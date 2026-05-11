Soha nem látott tempóban zuhannak a világ olajtartalékai: egy hónapnyi készlet maradt, már az USA is kénytelen volt lépni – globális recesszió fenyeget

Kína és Dél-Korea még tartja magát, India és Japán viszont vészesen közelít a válság felé. Az európai kerozinkészletek szintén kritikus szintre zuhantak. A globális stratégiai olajtartalékok még körülbelül egy hónapra elegendők, ha nem rendeződik az iráni háború.
D. GY.
2026.05.11, 05:52

A világ rekordszintű ütemben éli fel az olajkészleteit, miközben az Irán elleni háború visszafogja a Perzsa-öbölből érkező szállításokat, és éppen azt a puffert emészti fel, amely a kínálati sokkok ellen nyújt védelmet. Az országok sorra kényszerülnek arra, hogy a stratégiai olajtartalékok egyre nagyobb hányadát szabadítsák fel.

Olajtároló Indonéziában – ha nem változik a helyzet, a stratégiai tartalékok júniusra kritikus szintre zuhanhatnak / Fotó: Dimas Ardian

A gyorsan zsugorodó készletek azt jelentik, hogy egyre közelebb kerül a még szélsőségesebb árrobbanások és hiányok veszélye, így a kormányoknak és az iparágaknak egyre kevesebb lehetőségük marad arra, hogy tompítsák a több mint egymilliárd hordónyi kieső kínálat hatását – két hónappal a Hormuzi-szoros közel teljes lezárása után. A készletek meredek apadása azt is jelenti, hogy a piac még a konfliktus lezárulta után is hosszabb ideig sérülékeny marad a jövőbeni fennakadásokkal szemben.

A Morgan Stanley becslése szerint a globális olajkészletek napi mintegy 4,8 millió hordóval csökkentek március 1. és április 25. között – ez messze meghaladja a Nemzetközi Energiaügynökség adatai alapján valaha mért legnagyobb negyedéves készletcsökkenést.

A visszaesés közel 60 százalékát a nyersolaj, a fennmaradó részt a finomított üzemanyagok adják.

Üzemeltetési minimum

Kulcsfontosságú, hogy a rendszer működéséhez minimális olajmennyiségre is szükség van, vagyis az úgynevezett „üzemeltetési minimumot” jóval azelőtt elérik, hogy a készletek ténylegesen nullára csökkennének – mondta Natasha Kaneva, a JPMorgan Chase & Co. globális nyersanyagpiaci kutatásainak vezetője. A készletek a globális olajrendszer lengéscsillapítóiként működnek. De nem lehet minden hordót felhasználni” – kommentálta a helyzetet a Bloombergnek. 

World Oil Inventories Are Falling at a Record Pace | Total visible oil inventories, in billions of barrels
Rekordtempóban esnek a globális stratégiai olajtartalékok, ha nem rendeződik az iráni válság, és a jelenlegi ütem folytatódik, júniusra stressz-szintre zuhannak, szeptemberre pedig veszélybe kerül az olajvezetékek és a finomítók működése is / Fotó: Bloomberg, JPMorgan Commodities Research

A Goldman Sachs szerint az elmúlt napokban mutatkoztak jelek arra, hogy a készletleépülés üteme némileg lassulhatott, részben a világ legnagyobb olajimportőrének számító Kína gyengébb kereslete miatt – így több olaj marad más vevők számára. A bank szerint ugyanakkor a globális látható olajkészletek már most közel vannak a 2018 óta mért legalacsonyabb szinthez.

  • A globális készletek jelentős része stratégiai nyersolaj- és üzemanyag-tartalék, amelyeket a kormányok közvetlenül kezelnek, vagy az iparág számára írják elő kötelező tartalékként, amelyet szükség esetén fel lehet szabadítani – esetenként a kettő kombinációjaként. 
  • Emellett azonban hatalmas mennyiség található kereskedelmi készletekben is – olajtermelők, finomítók, kereskedők és disztribútorok normál üzletmenet részeként tárolt készleteiben.

Ázsiát érinti a legsúlyosabban a válság, közel az üzemeltetési minimum

A legsúlyosabb azonnali nyomás néhány ázsiai, üzemanyagimport-függő országban jelentkezik. A kereskedők szerint Indonézia, Vietnám, Pakisztán és a Fülöp-szigetek a legaggasztóbb esetek, ahol akár egy hónapon belül kritikus szintre csökkenhetnek a készletek. A térség nagyobb gazdaságai, különösen Kína, egyelőre kényelmes helyzetben vannak. 

Eközben Európában a repülőgép-üzemanyag készletei is gyorsan apadnak, éppen a nyári utazási szezon közeledtével, és egyes elemzők szerint már júniusban kritikus szintre csökkenhetnek.

