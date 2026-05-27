Ki fog dolgozni Svájcban, ha bevezetik a népességkorlátozást? - az alpesi multik már aggódnak

A kérdés közvetlenül érintené a svájci nagyvállalatokat, amelyek az elmúlt évtizedekben jelentős részben külföldről érkező szakemberekkel töltötték fel a munkahelyeket. A bázeli központú Roche több mint száz országból foglalkoztat dolgozókat, a vállalat elnöke, Severin Schwan pedig veszélyesnek nevezte a kezdeményezést a társadalom és a gazdaság szempontjából. Szerinte Svájc önmagában nem tudja biztosítani a szükséges szellemi munkaerőt, ezért létfontosságú, hogy az ország nyitva tartsa határait a tehetségek előtt.

A Google összeomlása Svájcban kezdődik

Hasonló a helyzet Zürichben is, ahol a Google több mint 5000 embert alkalmaz 85 országból. A Genfi-tó partján működő Logitech International vezetője, Hanneke Faber szintén a nemzetközi tehetségek szerepét emeli ki, különösen a Svájci Szövetségi Technológiai Intézet jelentőségét, amelyet Európa MIT-jének nevez.

A kezdeményezés támogatói szerint ugyanakkor Svájc vonzereje – a magas bérek és a jó életminőség – olyan népességnövekedést indított el, amelyet már nem lehet figyelmen kívül hagyni. A jobboldali kampányolók azzal érvelnek, hogy a lakosság növekedése kicsúszott az ellenőrzés alól, és a felmérések szerint a választók is megosztottak.

Agyelszívás: mindenki szívesen élne Svájcban

A svájci vita abban tér el több más európai bevándorlási kampánytól, hogy nem kizárólag a menedékkérőkre és a menekültekre irányul. Ha szükséges, a korlátozás a magas jövedelmű bankárok, tudósok és mérnökök belépését is megakadályozhatná. Ez különösen érzékenyen érintené azokat az ágazatokat, amelyek

a nemzetközi szakemberekre építik működésüket.

A nagyvállalati körökben ezért komoly aggodalommal figyelik a szavazást. A Novartis szerint a nemzetközi tehetségekhez való megbízható hozzáférés kritikus fontosságú a vállalkozások számára. A Nestlé úgy látja, hogy a különböző hátterű képzett szakemberek szabad mozgása hozzájárul ahhoz, hogy Svájc innovatív és prosperáló ország maradjon.

A gazdasági kockázat nemcsak a munkaerőpiac szűkülésében jelenhet meg, hanem Svájc és az Európai Unió kapcsolatában is. Az EU Svájc legnagyobb exportpiaca, a személyek szabad mozgása pedig olyan szélesebb gazdasági megállapodások alapja, amelyek hozzáférést biztosítanak a svájci cégeknek egy 21 ezermilliárd dolláros gazdasághoz és 450 millió fogyasztóhoz. A népességkorlát miatt Svájcnak végső soron fel kellene mondania a szabad mozgásról szóló megállapodásokat.