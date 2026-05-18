Svájc toronymagasan vezet egy adósságlistát, senki nem gondolt erre
Bár az „adósság” szó sokak számára negatív jelentésű, stabil gazdasági környezetben a hitelállomány növekedése önmagában nem számít rendkívülinek sem a vállalatok, sem a háztartások esetében. Egy friss rangsor azt mutatja meg, hogy 2026 első negyedévében elsősorban a tehetősebb országokban volt magas az egy főre jutó háztartási adósság, ami szorosan összefügg az élénk hitelezéssel és a fejlett pénzügyi rendszerrel. A magas adósságszint nem feltétlenül utal pénzügyi problémákra. Sok esetben inkább azt jelzi, hogy az adott országban fejlett hitelpiac működik, magas a lakástulajdon aránya, és a háztartások hosszú futamidejű jelzáloghiteleket vesznek fel – írja az Origo, amely egy friss, nemzetközi adatokon alapuló összesítést mutat be. A lista élén Svájc áll.
Európai országok dominálják a listát, Svájc a listavezető
Az átlagos háztartási adósságmérték alapján a tíz legeladósodottabb ország közül hat európai. Az első három helyen Svájc, Luxemburg és Norvégia áll. Magyarország nem szerepel az összeállításban, egyébként az ország méretei és lakosságszáma alapján különösen az összesített háztartási adósságállomány nagyságrendileg jóval alacsonyabb, mint a listavezető országoké.
Svájc esetében a rendkívül magas adósságszint egyik fő oka a speciális jelzálog-hitelezési rendszer. Az adókedvezmények és a banki gyakorlat sok esetben inkább arra ösztönzi a lakástulajdonosokat, hogy hosszú távon fenntartsák hiteleiket, ahelyett hogy gyorsan visszafizetnék azokat.
Az ingatlanpiac állapota szintén szoros kapcsolatban áll a háztartási adósság mértékével. Az olyan országokban, ahol rendkívül élénk és drága az ingatlanpiac – például Ausztráliában, Kanadában vagy az Egyesült Államokban –, a lakossági hitelállomány is kiemelkedően magas.
Kanada különösen figyelemreméltó ebből a szempontból, hogy a G7-országok közül itt a legmagasabb
- a háztartási adósság és
- a rendelkezésre álló jövedelem aránya.
2025 közepén minden egyes dollárnyi elkölthető jövedelemre átlagosan 1,75 dollárnyi tartozás jutott.
Az alábbi lista a 15 legmagasabb egy főre jutó háztartási adóssággal rendelkező országot mutatja 2026 első negyedévében:
- Svájc: háztartási adósság egy főre vetítve: 149,5 ezer dollár; teljes háztartási adósság: 1,3 ezer milliárd dollár
- Luxemburg: háztartási adósság egy főre vetítve: 96,0 ezer dollár; teljes háztartási adósság: 66 milliárd dollár
- Norvégia: háztartási adósság egy főre vetítve: 87,9 ezer dollár; teljes háztartási adósság: 497 milliárd dollár
- Ausztrália: háztartási adósság egy főre vetítve: 83,1 ezer dollár; teljes háztartási adósság: 2,3 ezermilliárd dollár
- Dánia: háztartási adósság egy főre vetítve: 71,4 ezer dollár; teljes háztartási adósság: 430 milliárd dollár
- Hollandia: háztartási adósság egy főre vetítve: 68,6 ezer dollár; teljes háztartási adósság: 1,3 ezermilliárd dollár
- Egyesült Államok: háztartási adósság egy főre vetítve: 60,6 ezer dollár; teljes háztartási adósság: 21,2 ezermilliárd dollár
- Kanada: háztartási adósság egy főre vetítve: 58,8 ezer dollár; teljes háztartási adósság: 2,4 ezer milliárd dollár
- Svédország: háztartási adósság egy főre vetítve: 56,0 ezer dollár; teljes háztartási adósság: 599 milliárd dollár
- Hongkong: háztartási adósság egy főre vetítve: 49,6 ezer dollár; teljes háztartási adósság: 366 milliárd dollár
- Szingapúr: háztartási adósság egy főre vetítve: 46,6 ezer dollár; teljes háztartási adósság: 275 milliárd dollár
- Új-Zéland: háztartási adósság egy főre vetítve: 44,3 ezer dollár; teljes háztartási adósság: 234 milliárd dollár
- Egyesült Királyság: háztartási adósság egy főre vetítve: 42,6 ezer dollár; teljes háztartási adósság: 3 ezer milliárd dollár
- Belgium: háztartási adósság egy főre vetítve: 35,8 ezer dollár; teljes háztartási adósság: 421 milliárd dollár
- Finnország: háztartási adósság egy főre vetítve: 35,6 ezer dollár; teljes háztartási adósság: 200 milliárd dollár
Az Egyesült Államokban a legmagasabb a teljes háztartási adósságállomány
Bár az Egyesült Államok az egy főre jutó adósság alapján „csak” a hetedik helyen áll, a teljes háztartási hitelállomány messze itt a legnagyobb: 2026 első negyedévében elérte a 21,2 ezermilliárd dollárt.
A tartozások jelentős része továbbra is jelzáloghitelekből áll, ugyanakkor egyre nagyobb problémát jelentenek a hitelkártya-adósságok és az autóhitelek is. Miközben a lakáshitelek bedőlési aránya még mindig a történelmi átlag közelében mozog, a fogyasztási hitelek piacán már egyértelműen nő a nyomás.
2021 és 2025 között jelentősen emelkedett a késedelmes gépjárműhitelek és hitelkártya-tartozások aránya az Egyesült Államokban. Ezzel párhuzamosan 2026 első negyedévében a végrehajtási eljárások száma éves alapon 26 százalékkal nőtt, bár még így is jóval alacsonyabb maradt, mint a 2008-as pénzügyi válság idején.
A lakhatási költségek növekedése szintén nagy kihívás. Az átlagos jelzálogtörlesztések 2021 óta 44 százalékkal emelkedtek, ami az új lakásvásárlók számára havonta körülbelül 600 dolláros pluszterhet jelent.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.