A JPMorgan közgazdásza arra figyelmeztetett, hogy az OECD-országok készletei már a jövő hónap elején elérhetik az „üzemeltetési stressz-szintet”, ha a szoros nem nyílik meg újra, majd szeptemberre az „üzemeltetési minimumot”. Ez az a pont, amikor a világ eléri azt a minimális olajmennyiséget, amely a vezetékek, tárolótartályok és exportterminálok megfelelő működéséhez szükséges.

Oil Prices Rallied on Biggest-Ever Supply Shock
A Brent hordónkénti határidős árának alakulása / Fotó: ICE Futures Europe, Bloomberg

Már az amerikaiak is aggódhatnak

Az Egyesült Államok – amely a világ végső „menedékszállítójává” vált – már történelmi átlag alá csökkentette saját nyersolaj- és üzemanyagkészleteit, miközben az export megugrott. 

Az amerikai nyersolajkészletek – beleértve a stratégiai tartalékot is – négy egymást követő héten csökkentek

a kormányzati adatok szerint. 

  • A desztillátumkészletek múlt hét végén 2005 óta a legalacsonyabb szinten álltak, 
  • a benzinkészletek a 2014 óta látott legalacsonyabb szezonális szintek közelében mozogtak.

Bár az amerikai olajtermelők megkezdték a kitermelés növelését, az iparági vezetők arra figyelmeztettek, hogy rövid távon a készletek valószínűleg tovább csökkennek.

Még ha a vízi út újra meg is nyílik, az Öböl menti kitermelés és szállítás várhatóan hosszú ideig nem tér vissza a normális szintre, ami azt jelenti, hogy az üzemanyag-felhasználóknak még mélyebbre kell nyúlniuk a tárolókban.

A konfliktus már most megugrasztotta a fizikai nyersolaj és a kulcsfontosságú üzemanyagok árát, ami magasabb inflációval és a globális recesszió kockázatának fokozódásával fenyeget. 

  • Indiában például PB-gázhiány alakult ki, 
  • a légitársaságok globálisan ezerszámra törlik járataikat, 
  • az autósokat pedig drasztikusan emelkedő benzinárak sújtják.

A globális olajfogyasztás már most jócskán visszaesett, részben az ellátási zavarok, részben a magasabb árak miatt. Az elemzők, kereskedők és vállalatvezetők azonban arra figyelmeztetnek, hogy ahogy a készletek közelítenek a kritikus szinthez, az áraknak még magasabbra kell emelkedniük ahhoz, hogy elegendő kereslet tűnjön el a piac egyensúlyának helyreállításához. 

A készletek és a tartalék kapacitások jelentős részét már felélték

– mondta Eimear Bonner, a Chevron pénzügyi igazgatója május 1-jén a Bloomberg TV-nek. „Június-július környékén egyes importfüggő országok már kritikus hiányhelyzettel szembesülhetnek.”

Európának még egy hónapja van, aztán beüt a sokk

„Jelenleg Ázsiában a benzinhiány a legaggasztóbb, Pakisztán, Indonézia és a Fülöp-szigetek lehetnek az elsők, amelyeknél a tartályok alja láthatóvá válik” – mondta Frederic Lasserre, a Gunvor Group energetikai kereskedőház kutatási vezetője.

Ha a Hormuzi-szoros június elejéig nem nyílik meg újra, egyes ázsiai országokat makrogazdasági sokk érhet a gázolajhiány miatt 

– jósolta. Európának szerinte még körülbelül egy hónapnyi mozgástere lehet, mielőtt a helyzet nehezen kezelhetővé válik.

Ugyanakkor egyes elemzők és kereskedők szerint a kritikus szintek alacsonyabban lehetnek annál, mint amit a JPMorgan becsül, vagyis az iparágnak nagyobb puffere maradhat. Emellett a kereslet további visszaesése is csökkentheti a rendszerre nehezedő nyomást. A JPMorgan számításai napi 5,6 millió hordós keresletleépüléssel számolnak június és szeptember között.

Ázsia egy része még kitart – India és Japán viszont közel áll a krízishez

Bár Ázsia volt a leginkább kitéve a közel-keleti olaj kiesésének, a kulcsfontosságú gazdaságok készletei nagyrészt kitartanak: 

  • Kína és Dél-Korea olyan kényelmes készletszintekkel rendelkezik, hogy fontolgatják a korábban visszafogott finomítotttermék-export újraindítását. 
  • A szingapúri üzemanyag-tároló központ készletei nemrég a szezonális átlag felett álltak. 
  • Kína nyersolajkészletei továbbra is erősek; a Kayrros geoadat-elemző cég szerint a háború alatt még növekedtek is.

Az energetikai átállás azt is jelentheti, hogy egyes országoknak a jövőben kevesebb üzemanyagot kell tárolniuk. A benzin és a gázolaj például már nem olyan létfontosságú Kínában, ahol az autó- és teherautó-flotta jelentős részét villamosították.

A Kínán kívüli ázsiai–csendes-óceáni térség olajkészletei szenvedték el a legsúlyosabb csapást: a konfliktus kezdete óta mintegy 70 millió hordóval csökkentek – mondta Antoine Halff, a Kayrros társalapítója.

