Deviza
EUR/HUF361,66 +1,05% USD/HUF311,14 +1,4% GBP/HUF414,59 +0,87% CHF/HUF395,41 +1,07% PLN/HUF85,11 +0,92% RON/HUF69,57 +1,11% CZK/HUF14,87 +1,01% EUR/HUF361,66 +1,05% USD/HUF311,14 +1,4% GBP/HUF414,59 +0,87% CHF/HUF395,41 +1,07% PLN/HUF85,11 +0,92% RON/HUF69,57 +1,11% CZK/HUF14,87 +1,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 696,18 -0,55% MTELEKOM2 510 -0,48% MOL3 992 +3,15% OTP41 100 -2,26% RICHTER12 590 -0,32% OPUS307 +3,89% ANY7 940 0% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 660 -0,43% BUMIX9 291,13 +0,42% CETOP4 472,41 -1,15% CETOP NTR2 814,33 -1,14% BUX131 696,18 -0,55% MTELEKOM2 510 -0,48% MOL3 992 +3,15% OTP41 100 -2,26% RICHTER12 590 -0,32% OPUS307 +3,89% ANY7 940 0% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 660 -0,43% BUMIX9 291,13 +0,42% CETOP4 472,41 -1,15% CETOP NTR2 814,33 -1,14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
razzia
orosz vagyon
Svájc
szankciók Oroszország ellen

Óriási botrány robbant ki Európa egyik leggazdagabb országában: kijátszották az orosz szankciókat, kitiltott oligarchák vagyonát rejtették el – ide menekült a tőke

A hatóságok elektronikus adatokat és nagy mennyiségű dokumentumot foglaltak le a razziák során. Svájc egyre keményebben lép fel az orosz tőke ellen: most egy teljes pénzügyi hálózat kerülhet célkeresztbe.
VG
2026.05.15, 19:41
Frissítve: 2026.05.15, 20:10

Nagyszabású nyomozást indítottak Svájcban olyan helyi cégek és pénzügyi közvetítők ellen, akik a gyanú szerint orosz üzletembereknek segíthettek kijátszani a nemzetközi szankciókat. A hatóságok szerint luxusingatlanokat, offshore-konstrukciókat  és több millió dolláros bankszámlákat rejthettek el bonyolult céghálózatokon keresztül.

Rows,Of,Secure,Safety,Deposit,Boxes,In,A,Modern,Bank svájc
Orosz milliárdosok rejtett vagyonát kutatják Svájcban, ahol a rendőrség és az ügyészség közös akciót indított / Fotó: Anna Belova

Széles körű pénzügyi és jogi botrány körvonalazódik Svájcban, ahol a szövetségi rendőrség és az ügyészség összehangolt akciót indított olyan helyi szereplők ellen, akik a gyanú szerint szankciók alatt álló orosz üzletemberek vagyonát segíthettek elrejteni. 

A hatóságok több kantonban tartottak razziákat, és olyan dokumentumokat, illetve elektronikus adathordozókat foglaltak le, amelyek fontos bizonyítékok lehetnek az ügyben.

A Guildhall értesülései szerint a vizsgálat középpontjában svájci ügyvédi, pénzügyi és vagyonkezelő struktúrák állnak. A nyomozók szerint ezek a közvetítők összetett céghálózatokat, offshore konstrukciókat és bizalmi vagyonkezelési rendszereket használhattak arra, hogy eltakarják a valódi tulajdonosokat. A cél az lehetett, hogy a szankciós listára került orosz vállalkozók továbbra is hozzáférjenek luxusingatlanjaikhoz és hatalmas pénzügyi vagyonukhoz.

A svájci hatóságok hivatalosan nem nevezték meg az érintett orosz üzletembereket, de annyit közöltek, hogy a listára az ukrajnai háború után kerültek fel. A gyanú szerint a helyi közreműködők nem egyszerű adminisztratív szerepet töltöttek be, hanem tudatosan segíthettek a szankciók kijátszásában.

Ez Svájcban különösen súlyos megítélés alá esik, mert az ország pénzügyi szabályozása előírja, hogy az ügyvédeknek, tanácsadóknak és pénzügyi szolgáltatóknak jelenteniük kell minden gyanús tranzakciót vagy szankcionált személyhez köthető pénzügyi mozgást.

Véget ér a svájci aranyélet

Az ügy azért is különösen érzékeny Svájc számára, mert az ország hosszú évtizedeken át a diszkrét bankrendszeréről és a külföldi elit vagyonának védelméről volt ismert. Az ukrajnai háború kitörése után azonban Bern nemzetközi nyomás alá került, hogy keményebben lépjen fel az orosz tőke ellen, és maradéktalanul hajtsa végre az európai uniós szankciókat.

A svájci vezetés az elmúlt években többször hangsúlyozta, hogy nem kíván menedéket biztosítani a szankcionált orosz elit pénzének. A mostani nyomozás is ezt a politikai irányváltást erősíti: a hatóságok már nemcsak a vagyon befagyasztására koncentrálnak, hanem azokra a helyi szakemberekre és cégekre is, akik segíthették a pénzek elrejtését.

Szakértők szerint az ügy messzire vezethet, és könnyen újabb büntetőeljárásokat kezdeményezhetnek svájci pénzügyi közvetítők ellen. A nyomozók célja az lehet, hogy teljesen feltérképezzék azokat a rendszereket, amelyek éveken keresztül lehetővé tették az orosz elit számára a vagyon mozgatását és elrejtését Nyugat-Európában.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu