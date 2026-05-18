Svájc toronymagasan vezet egy adósságlistát, senki nem gondolt erre

Bár az „adósság” szó sokak számára negatív jelentésű, stabil gazdasági környezetben a hitelállomány növekedése önmagában nem számít rendkívülinek sem a vállalatok, sem a háztartások esetében. Egy friss rangsor azt mutatja meg, hogy 2026 első negyedévében elsősorban a tehetősebb országokban volt magas az egy főre jutó háztartási adósság, ami szorosan összefügg az élénk hitelezéssel és a fejlett pénzügyi rendszerrel. A magas adósságszint nem feltétlenül utal pénzügyi problémákra. Sok esetben inkább azt jelzi, hogy az adott országban fejlett hitelpiac működik, magas a lakástulajdon aránya, és a háztartások hosszú futamidejű jelzáloghiteleket vesznek fel – írja az Origo, amely egy friss, nemzetközi adatokon alapuló összesítést mutat be. A lista élén Svájc áll.

Svájc vezeti a legnagyobb háztartási adósság alapján készített országlistát / Fotó: F11 Photo (illusztráció)

Európai országok dominálják a listát, Svájc a listavezető

Az átlagos háztartási adósságmérték alapján a tíz legeladósodottabb ország közül hat európai. Az első három helyen Svájc, Luxemburg és Norvégia áll. Magyarország nem szerepel az összeállításban, egyébként az ország méretei és lakosságszáma alapján különösen az összesített háztartási adósságállomány nagyságrendileg jóval alacsonyabb, mint a listavezető országoké.

Svájc esetében a rendkívül magas adósságszint egyik fő oka a speciális jelzálog-hitelezési rendszer. Az adókedvezmények és a banki gyakorlat sok esetben inkább arra ösztönzi a lakástulajdonosokat, hogy hosszú távon fenntartsák hiteleiket, ahelyett hogy gyorsan visszafizetnék azokat.

Az ingatlanpiac állapota szintén szoros kapcsolatban áll a háztartási adósság mértékével. Az olyan országokban, ahol rendkívül élénk és drága az ingatlanpiac – például Ausztráliában, Kanadában vagy az Egyesült Államokban –, a lakossági hitelállomány is kiemelkedően magas.

Kanada különösen figyelemreméltó ebből a szempontból, hogy a G7-országok közül itt a legmagasabb

a háztartási adósság és

a rendelkezésre álló jövedelem aránya.

2025 közepén minden egyes dollárnyi elkölthető jövedelemre átlagosan 1,75 dollárnyi tartozás jutott.