A Kayrros szerint

Japán és India készletei legalább tízéves szezonális mélypontra süllyedtek; a háború kezdete óta előbbiek 50, utóbbiak 10 százalékkal estek. 

A Goldman Sachs szerint különösen a petrolkémiai iparban használt nafta és PB-gáz készletei sérültek.

Egyes ázsiai tisztviselők szerint a készletek egyelőre elegendők. 

  • Pakisztán kőolajügyi minisztere április végén azt mondta, hogy az országnak nagyjából húsz napra elegendő kereskedelmi finomított termék tartaléka van. 
  • India olajügyi minisztériuma május 3-án közölte, hogy a finomítók megfelelő nyersolajkészletekkel rendelkeznek, bár az állami finomítók elismerték, hogy jelentős mennyiséget feléltek.

A gázolaj – a világgazdaság éltető eleme – szintén szűkössé válik. A legsúlyosabban azok az országok érintettek, amelyek korlátozott saját kitermeléssel és finomítói kapacitással rendelkeznek – mondta Xavier Tang, a Vortexa vezető piaci elemzője. 

Az északkelet-ázsiai országok, mint Kína, Japán és Dél-Korea, bőséges nyersolaj- és üzemanyagkészletekkel rendelkeznek. Vietnám és a Fülöp-szigetek sokkal súlyosabb helyzetben van

 – mondta Tang.

Kritikus a helyzet a kerozinkészletekben

Európában a kritikus termék a repülőgép-üzemanyag. Az amszterdam–rotterdam–antwerpeni központ független tárolóiban lévő készletek a háború kezdete óta harmadával estek vissza, és hatéves mélypontra süllyedtek az Insights Global adatai szerint.

Inventories Drop in Europe's Oil Trading Hub | Stockpiles of jet fuel/kerosene held in independent storage
Ábránk a független tárolókban lévő kerozinkészletek változását mutatja. A fehér szaggatott vonal jelzi az idei, egyre kritikusabbá váló helyzetet. A kék vonal az elmúlt évek átlagos szintjét, a piros a legmagasabb, a lila a legalacsonyabb szinteket mutatja / Fotó: Insights Global, Bloomberg

„Február óta folyamatos csökkenést látunk a repülőgép-üzemanyag készleteiben” – mondta Lars van Wageningen, az Insights Global kutatási és tanácsadási vezetője. „Más régióknak, például Ázsiának és Ausztráliának is szüksége van erre a termékre, így mindenki kétségbeesetten próbál repülőgép-üzemanyagot szerezni – méghozzá egyre drágábban.”

Szerinte 

rövid távon még elegendő az ellátás, de a nyári kereslet miatt öt hónapon belül kiürülhetnek a készletek. Az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország a legsebezhetőbb a nagy forgalom és az elégtelen helyi termelés miatt.

Kifogyóban a stratégiai olajtartalékok

A kormányok már vállalták, hogy rekordmennyiségű, 400 millió hordónyi olajat szabadítanak fel a stratégiai tartalékokból az IEA által koordinált lépés részeként.

Az Egyesült Államok azonban az ígért 172 millió hordóból eddig csak mintegy 79,7 milliót használt fel, mivel kényes egyensúlyt próbál fenntartani a globális piac ellátása és a stratégiai készletek további lemerítése között. 

Ha a teljes mennyiséget felszabadítják, a tartalék 1982 óta a legalacsonyabb szintre csökkenhet.

Colonial Pipeline Storage Tanks As Gas Pumps Run Dry
Munkások egy tartály tetején egy aveneli stratégiai tárolóban, az amerikai New Jersey államban / Fotó: Mark Kauzlarich

A mostani kínálati után keresleti sokk jöhet, ha rendeződik az iráni háború

Németország újra piacra dobja azokat a nyersolaj- és repülőgépüzemanyag-mennyiségeket, amelyeket korábban nem vásároltak meg, és további intézkedéseket is kilátásba helyezett hiány esetére – közölte a gazdasági minisztérium.

A kormányok dilemmája, hogy ha további készleteket szabadítanak fel az árak leszorítása érdekében, azzal tovább gyengítik a védelmi puffert.

Hosszabb távon a globális készletek éles visszaesése további nyomást helyez majd a piacra a szoros újranyitása után is, mivel a kormányok és vállalatok versenyt futnak majd a készletek újratöltéséért.

„Arra számítunk, hogy ez a készletleépülési környezet a következő hónapokban is fennmarad, és hosszabb távon újrafelhalmozási hullámot idéz elő” – mondta Willie Chiang, a Plains All American Pipeline vezérigazgatója. 

A háború után nem lepődnénk meg, ha több ország a háború előtti szintek fölé töltené fel stratégiai tartalékait, ami tovább súlyosbítaná az ezúttal keresleti sokkot 

– tette hozzá.

