebezhetőbb a nagy forgalom és az elégtelen helyi termelés miatt.
Kifogyóban a stratégiai olajtartalékok
A kormányok már vállalták, hogy rekordmennyiségű, 400 millió hordónyi olajat szabadítanak fel a stratégiai tartalékokból az IEA által koordinált lépés részeként.
Az Egyesült Államok azonban az ígért 172 millió hordóból eddig csak mintegy 79,7 milliót használt fel, mivel kényes egyensúlyt próbál fenntartani a globális piac ellátása és a stratégiai készletek további lemerítése között.
Ha a teljes mennyiséget felszabadítják, a tartalék 1982 óta a legalacsonyabb szintre csökkenhet.
A mostani kínálati után keresleti sokk jöhet, ha rendeződik az iráni háború
Németország újra piacra dobja azokat a nyersolaj- és repülőgépüzemanyag-mennyiségeket, amelyeket korábban nem vásároltak meg, és további intézkedéseket is kilátásba helyezett hiány esetére – közölte a gazdasági minisztérium.
A kormányok dilemmája, hogy ha további készleteket szabadítanak fel az árak leszorítása érdekében, azzal tovább gyengítik a védelmi puffert.
Hosszabb távon a globális készletek éles visszaesése további nyomást helyez majd a piacra a szoros újranyitása után is, mivel a kormányok és vállalatok versenyt futnak majd a készletek újratöltéséért.
„Arra számítunk, hogy ez a készletleépülési környezet a következő hónapokban is fennmarad, és hosszabb távon újrafelhalmozási hullámot idéz elő” – mondta Willie Chiang, a Plains All American Pipeline vezérigazgatója.
A háború után nem lepődnénk meg, ha több ország a háború előtti szintek fölé töltené fel stratégiai tartalékait, ami tovább súlyosbítaná az ezúttal keresleti sokkot
– tette hozzá.